Triatlon: Németh Dániel junior Európa-kupát nyert Bledben
A szlovéniai Bled adott otthont a junior triatlonosok szezonzáró, Európa-kupa-viadalának. A megméretésen remek eredményeket értek el a magyar versenyzők. A hazai szövetség tájékoztatása szerint a szupersprint formátumú versenyen a fiúknál
Németh Dániel fantasztikus teljesítménnyel megnyerte a döntőt,
míg Szabó Levente a harmadik helyen ért célba. Mihály Szabolcs a 24. helyen zárt.
A lányoknál Hóbor Enikő lett a legjobb magyar, aki a 10. helyen végzett. Kovács Miléna 20., Gál Boglárka 28., Urbán Emma pedig 29. lett.
Magyar eredmények
Junior férfiak:
1. Németh Dániel – 27:54
3. Szabó Levente – 28:01
24. Mihály Szabolcs – 29:27
Junior nők:
10. Hóbor Enikő – 32:52
20. Kovács Miléna – 33:33
28. Gál Boglárka – 34:00
29. Urbán Emma – 34:24
(Kiemelt képünkön: Németh Dániel Forrás: MTSZ)