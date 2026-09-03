Cselgáncs: két hetedik hely a junior Eb első napján

A 60 kilogrammos fiúk mezőnyében Galó Bence először bolgár, majd észt ellenfelénél bizonyult jobbnak, a következő fordulóban viszont kikapott azeri vetélytársától, a vigaszágon előbb egy ciprusi versenyzőt vert meg, utána azonban nem bírt ukrán vetélytársával, így a hetedik helyet szerezte meg.

A 66 kilós súlycsoportban Kollár Sebestyén észt cselgáncsozó ellen nyert, a következő körben legyőzte szerb ellenfelét, ám utána egy georgiai dzsúdós megverte őt. A vigaszágon jobb volt bolgár ellenfelénél, de az újabb győzelem elmaradt, egy orosz versenyző megálljt parancsolt, így neki is a hetedik hely jutott.

A lányok 52 kilós versenyében Jüttner Janka ukrán dzsúdóst győzött le, utána spanyol ellenfelével már nem bírt, és kiesett. Az 57 kilósok között Váradi Noémi megverte finn vetélytársát, a folytatásban azonban jobbnak bizonyult olasz ellenfele, így ő is elbúcsúzott. Vég Luca első meccsén szintén olasz dzsúdóstól kapott ki, így ő is kiesett.

A pénteki folytatásban a magyarok közül a következőknek szoríthatunk: Kiss Szabolcs (73 kg), Bertalan Balázs, Horváth Nándor (81 kg), Krüpl Gerorgina (63 kg), Török Csenge (70 kg).

(Kiemelt képünkön: kékben Galó Bence Forrás: EJU)