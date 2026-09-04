Sérülés miatt kiesett Schatzl Natalie, kölcsönjátékos érkezett Esztergomba

A balszélső Schatzl Natalie az augusztus 4-i, Mosonmagyaróvár elleni felkészülési mérkőzésen szenvedett térdsérülést. A játékosnál kezdetben konzervatív kezelést alkalmaztak, ám mivel a térde nem javult a várt ütemben, az újabb vizsgálatokat követően műtéti beavatkozás mellett döntöttek.

A beavatkozásra múlt pénteken került sor, ezt követően pedig a 26 éves játékos megkezdte a rehabilitációját, amely 4-6 hétig is eltarthat az Esztergom közleménye szerint.

A kialakult helyzetre reagálva a klub kölcsönvette a 19 éves Fehér Lucát a Kisvárdától, aki Schatzl rehabilitációjának ideje alatt erősíti a csapatot.