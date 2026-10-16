Komáromi-bombával előnyben az MTK, de emberhátrányba került a hajrá elején – percről percre

LABDARÚGÓ NB I

10. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–VASAS FC 1–0 (1–0) – ÉLŐ

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 20 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Hanyecz Bence (Rózsa Dávid, Ring Kevin)

MTK: Varga B. – Armalas, Beriasvili, Radic, Kovács P. – Kata, Zeljkovic – Jurek (Hinora, 65.), Zubor (Varju, 83.), Komáromi – Kerezsi (Nyers, 76.). Vezetőedző: Pinezits Máté

VASAS: Engedi – Pávkovics, Baráth B., Csóka Dániel, Doktorics – Hidi M. S. (Pálinkás, 83.), Rab B. (Mezei, 67.) – Horváth R. (Kovácsréti, a szünetben), Urblík J., Tóth M. (Molnár Cs., 67.) – Koszta (Pethő B., 67.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Komáromi (26.)

Sárga lap: Baráth B. (60.), Rab B. (62.), Csóka Dániel (84.)

Kiállítva: Kovács P. (76.)

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ÉRDEKESSÉGEK

♦ Mivel a közelmúltban mindkét csapat több idényt töltött a második vonalban, az NB I-ben kilenc és fél éves szünet után találkoznak újra. A legfelső osztályban eddig 164 lejátszott meccsük van, kettő ugyanis 1956 novemberében elmaradt, mert a forradalom miatt félbeszakadt a bajnokság. Az NB I-es örökmérlegben jelentős a kék-fehérek fölénye, hiszen 83-szor győzött az MTK és csak 53-szor a Vasas, míg a döntetlenek száma 28. A gólok számában több mint 100-zal vezetnek a kék-fehérek (334–225), a gólátlag 3.4/mérkőzés.

♦ Az előző 6 találkozójukból egy sem lett döntetlen, és mindkét csapat 3-at nyert meg. Legutóbb 2017 márciusában az Új Hidegkuti-stadionban Myke Ramos góljával 1–0-ra az MTK bizonyult jobbnak, előtte viszont 3-szor egymás után a Vasas diadalmaskodott.

♦ A MTK pályaválasztásával megrendezett 83 élvonalbeli mérkőzésből 42 hozott hazai, 25 vendégsikert, 16-szor pedig ikszeltek. (Tegyük hozzá, hogy ebből azért nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, mert stadionépítési, illetve -rekonstrukciós munkák miatt több mérkőzést is más fővárosi pályákon, 2016-ban pedig kettőt Dunaújvárosban rendeztek meg.)

♦ A legutóbbi 2 tétmeccsüket a 2019–2020-as idényben az NB II-ben játszották, és mindkettő MTK-sikert hozott, Angyalföldön 4–1, majd a Hungária körúton 3–1 volt az eredmény. Az előbbi mérkőzés azért volt érdekes, mert Ivan Rados kapus kiállítása miatt a Vasas a 60. percről emberhátrányban játszott, az utóbbit pedig a koronavírus-járvány kitörésekor nézők nélkül rendezték meg. Az akkor szereplő játékosok közül a hazaiaknál Varga Bence és Bognár István, a vendégeknél Hidi M. Sándor tagja most is a keretnek.

♦ A két együttes július 1-jén felkészülési meccset játszott egymással, amit szintén a házigazda MTK nyert meg (3–1).

♦ Az MTK 4 forduló óta nyeretlen, és közben mindig legalább 2 gólt kapott, ráadásul az egyetlen csapat a mezőnyben, amely az előző 3 bajnoki meccsét kivétel nélkül elvesztette.

♦ Bár az újonc Vasas múlt szombaton nem bírt hazai pályán a Kisvárdával (1–1), az előző 3 forduló fordulóban így is a legtöbb pontot – 7-et – gyűjtötte be a mezőnyben, és feljött a 2. helyre, amelyen legutóbb az 5. fordulót követően állt.

♦ A kék-fehérek odahaza még nem játszottak döntetlent ebben a bajnokságban, 2 győzelem mellett 3-szor alulmaradtak, 2-szer úgy, hogy a pontok sorsát eldöntő gólt a hajrában – a 98., illetve a 84. percben – kapták.

♦ Az angyalföldiek idegenbeli mérlege 2 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség, amivel negyedikek a vendégtabellán. Kispesten és Debrecenben is úgy nyertek, hogy előtte az ellenfelük vezetett.

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