Sérülés miatt kiesett Schatzl Natalie, kölcsönjátékos érkezett Esztergomba
Schatzl Natalie térdsérülés miatt 4-6 hétig nem állhat a női kézilabda NB I-ben szereplő Esztergom rendelkezésére, a helyére így Fehér Luca érkezett kölcsönbe.
A balszélső Schatzl Natalie az augusztus 4-i, Mosonmagyaróvár elleni felkészülési mérkőzésen szenvedett térdsérülést. A játékosnál kezdetben konzervatív kezelést alkalmaztak, ám mivel a térde nem javult a várt ütemben, az újabb vizsgálatokat követően műtéti beavatkozás mellett döntöttek.
A beavatkozásra múlt pénteken került sor, ezt követően pedig a 26 éves játékos megkezdte a rehabilitációját, amely 4-6 hétig is eltarthat az Esztergom közleménye szerint.
A kialakult helyzetre reagálva a klub kölcsönvette a 19 éves Fehér Lucát a Kisvárdától, aki Schatzl rehabilitációjának ideje alatt erősíti a csapatot.
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