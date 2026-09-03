Nemzeti Sportrádió

Úszás: Kárpáti Máté világbajnok 10 kilométeren

J. K. utanpotlassport.huJ. K. utanpotlassport.hu
2026.09.03. 17:45
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Kárpáti Máté uitánpótlás.hu utánpótlás nyílt vízi úszás
Nagy magyar sikerrel kezdődött meg a nyílt vízi úszók junior vb-je: a 18-19 éves éves fiúk között Kárpáti Máté fölényesen győzött a 10 kilométeres számban.

Kárpáti Máté, az UTE 17 éves kiválósága, Magyarovits Zoltán tanítványa Santa Fében olimpiai távon bizonyult a legjobbnak, úgy, hogy esélyt sem hagyott a többieknek.

Máté a 18-19 esztendősök, vagyis a legidősebb ifjak viadalában már a táv elején elején az élbollyal tartott. Két körön át őrizte is a harmadik helyét, a harmadikban viszont hátrébb került, de csak rövid ideig, mert feljött a második helyre, majd a hat szakaszra osztott táv ötödik etapjában átvette a vezetést. Innentől az első helyet már nem is engedte át senkinek,

egy-két testhossznyi előnyét nemcsak tartotta, de a hajrában még növelte is a különbséget,

és hatalmas fölénnyel, 1:46:46.30 órás idővel, több mint öt másodperccel az ezüstérmes amerikai Colin Jacobs előtt szerezte meg a világbajnoki címet.

Kárpáti egyéniben és váltóban is volt már ifjúsági Európa-bajnok. A szám másik magyar indulója, Grandpierre Krisztián a negyvennégy induló közül a 17. lett.

(Kiemelt képünkön: Kárpáti Máté (jobbra) és Grandpierre Krisztián Forrás: musz.hu)

 

 

 

Kárpáti Máté uitánpótlás.hu utánpótlás nyílt vízi úszás
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