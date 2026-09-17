Nemzeti Sportrádió

Kőbán Rita: Tudtam, ha olimpiai bajnok akarok lenni, minden résztávot meg kell nyernem!

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.09.17. 15:19
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Kőbán Rita a kemény munkában hitt mindig is (Fotó: NSO Tv)
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olimpia kajak-kenu Atlanta Kőbán Rita
Az Atlantai olimpián is győzni tudott Kőbán Rita, a barcelonai négyes aranyat követően 1996-ban egyesben, 500 méteren. A kiváló kajakos is ott szerepelt a meghívottak között a Magyar Olimpiai Bizottság szerda esti ünnepségén, melyen készségesen válaszolt az NSO Tv kérdéseire. Kőbán Rita elmondta, roppant fáradtnak érezte magát a célban Atlantában, idő kellett, mire ünnepelni tudott.

„A végén már nagyon fáradt voltam, én nem tudom, hogy más hogyan tud örülni, meg ugrálni… Én sosem, én mindig nagyon fáradt voltam minden egyes döntőm után. – emlékezett vissza az 1996-os atlantai K1 500-as döntő végére a kétszeres olimpiai bajnok Kőbán Rita. Szoktam mondani, nagy ásás volt a végén!”

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