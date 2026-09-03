Vívás: Kozma Laura értékes tagja maradna a juniorválogatottnak

Az előző évadban nagyszerű teljesítménnyel mutatkozott be a korosztályos világversenyeken az MTK Budapest párbajtőrözője, Kozma Laura.

A 19 éves kitűnőség

a juniorok között az Európa-, majd a világbajnokságon is ezüstérmet szerzett

azzal a László István irányította csapattal, melynek mellette Horváth Lotti, Gachályi Gréta és Nagy Blanka volt tagja. A riói világbajnokságon az újoncnak számító Laura ráadásul főszerepet kapott, hiszen a betegség miatt kieső, egyéni junior-vb-ezüstérmes, felnőttválogatott Nagy Blankát kellett helyettesítenie. A feladatot nagyszerűen megoldotta és például az olaszok elleni elődöntőben remek, plusz öttusos teljesítménnyel rukkolt ki.

„Az Európa- és a világbajnokság is felejhetetlen élmény marad számomra – mondja. – Már az előző két évben is néhány ranglistaponttal csúsztam le a válogatottságról, ezért különösen jó érzés volt az első korosztályos világversenyeimen szerepelni. A két ezüstéremre nagyon büszke vagyok, az elmúlt évad nagy előrelépést hozott a pályafutásomban. Megtanultam csapatban dolgozni és azt is megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor az edzőm, Kovács László nincs ott a versenyen.

Örülök, hogy a krízishelyzetekben is helytálltam. Rövid időn belül mindenben sokat fejlődtem. Ezek az eredmények kellő önbizalmat és motivációt adnak az utolsó juniorévemre.

Kozma Laura Forrás: MVSZ

A junior női párbajtőrválogatott a legutóbbi összeállításban már nem vív a következő világeseményeken, hiszen Gachályi és Nagy is a felnőttek közé lépett. Félig tehát biztosan kicserélődik a csapat, amelynek helyeire az idén is több reménység pályázik reális esélyekkel.

„Most is erős a hazai juniormezőny, de minden tőlem telhetőt megteszek, hogy kivívjam a helyem a válogatottban.

A juniorok között itthon eltérő stílusú és különböző személyiségű vívókat találunk, így bárki is megy majd a világversenyekre, az ellenfeleknek nehéz dolguk lesz a magyarokkal.

A válogatottba kerülés mellett a célom, hogy a nemzetközi versenyeken egyéniben is kiemelkedő eredményeket érjek el, már többször voltam döntő közelében a világkupákon. Ez az utolsó juniorévem és szeretnék élni minden adódó lehetőséggel.”

(Kiemelt képünkön: Kozma Laura Forrás: Bizzi Team)