Kőbán Rita: Tudtam, ha olimpiai bajnok akarok lenni, minden résztávot meg kell nyernem!

„A végén már nagyon fáradt voltam, én nem tudom, hogy más hogyan tud örülni, meg ugrálni… Én sosem, én mindig nagyon fáradt voltam minden egyes döntőm után. – emlékezett vissza az 1996-os atlantai K1 500-as döntő végére a kétszeres olimpiai bajnok Kőbán Rita. – Szoktam mondani, nagy ásás volt a végén!”