Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: Legyőzte a szlovénokat az U16-os válogatott

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2026.09.17. 15:46
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Az U16-os labdarúgó-válogatott öt gólt hozó felkészülési meccsen nyert a szlovénok ellen Nován.

Csütörtökön a novai Léránt Lajos Sportcentrumban a héten másodszor találkozott egymással felkészülési meccsen a magyar és a szlovén U16-os labdarúgó válogatott. A keddi gólnélküli döntetlen után ezúttál

3–2-re nyert a magyar csapat.

„Jó meccset játszottunk, sok minden kezd alakulni abból, amit gyakoroltunk az elmúlt napokban – értékelt a lefújást követően az mlsz.hu-nak Szalai László szövetségi edző. – Jól kezdtünk, gyorsan kétgólos előnybe kerültünk, ám egy apró megingás miatt izgalmassá vált a mérkőzés. A második félidőben tudtunk újítani, rúgtunk még egy gólt, és ez elég volt ahhoz, hogy a srácok győztesen jöhessenek le a pályáról. Az ehhez hasonló győzelmek azért is fontosak, hogy a játékosok higgyenek az elvégzett munkában, és abban, hogy amit játszani akarunk, eredményre vezethet komoly csapatok ellen is. Jó volt látni, hogy csapatként küzdöttünk, miközben egyénileg is akadtak kiemelkedő teljesítmények, igaz, azért van még mit csiszolni az előttünk álló időszakban. Három hét múlva ennek szellemében folytatjuk.”

U16-OS VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, NOVA
Magyarország–Szlovénia 3–2 (2–1)
Magyarország: Oláh Miron – Farkas Milán (Deák Olivér, 46.), Umathum Roland, Palásti Krisztián (Onwughalu Obi, 82.), Mohl Patrik – Nagy Bence (Váradi Soma, 82.), Sarok Levente, Sitku Zoárd (Bodó Bence, 46.), Szilágyi Nimród (Menyhárt Márton, 46.) – Malomsoki Milán (Bugledits Barnabás, 61.), Dunca Krisztián (Fodor Félix, 56.)
Gólszerző: Mohl (4.), Nagy B. (14.), Bugledits (66.), ill. Capin (30.), Radiskovic (68.)

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)

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