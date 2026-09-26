Kézilabda: különleges vb-re készül az U16-os leányválogatott

Az idén nyáron egyetlen korosztályos magyar leány kézilabda-válogatott tudott érmet szerezni az aktuális világversenyén: a Svédországban megrendezett U16-os nyílt Európa-bajnokságon az akkor még serdülő kategóriába tartozó nemzeti csapatunk Pigniczki Krisztina szövetségi edző irányításával másodikként zárt.

A 2010-es és 2011-es születésű játékosok alkotta együttesnek ez volt az első világversenye, amely kapcsán bosszankodásra igazán csak a németek ellen 29–17-re elveszített finálé adott okot, amit Pigniczki is megerősített a honlapunknak a viadal után. Ettől függetlenül szépen csillogó ezüst érem ez, ami pedig még fontosabb, a lányok rengeteget tanultak, tapasztalatokat szereztek az eseményen.

„Szuper ez az ezüstérem, amivel elbúcsúztunk a serdülőkorosztálytól – mondja az Utánpótlássportnak Pigniczki. – Pici hiányérzet a döntő kapcsán maradt, de

meg kell tanulni kezelni az ilyen helyzetet is, hogy milyen fináléban szerepelni,

ráadásul egy világverseny nyújtotta sorozatterhelés után, amihez ezek a lányok még nincsenek hozzászokva. Sokat tanultunk belőle, de az továbbra is igaz, hogy a napi munkát a klubjaikban végzik, mi pedig a válogatott hetek alkalmával igyekszünk őket összegyúrni egy társasággá.”

A nyár végén a leányszakágban korosztályváltás történt, a 2010-2011-esek felléptek az ifjúsági korcsoportba, a stáb azonban nem változott. A nyílt Eb-n elért helyezés duplán fontos volt, hiszen a legjobb kettőbe kerüléssel a válogatott kvalifikált az első alkalommal megrendezendő, október 16. és 24. között esedékes marokkói U16-os leány vb-re, ezen kívül a jövő évi EYOF-ra is bebiztosította a helyét a csapatunk.

A világbajnokságra külön túl sokat nem készülhetett az együttes, amely ezen a héten Sukorón edzőtáborozott, legközelebb pedig már a vb helyszínére történő utazáskor találkoznak majd a csapattagok.

„Eredetileg tizenkét csapat alkotta volna a mezőnyt, ezt nemrégiben bővítették, például az oroszokkal és a svájciakkal. Tulajdonképpen egy tíznapos minivébé lesz ez, amely során színes mezőnnyel találkozunk, olyan válogatottakkal, amelyek ellen szinte sosem játszunk.

Különleges élmény lesz, az biztos, túl sokat azonban nem tudunk együtt edzeni előtte, hiszen a hazai korosztályos bajnokságok megállás nélkül zajlanak majd ebben az időszakban is.

Vakszmentes labdával zajlik majd a játék, erre is igyekszünk felkészülni; a tréningeken okoz vicces pillanatokat, de szerintem nem lesz ezzel gond.”

A vb csoportjait csütörtökön sorsolta ki a nemzetközi szövetség: a magyar csapat Paraguay, Guinea és Fehéroroszország együttesével került egy négyesbe.

(Kiemelt képünkön: az U16-os leánycsapat a nyári nyílt Eb-n Forrás: EHF)