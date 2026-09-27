Triatlon: Németh Dániel junior Európa-kupát nyert Bledben

A szlovéniai Bled adott otthont a junior triatlonosok szezonzáró, Európa-kupa-viadalának. A megméretésen remek eredményeket értek el a magyar versenyzők. A hazai szövetség tájékoztatása szerint a szupersprint formátumú versenyen a fiúknál

Németh Dániel fantasztikus teljesítménnyel megnyerte a döntőt,

míg Szabó Levente a harmadik helyen ért célba. Mihály Szabolcs a 24. helyen zárt.

A lányoknál Hóbor Enikő lett a legjobb magyar, aki a 10. helyen végzett. Kovács Miléna 20., Gál Boglárka 28., Urbán Emma pedig 29. lett.

Magyar eredmények



Junior férfiak:

1. Németh Dániel – 27:54

3. Szabó Levente – 28:01

24. Mihály Szabolcs – 29:27



Junior nők:

10. Hóbor Enikő – 32:52

20. Kovács Miléna – 33:33

28. Gál Boglárka – 34:00

29. Urbán Emma – 34:24

(Kiemelt képünkön: Németh Dániel Forrás: MTSZ)