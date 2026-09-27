Nemzeti Sportrádió

Triatlon: Németh Dániel junior Európa-kupát nyert Bledben

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2026.09.27. 11:02
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triatlon utánpótlássport Németh Dániel Utánpótlássport.hu
Németh Dániel arany-, Szabó Levente bronzérmet szerzett a junior triatlonosok szlovéniai Európa-kupáján.

A szlovéniai Bled adott otthont a junior triatlonosok szezonzáró, Európa-kupa-viadalának. A megméretésen remek eredményeket értek el a magyar versenyzők. A hazai szövetség tájékoztatása szerint a szupersprint formátumú versenyen a fiúknál

Németh Dániel fantasztikus teljesítménnyel megnyerte a döntőt,

míg Szabó Levente a harmadik helyen ért célba. Mihály Szabolcs a 24. helyen zárt.

A lányoknál Hóbor Enikő lett a legjobb magyar, aki a 10. helyen végzett. Kovács Miléna 20., Gál Boglárka 28., Urbán Emma pedig 29. lett.

Magyar eredmények

Junior férfiak:
1. Németh Dániel – 27:54
3. Szabó Levente – 28:01
24. Mihály Szabolcs – 29:27

Junior nők:
10. Hóbor Enikő – 32:52
20. Kovács Miléna – 33:33
28. Gál Boglárka – 34:00
29. Urbán Emma – 34:24

(Kiemelt képünkön: Németh Dániel Forrás: MTSZ)

 

 

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