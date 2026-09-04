Már kétszer annyi győzelme van a Fradinak, mint az Újpestnek – jön a 248. bajnoki derbi



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 7. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

VASAS FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ A két csapatnak ez lesz a 39. bajnoki mérkőzése, az eddigiekből 22-t játszottak az első és 16-ot a másodosztályban. Az összesített mérleg az angyalföldieknek kedvez: 18 Vasas-győzelem, 7 döntetlen, 13 nyíregyházi siker. Ezekből az NB I-ben 10–5–7, az NB II-ben 8–2–6 az eredményességi mutató a fővárosiak javára.

♦ Az élvonalban az előző 3 találkozójukat a nyírségi együttes nyerte, amely 4-es veretlenségi szériában van az angyalföldiekkel szemben. A Vasas az NB I-ben máig utoljára 2008. május 30-án a fővárosban tudta legyőzni a Szparit (3–1).

♦ A legutóbbi NB II-es találkozójuk is a Nyíregyháza sikerével zárult, 2024. április 20-án Balmazújvárosban ugyancsak 3–1-re nyertek a kelet-magyarországiak, de úgy, hogy a fővárosiak Hidi M. Sándor kiállítása miatt a 40. perctől emberhátrányban játszottak.

♦ A máig utolsó tétmeccsük még sem ez volt, hanem a 2024. szeptemberi Magyar Kupa-találkozó, amely hosszabbítás után 1–1-re végződött az Illovszky-stadionban, majd a vendég szabolcsiak 7–6-ra nyerték meg a tizenegyespárbajt.

♦ A Vasas pályaválasztása mellett az NB I-ben az angyalföldiek szemszögéből 5 diadal, 4 iksz és 2 vereség a mérleg. Legutóbb 2010 februárjában találkoztak a Fáy utcában, és a nyíregyháziak 0–2-ről úgy nyertek 3–2-re, hogy a 88. percben még a hazaiaknál volt az előny.

♦ Az NB II-ben a fővárosban elsöprő a házigazdák fölénye: 6 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség. A 2023. októberi budapesti mérkőzésen 3–0-ra diadalmaskodtak a hazaiak.

♦ Az újonc Vasas biztató rajt (2 iksz, majd 2 győzelem) után visszaesett, és az előző 2 fordulóban már nem szerzett pontot, ráadásul közben mind a négy gólt a 70. perc után kapta.

♦ A Nyíregyháza hullámzóan szerepel (2 siker, 1 iksz, 3 kudarc), a legutóbbi 2 bajnokiján nyeretlen maradt (1 iksz, 1 vereség).

♦ Az angyalföldiek hazai mérlege úgy közepes (1–1–1), hogy az ETO és a Puskás Akadémia ellen is több mint egy félidőn át emberhátrányban voltak.

♦ A Szpari mindhárom házon kívüli bajnokiját elbukta és 1–7-es gólkülönbséget hozott össze, egyetlen gólját legutóbb az MTK ellen (1–2) Marko Kvasina lőtte, aki előtte büntetőt hibázott.

SZOMBAT

MTK BUDAPEST–KISVÁRDA MASTER GOOD

♦ Eddig 15-ször találkoztak az NB I-ben, és bár a közelmúltban a fővárosiak az eredményesebbek, összességében még mindig a szabolcsiak állnak jobban a párharcban, hiszen a mérleg 5 MTK-győzelem, 3 döntetlen, 7 Kisvárda-siker. A gólátlag alacsony, csupán 2.3/mérkőzés.

♦ Az előző 4 találkozójukat a kék-fehérek nyerték, Pinezits Máté irányítása óta a Várda az egyik olyan csapat, amelyet már kétszer le tudtak győzni. Januárban Kisvárdán (3–2) Lippai Tibor 82. perces öngólja, áprilisban a Hungária körúton (2–1) pedig Németh Krisztián 89. perces találata döntött.

♦ Amikor az MTK volt a házigazda, a legutóbbi 3 alkalommal hazai siker született, viszont 2023-ig NB I-es meccsen a szabolcsiak egyszer sem kaptak ki a kék-fehérek otthonában: 3-szor ikszeltek, 4-szer pedig nyerni tudtak, ebből egyszer-egyszer a jelenlegi vezetőedzőjükkel, Supka Attilával.

♦ A MTK 3 forduló óta nem veszített (1 győzelem, 2 döntetlen), hármas holtversenyben a legtöbb gólt (13) érte el a mezőnyben, ezek több mint a felét Jurek Gábor szállította, aki 7 találatával vezeti a góllövőlistát.

♦ A Kisvárda döntetlenre hozta a legutóbbi 2 bajnokiját és mivel előtte 2-szer kikapott, már 4 bajnoki óta képtelen győzni, ami egálban a leghosszabb nyeretlenségi széria most az NB I-ben.

♦ A kék-fehérek hazai mérlege 2 győzelem, 1 vereség, a szabolcsiak idegenbeli teljesítménye pedig 50 százalékos (1 diadal, 1 kudarc).

PAKSI FC–DEBRECENI VSC

♦ A párharc során a 2024–2025-ös idényben volt először példa arra, hogy a tolnaiak egymás után kétszer le tudták győzni a Lokit, így nem meglepő, hogy az örökmérleg a debreceniek jelentős fölényét mutatja: 10 paksi siker, 18 döntetlen és 20 DVSC-győzelem.

♦ Az előző bajnokságban mindhárom eredménytípus egyszer fordult ebben a párosításban, így 4–4 pontot szereztek egymás ellen. A legutóbbi 7 találkozójukból a Debrecen – 3 vereség és 3 döntetlen mellett – csak egyet tudott megnyerni, februárban hazai pályán Bárány Donát góljával 1–0-ra.

♦ Az atomvárosban minimális különbséggel a tolnaiak felé billen a mérleg: 12 döntetlen mellett a paksiak 7-szer, a hajdúságiak 6-szor nyertek. Tavaly szeptemberben 1–1-re végeztek, majd a májusi utolsó előtti fordulóban Böde Dánielék 5–2-re lelépték a Lokit, és ezzel a győzelemmel ugrottak fel a harmadik helyre, amelyet már nem is engedtek ki a kezükből. Hazai pályán ez a Paks rekordsikere a DVSC ellen.

♦ A tolnai csapat abszolút közepes teljesítményt nyújtott eddig: 2 diadal, 2 döntetlen, 2 vereség, 13–13-as gólkülönbség a mérlege. Bognár György együttese az előző 2 fordulóban már nem kapott ki: az Újpest 2–0-s legyűrése után a Nyíregyháza ellen is a 87. percig vezetett (1–1).

♦ A DVSC egymás után a harmadik találkozóján ikszelt – 2-szer hátrányból. Mivel előtte aratta eddigi egyetlen győzelmét (1–0 a Nyíregyháza ellen), már 4-es veretlenségi szériában van, de rosszabb gólkülönbségével az utolsó előtti, osztályozós helyen áll.

♦ A Paks eddig csak fővárosi csapatokat fogadott: az FTC (4–2) és az Újpest (2–0) legyőzése között a Honvéddal úgy játszott 2–2-t, hogy a kispestiek a 90. percben egyenlítettek.

♦ A Loki idegenben még nyeretlen: az Újpest ellen vezetésről kapott ki (2–4), majd Kisvárdán úgy szerzett egy pontot, hogy Lang Ádám kiállítása miatt a 82. perctől emberhátrányba került. A korábbi válogatott hátvéd eltiltása letelt, Batik Bencéé azonban még nem.

VASÁRNAP

ZALAEGERSZEGI TE FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ Huszonegy mérkőzésük volt az élvonalban és a zalaiak minimális különbséggel állnak jobban az örökmérlegben, amely 9 ZTE-győzelmet, 4 döntetlent és 8 Puskás Akadémia-sikert mutat.

♦ Az előző 8 találkozójukból egy sem lett döntetlen, legutóbb 2023 szeptemberében a ZTE Arénában ikszeltek (1–1), azóta mindkét együttes 4-szer tudott nyerni. Az előző bajnokságban mindháromszor az éppen aktuális vendégcsapat nyert, kétszer a felcsútiak, közben pedig egyszer a zalaiak (1–0).

♦ Zalaegerszegen tavaly októberben 1–0-ra, majd idén május 1-jén 3–1-re bizonyult jobbnak a Puskás Akadémia, így itt a vendég felcsútiak számára pozitív a mérleg: 5 győzelem, 3 iksz, 4 vereség. A kék-fehérek hazai pályán legutóbb 2024 novemberében tudták megverni a felcsútiakat, 4–2-es sikerük a leggólgazdagabb mérkőzés volt a két csapat között a zalai városban.

♦ A ZTE sorozatban a 4. vereségét szenvedte el legutóbb Kispesten, ráadásul ezeken a találkozókon gólt sem volt képes szerezni, így nem meglepő, hogy utolsó a táblázaton. Hasonló négyes kudarcszériája egy bajnokságon belül legutóbb 2023 augusztus-szeptemberében, Boér Gáborral a kispadon volt a zalaiaknak, idényeken átívelően pedig idén, hiszen az előző bajnokság utolsó 3 meccsét, majd a jelenlegi pontvadászat első találkozóját is elvesztették.

♦ Bár a Puskás Akadémia vasárnap odahaza 2–1-re alulmaradt az FTC-vel szemben és ezzel megszakadt a 3-as diadalsorozata, mivel a mezőnyből egyedüliként már 4 győzelemnél jár, továbbra is a tabella élén áll. Az előnye 2 pont az Újpesttel és az FTC-vel szemben.

♦ A Zalaegerszeg otthoni mérlege 50 százalékos, 5–2-es fölényes siker a Paks ellen, majd 1–0-s vereség a Ferencvárostól.

♦ A felcsúti csapat mindhárom idegenbeli bajnokiját megnyerte, az utóbbi kettőt ráadásul a hajrában elért gólokkal. Az MTK ellen (3–2) Lamin Colley a 98., a Vasas otthonában (1–0) Németh András a 85. percben talált be.

FERENCVÁROSI TC–ÚJPEST FC

♦ A Tempo, Fradi! és az Újpest FC honlapja szerint is a 248. bajnoki derbi következik vasárnap (összesen a 306.) a zöld-fehérek és a lila-fehérek között. Az örökmérlegben annyira elsöprő a ferencvárosiak fölénye, hogy győzelmeik száma most már pontosan kétszer annyi, mint a lila-fehérek sikereié, az örökmérleg ugyanis 122 FTC-diadal, 64 döntetlen, 61 újpesti diadal. Ezek között három olyan – döntetlennel végződő – találkozó volt, amelyeket félbeszakadt bajnokságokban, 1944–1945-ben, illetve 1956-ban játszottak.

♦ Az újpestiek legutóbb 2015. december 12-én, vagyis lassan 11 éve tudták bajnokin legyőzni a Ferencvárost. Akkor a Groupama Arénában Mbaye Diagne szöglet utáni fejes góljával nyertek 1–0-ra. Azóta az NB I-ben a mérleg: 31 derbin 24 FTC-siker és 7 döntetlen. Eközben két Üllői úti kupameccsen, a 2016-os fináléban (1–0) és a tavaly áprilisi negyeddöntőben (3–1) is a ferencvárosiak nyertek, így összesen már sorozatban 33 tétmeccse veretlenek az Újpesttel szemben. Május elején Lenny Joseph duplájával, továbbá Kristoffer Zachariassen, Gavriel Kanikovszki és Mohammed Abu Fani góljával idegenben 5–0-ra kiütötték a lila-fehéreket.

♦ Az Üllői úton még nagyobb a Fradi fölénye: a 90 bajnoki kétharmada, 60 zárult a zöld-fehérek sikerével, 18 lett döntetlen, míg az újpesti sikerek száma mindössze 12, tehát egyötöde a ferencvárosiakéinek.

♦ Az FTC az előző 16 hazai bajnokiját megnyerte a lilák ellen a Groupama Arénában, ezeken összesen 32 gólt ért el és csupán 4-et kapott. Februárban Franko Kovacevic, Mariano Gómez és Gavriel Kanikovszki góljaival 3–0-ra győztek a zöld-fehérek, akik az előző 5 hazai derbijükön gólt sem kaptak a lila-fehérektől. Az Újpest Üllői úti bajnoki derbin legutóbb több mint 3 éve, 2023. február 5-én Ognjen Mudrinszki révén talált be a zöld-fehérek kapujába, pontot pedig csaknem 10 éve, a 2016. szeptember 24-i 3–3-es meccs alkalmával tudott rabolni a Groupama Arénából.

♦ A Fradi a csütörtöki győri bepótolt mérkőzésén 3–0-ra megverte az ETO-t. Egymás után a harmadik győzelmét aratta, ez a leghosszabb ilyen aktív sorozat az NB I-ben – a még mindig egy bajnokival kevesebbet játszó zöld-fehérek ezzel feljöttek a harmadik helyre, és nekik van a legkevesebb vesztett pontjuk.

♦ Az Újpest 2 nyeretlen bajnoki (1 iksz, 1 vereség) után az előző körben hátrányból verte meg a Vasast (3–1) és a második helyre ugrott. Ennél előrébb a 3. kör után állt, amikor listavezető volt.

♦ Több mint kilenc év után fordul elő újra, hogy a lila-fehérek – több szerzett góljukkal – a derbi előtt megelőzik a táblázaton a zöld-fehéreket – igaz, a ferencvárosiak most egy bajnokival kevesebbet játszottak. 2017 júliusában úgy csaptak össze a 2. fordulóban, hogy mindkettejüknek 1 pontja, ám az újpestieknek eggyel több szerzett gólja volt. Akkor 2–2-re végeztek a Szusza-stadionban, ami után a IV. kerületiek maradtak a kedvezőbb pozícióban a tabellán. Arra pedig legutóbb 2023 októberében volt példa, hogy a lila-fehérek dobogós pozícióból várják a derbit: a 3. helyen álltak, míg a zöld-fehérek vezették a táblázatot.

♦ A Ferencvárosnak eddig csupán egy hazai mérkőzése volt, ezen gól nélküli döntetlenre végzett a Vasassal. Előtte az előző bajnokságban sorozatban 6-szor nyert az Üllői úton, legutóbbi vereségét pedig január 25-én az ETO-tól szenvedte el (1–3).

♦ A lila-fehérek a legutóbbi 5 vendégfellépésükből 4-et elbuktak, egyedül augusztus elején Kisvárdán tudtak nyerni (4–2). Ebben a bajnokságban mindháromszor 2 gólt kaptak.

ETO FC–KISPEST-HONVÉD FC

♦ 1937 óta ez lesz a 135. élvonalbeli ütközetük, az örökmérlegük pedig teljesen kiegyenlített, hiszen mindkét csapat 46 győzelmet tud felmutatni, a döntetlenek száma 42. A gólkülönbség 222–199 a vendég kispestiek javára, így ha a győriek vasárnap betalálnak, a 200. góljukat ünnepelhetik ebben a párharcban.

♦ Az NB I-ben legutóbb 12 éve találkoztak, és a 2014-es esztendőben mindháromszor a győriek kerekedtek felül, ráadásul rendre két góllal (4–2, 3–1 és 2–0).

♦ A legutóbb két tétmeccsüket a 2023–2024-es évadban az NB II-ben játszották, Kispesten Pekár István 92. perces találatával 2–1-re, Győrben Keresztes Noel góljával 1–0-ra nyert a Honvéd. Érdekesség, hogy a fővárosiak mindkét mérkőzést 10 emberrel fejezték be.

♦ Az ETO az NB I-ben 68-szor volt házigazda, ezekből 30 hozott hazai sikert, 25-ször ikszeltek, a kispestiek pedig 13-szor utazhattak haza győztesen a Rába partjáról. A legutóbbi 9 győri élvonalbeli találkozóból a piros-feketék 2 döntetlen mellett csak egyet tudtak megnyerni, 2011 novemberében 3–1-re.

♦ Az ETO-nak 13 bajnoki mérkőzésen át tartó veretlensége (8 győzelem, 5 iksz) szakadt meg azzal, hogy a csütörtökön bepótolt meccsén 3–0-ra alulmaradt az FTC-vel szemben. Három góllal ezt megelőzően a feljutása utáni második bajnokiján, 2024 augusztusában a DVSC-től kapott ki, az eredmény ugyanez volt.

♦ Az újonc Kispest-Honvéd a múlt héten a ZTE ellen idénybeli első győzelmét aratta, így a Kecskemét elleni 2023. május 5-i, ugyancsak 1–0-s siker után bő három évvel tudott újra nyerni az élvonalban.

♦ Az ETO hazai pályán bajnokin 611 perc után kapott ismét gólt, amikor a ferencvárosi Bagi Ádám csütörtökön fejjel betalált a kapujába. A Rába-parti zöld-fehéreknek egyúttal véget ért a több mint 9 hónapos otthoni veretlensége is, így a mérlegük immár 2 győzelem, 1 kudarc.

♦ A piros-feketék mindkét idegenbeli találkozójukat ikszre hozták, Kisvárdán Baki Ákos révén a 88., Pakson Csontos Dominik tizenegyesével a 90. percben egyenlítettek. Idegenben tétmeccset legutóbb április 18-án, még az NB II-es Mezőkövesd otthonában tudtak nyerni (2–1).

A 7. FORDULÓ PROGRAMJA

Szeptember 4., péntek

18.30: Vasas FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Zimmermann Márió

Szeptember 5., szombat

17.30: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

20.00: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

Szeptember 6., vasárnap

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)

17.45: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

20.00: ETO FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)