Cselgáncs: Csermák ötödik, Huszár hetedik a junior Eb-n

A montenegrói Podgoricában zajló junior cselgáncs Európa-bajnokság szombati napján a +100 kg-os Csermák Dániel az első forudlóban legyőzte a szerb Petar Novakovicsot, majd legjobb nyolc közé jutásért kikapott a francia Matheo Akiana Mongótól. A vigaszágon megverte a lengyel Daniel Chamerskit és az ukrán Jaroszlav Omelcsenkót, aztán a bronzéremért küzdhetett az észt Marek-Adrian Masakkal, aki felülmúlta a magyar versenyzőt, így

ötödik lett.

A +78 kilós Huszár Regina az első körben nyert a lengyel Aleksandra Kocieba ellen és a negyeddöntőben vereséget szenvedett a német Peppa Plönherttől. A vigaszágon legyőzte a georgiai Nona Kvaratskheliát, aztán alulmaradt a román Roxana Visával szemben, és

hetedik helyen végzett.

(Kiemelt képünkön: Csermák Dániel Fotó: Szalmás Péter/MOB-Média)