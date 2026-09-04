Nemzeti Sportrádió

Sérülés miatt kiesett Schatzl Natalie, kölcsönjátékos érkezett Esztergomba

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.04. 14:45
null
Schatzl Natalie szeptemberben nem lép pályára (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Esztergomi Kézilabda Club Fehér Luca Kisvárdai KC Schatzl Natalie női kézilabda NB I
Schatzl Natalie térdsérülés miatt 4-6 hétig nem állhat a női kézilabda NB I-ben szereplő Esztergom rendelkezésére, a helyére így Fehér Luca érkezett kölcsönbe.

A balszélső Schatzl Natalie az augusztus 4-i, Mosonmagyaróvár elleni felkészülési mérkőzésen szenvedett térdsérülést. A játékosnál kezdetben konzervatív kezelést alkalmaztak, ám mivel a térde nem javult a várt ütemben, az újabb vizsgálatokat követően műtéti beavatkozás mellett döntöttek.

A beavatkozásra múlt pénteken került sor, ezt követően pedig a 26 éves játékos megkezdte a rehabilitációját, amely 4-6 hétig is eltarthat az Esztergom közleménye szerint.

A kialakult helyzetre reagálva a klub kölcsönvette a 19 éves Fehér Lucát a Kisvárdától, aki Schatzl rehabilitációjának ideje alatt erősíti a csapatot.

 

Esztergomi Kézilabda Club Fehér Luca Kisvárdai KC Schatzl Natalie női kézilabda NB I
Legfrissebb hírek

Nem volt kérdés a DVSC sima győzelme a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
21 órája

Egy félideig tartotta a Ferencváros tempóját a Budaörs

Kézilabda
2026.09.02. 19:31

Kicsit nehezen indult, de végül magabiztos győzelmmel kezdett a bajnokságban az ETO KC

Kézilabda
2026.09.01. 19:34

A rajt előtt megtippeltük a férfi és a női kézilabda NB I teljes sorrendjét

Kézilabda
2026.09.01. 10:12

Kézilabda NB I: nyilvánosságra hozták az előző idény álomcsapatait

Kézilabda
2026.08.29. 11:58

Súlyosan megsérült az FTC fiatal kézilabdázója az ETO elleni Szuperkupa-meccs előtt

Kézilabda
2026.08.28. 20:55

Kézilabda: indul a Fantasy Handball!

Kézilabda
2026.08.28. 09:08

KÉZILABDAIDÉNY, 2026–2027

Kézilabda
2026.08.27. 16:55