Férfi röplabda: „A hazai bajnokságban játszunk nemzetközi meccseket…”

Az előző bajnokság rájátszásában a TFSE férficsapata hatalmas bravúrral legyőzte a sokkal esélyesebbnek tartott DEAC-ot, ezzel pedig kivívta az Extraligában való szereplést a szombaton rajtoló idényben. Ugyan Bartal Gergely csapata gyakorlatilag együtt maradt az új idényre, sőt, tapasztalt játékosok is érkeztek, azonban így sem lesz könnyű dolga a fővárosi klubnak.

„Nagyrészt azokra a röplabdázókra építünk idén is, akik kiharcolták az Extraligában való szereplés jogát – mondta el lapunk kérdésére Bartal Gergely. – A mi keretünkben azonban javarészt félamatőr, a munka mellett játszó, illetve a tanulmányaikat a Testnevelési Egyetemen folytató röplabdázók szerepelnek. Ez igaz a most igazolt négy játékosra, Gőczi Dánielre, Kun Benedekre, Tamási Dávidra és a kanadai édesapától, de magyar édesanyától származó Crooks Carter Hunorra is. Ezzel a csapattal szeretnénk még előbbre végezni, mint az előző idényben, azonban elnézve a többi csapat erősítéseit, úgy tűnik, hogy a hazai bajnokságban játszunk majd nemzetközi meccseket.”

A TFSE következetesen csak magyar játékosokat foglalkoztat, ami igaz a klub női röplabdacsapatára is.

„A klub büdzséjébe sem nagyon fér bele, hogy légiósokat igazoljunk, de nálunk, mint Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem alapvető szempont, hogy csak magyar játékosokat foglalkoztassunk. Úgy gondolom, hogy így is eléggé kiegyenlített a keretünk, a felkészülés során pedig összemértük az erőnket a miskolciakkal, kétszer a Debrecennel, sőt még a bajnok Kaposvárral is, ami azért nagy szó, mert a hazai mezőnyből egyedül velünk játszottak edzőmeccset. Ugyan ezek eredményeiből messzemenő következtetéseket nem szabad levonni, de úgy gondolom, hogy versenyben leszünk a bentmaradásért és bízom benne, hogy sikerül is kiharcolni” – zárta gondolatait a szakember.

TFSE 2026–2027

Érkezett: Crooks Carter Hunor, Gőczi Dániel (SZESE-Győr), Kun Benedek (Dág), Tamási Dávid (Pénzügyőr)

Távozott: Horváth Bálint (?)

Maradt: Balázs Bálint, Dóczi Attila, Eisemann Ádám, Füzék Zalán, Kiss Bendegúz, Knobloch Ferenc, Laczi Dominik, Majoros Balázs, Szalaki Dominik, Tóth Kristóf, Tóth Máté, Zeitler Mihály