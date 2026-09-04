Csak a rekorddöntő gól hiányzott– az első 100-szorosok, 31. rész, Kenny Dalglish

Az előző fejezetben, a marokkói „úttörő”, Nureddin Najbet kapcsán azt írtuk, kis híján ő lett cikksorozatunk első szereplője, aki hazájában nemcsak az első, de az egyetlen 100-szoros válogatott labdarúgó is, ám az idei vb-n honfitársai közül Asraf Hakimi is elérte ezt. Skóciáról viszont tényleg elmondható, hogy egyetlen 100-szoros válogatottja van: Kenny Dalglish. Lehet, hogy hamarosan ez a tétel is megdől, hiszen a 97-szeres válogatott Andy Robertson még aktív a nemzeti csapatban, de Dalglishnak egyelőre nincs követője. Ez azért is meglepő, mert Skócia ősi futballnemzet, a sportág története első válogatott meccsének is résztvevője volt 1872. november 30-án Anglia ellen, Glasgow-ban.

Az edzőként is rendkívül sikeres (a Liverpoollal három bajnoki címet, két FA-kupát nyert, és Premier League-győztes lett a Blackburn Roversszel!) Kenny Dalglish játékosként még annál is nagyobb volt, valóságos legenda, megkockáztatható, hogy a valaha volt legjobb skót labdarúgó, ha csak meg nem sértjük vele az 1964-es aranylabdás, Denis Law emlékét. Law a válogatottban csak 55 fellépésig jutott, tehát majdnem csak feleannyi meccsig, mint Dalglish, viszont máig ők ketten tartják a skót gólrekordot a nemzeti csapatban 30-30 találattal.

Dalglish 1971-ben, 20 évesen mutatkozott be a felnőttválogatottban a Belgium elleni Európa-bajnoki selejtezőn. Zsinórban három világbajnokságon képviselte a skót színeket 1974 és 1982 között, de mivel Skócia közismerten egyszer sem tudott még továbbjutni a csoportjából, ez neki három, három, illetve két csoportmeccset jelentett. Két vb-gólját 1978-ban Hollandia és 1982-ben Új-Zéland ellen szerezte. A klubfutballban természetszerűleg jobban ki tudott teljesedni, mint a skót válogatottban. Nyolc idényt töltött a Celticben 1969 és 1977 között (négy bajnoki cím, négy kupagyőzelem, egy Ligakupa-siker), majd a Liverpoolban futott be nagy nemzetközi karriert 1977 és 1990 között. Hatszor lett angol bajnok, egyszer FA-kupa-győztes, négyszer angol Ligakupa-győztes és háromszor megnyerte a Bajnokcsapatok Európa-kupáját is (1978, 1981,1984). A klubtörténet első BEK-győzelmének 1977-ben még nem volt részese, de abban az évben már elhódította a „vörösökkel” az európai Szuperkupát. 1983-ban Michel Platini mögött második lett az Aranylabda-szavazáson.

Tíz nappal azután jött el a 100. mérkőzése címeres mezben, hogy a mexikói vb-re készülő, Mezey György vezette magyar válogatott átgázolt a brazilokon a Népstadionban. Romániát fogadta barátságos meccsen a glasgow-i Hampden Parkban Skócia 1986. március 26-án. Dalglish nagyságát és népszerűségét jól példázza, hogy az ő centenáriumi meccsét – sok példával ellentétben – tisztességesen megünnepelték. Hogy mást nem mondjunk, a (nyugat)német legenda, Franz Beckenbauer, a „Császár” nyújtott át neki a mérkőzés előtt egy aranyból készült, hagyományosan a válogatottságot szimbolizáló sapkát, amilyet a hőskorban kaptak a válogatott meccsek után a játékosok (az angol nyelvben ugyebár ezért hívják capnek, vagyis sapkának a válogatottságot). A még nem lovag, de már sikeres edző, épp a Manchester United átvétele előtt álló Alex Ferguson volt ekkor a skótok szövetségi kapitánya, ő húzta fel teátrálisan Dalglish karjára a csapatkapitányi karszalagot, amelyet meglepő módon ekkor mindössze hetedszer viselt. Érdekesség, hogy a skót kezdőcsapatban kilenc olyan játékos szerepelt, aki később vezetőedző lett, köztük Graeme Souness és Gordon Strachan. Épp Strachan szerzett vezetést Dalglish jubileumi mérkőzésén a 18. percben, majd a védő Richard Gough talált be a román kapuba, Roy Aitken szerezte a harmadik gólt a 80. percben, ami neki az egyetlen találata volt 57 válogatott mérkőzésén. Remek hangulatú, szinte örömfutballt hozó mérkőzésen 3–0-ra nyertek a hazaiak az erősen tartalékos, a pár hónappal később BEK-győztessé váló Steaua játékosait nélkülöző, de Gheorghe Hagit már felvonultató románok ellen.

A Chelsea futballistája, Pat Nevin, aki csereként beállva ezen a mérkőzésen debütált a skót csapatban, egy későbbi interjúban így fogalmazott a SunSportnak: „Arról álmodoztam, hogy a kispadról beszállva gólt szerzek, és bekerülök a mexikói vb-keretbe. De volt egy másik célunk is ezen a meccsen: Kenny szerette volna megdönteni a skót gólcsúcsot, és mi kétségbeesetten próbáltuk őt gólhoz segíteni, olykor emiatt nem is a legjobb passzlehetőségeket választva. De nem talált be, és utólag már azt mondom, jó így, hogy ő és Denis Law is harmincnál állt meg. Óriási rajongója voltam Kennynek, akinek a játékán nőttem fel Celtic-szurkolóként. Arra gondoltam: mit keresek én itt?! A gyerekkori kedvenc játékosom a századik meccsét játssza, és én is a pályán vagyok – nagyon furcsa helyzet volt.”

Amikor 2012-ben az UEFA emlékérmet adott az egyes országokban 100 válogatottságig eljutó labdarúgóknak, Dalglish így nyilatkozott: „Mire emlékszem a románok elleni meccsből? Arra, hogy bármennyire is akartam, nem tudtam gólt szerezni. Három nullára nyertünk, de még a közelében sem jártam a gólszerzésnek. Emléktrófeát kaptam Franz Beckenbauertől, aki a világfutballban betöltött szerepe ellenére igazi úriember volt. A trófeát a Hampden Park múzeumának ajándékoztam, gyönyörű darab.”

Amikor 2024 januárjában Beckenbauer meghalt, Dalglish posztolt az Instagramra: „Mély szomorúsággal tölt el Franz Beckenbauer, a játék igazi ikonjának halála. Megtiszteltetés volt megosztani vele azt a pillanatot, amire az egyik legbüszkébb vagyok: amikor ő köszöntött a századik skót válogatottságom alkalmából. Gondolataim vele és családjával vannak. Nyugodj békében, Császár!”

(A következő részben: Ausztria – Andreas Herzog)

Százkét válogatott mérkőzése közül mindössze egyet vívott Magyarország ellen Kenny Dalglish. 1980. május 31-én barátságos meccsre érkezett a Népstadionba a skót nemzeti együttes, amelyben akkor szerepelt 75. alkalommal a Liverpool csatára. A két csapat húsz év után találkozott újra, de bántóan kevesen voltak kíváncsiak a találkozóra, a Népsport szerint 8000, a Skót Labdarúgó-szövetség honlapja szerint mindössze 6600 néző volt a helyszínen. Pedig ezen a mérkőzésen mutatkozott be szövetségi kapitányként Mészöly Kálmán, aki aztán összesen három ciklusban irányította a magyar válogatottat. Törőcsik András duplázott, Steve Archibald szépített, majd Kereki Zoltán 76. percben szerzett találata alakította ki a 3–1-es végeredményt. A skótokat szintén legendás szakvezető, a Celticet 1967-ben BEK-győzelemre vezető Jock Stein irányította, aki a mérkőzés után Törőcsik nagyszerű játékáról áradozott. Játszott Mészöly Kálmán kapitányi debütálásakor is

1. Kenny Dalglish 102 válogatottság

2. Andy Robertson 97

3. Jim Leighton 91

4. John McGinn 89

5. Craig Gordon 84 A skót válogatottsági örökranglista ÉLMEZŐNYE

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. augusztus 29-i lapszámában jelent meg.)