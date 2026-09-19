Mikor áll végre Verstappen újra a dobogó tetején?

Voltak évek, amikor az F1-es rajongók álmukból felkeltve is el tudták volna dúdolni egymás után a holland és az osztrák himnuszt, ám a dobogós ceremóniákat sokáig uraló zenei kombináció idén még egyszer sem csendült fel. Ez azt jelenti, hogy Max Verstappen 14 nagydíj óta hiába vár a diadalra, ennél hosszabb nyeretlenségi sorozata csupán kettő akadt karrierjében – a legutóbbi már kilenc éve.

Ebből is látszik, hogy a négyszeres világbajnok nagyon nincs hozzászokva az ínséges időszakokhoz, talán ezért is jegyezte meg fanyarul a szerdai gokartos buliversenye után: „Ez az első győzelmem idén, szóval elfogadom…” Továbbra is az az általános vélekedés, hogy Verstappen a mezőny legjobb versenyzője, a 14 nyeretlen futam az ő univerzumában tehát kifejezetten hosszúnak számít, és ilyenkor újra meg újra felvetődhetnek az esetleges jövőbeli csapatváltást illető pletykák.

A holland klasszis ugyan augusztus végén lehűtötte a kedélyeket, amikor 2030-ig szóló új szerződést írt alá a Red Bull-lal, ám mindenki tudja, hogy ezek a kontraktusok tele vannak kilépési záradékokkal, így a csapat nem engedheti meg magának, hogy éveken át rangon aluli autót adjon sztárpilótájának. Verstappen mélyen, legbelül már talán bánja, hogy az elmúlt két évben ellenállt a Mercedes csábításának, ám e tekintetben csak utólag könnyű okosnak lenni: senki sem tudhatta biztosan, hogy a 2026-ban induló technikai érát a brackley-i központú csapat nyitja a legerősebb formában. Ez ugyanakkor nem mentség a Red Bullnak, mert az idén már a Ferrari és a McLaren is elcsípett két-két győzelmet, vagyis Milton Keynesben valamit virítani kell.

Max igazat állít, amikor azt mondja, van az autónak egy bizonyos teljesítményromlása, amely az időmérőn és a versenyen is tapasztalható. Nem új keletű a gond, nem is alszunk rajta, különböző módszerekkel próbálunk javítani rajta. Összetett a probléma, máskülönben már megoldottuk volna. Még nincs mindenre megoldásunk az autó bajai közül, de bízom benne, hogy a helyes ösvényen járunk. Nem lesz gyors folyamat, valószínűleg átnyúlik a következő évre. Laurent MEKIES, a Red Bull csapatfőnöke

Verstappennek F1-es futamgyőzelemre a legtovább 2016 eleje és 2017 vége között kellett várnia, ám akkoriban még csupán feltörekvő fiatal tehetségnek számított, nem extraklasszisnak – mint jelenleg –, aki nyomás alá helyezheti csapatát. Nehezen látjuk, miként törődne bele egy újabb 30-as nyeretlenségi sorozatba, a Red Bullnál is tudják, ennél sokkal több kell, ha valóban maguknál akarják tudni a pilótát egészen 2030-ig. A gond csak az, hogy az elmúlt három-négy évben a kulcsfigurák szinte mind kicserélődtek, a jelenlegi vezetőség pedig még nem bizonyította egyértelműen a rátermettségét. Mert az egy dolog, hogy a csapat tejben-vajban füröszti Verstappent, egy győzelemre született zseninek ez egy idő után kevés lesz.

Kíváncsian várjuk, vajon a csapat fel tud-e nőni a feladathoz, vagy ősszel is pörög tovább a nyeretlenségi számláló.

A holland leghosszabb nyeretlenségi sorozatai

2016–2017: 30 nagydíj

2015–2016: 23 nagydíj

2026: 14 nagydíj

2020: 11 nagydíj

2018–2019: 10 nagydíj

2024: 10 nagydíj