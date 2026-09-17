Október 16-ig lehet nevezni a Kolonics Emlékfutásra

Október 23-án a Kolonics György Alapítvány ismét megrendezi a Kolonics György Emlékfutást. A Népszigeten sorra kerülő eseményen ezúttal is a félmaratoni, a középtáv és a rövidtáv közül lehet választani, a nevezési határidő pedig október 16-a.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség honlapján olvasható felhívás szerint a versenyengedéllyel rendelkezők a Kajak-Kenu Ablakon keresztül, mások pedig online, a bbu.hu oldalon jelentkezhetnek.
A rövidtáv 3.5 kilométer lesz, a középtáv 11.5, a félmaratonit pedig egyéniben és 2-3 fős váltókban lehet teljesíteni.
Az eseményt 2009 óta rendezik meg, s azért a nemzeti ünnepen, mert a 2008-ban elhunyt, kétszeres olimpiai bajnok kenus rendszeresen futott a Bécs–Budapest Ultramaratonon, amelynek utolsó szakaszaként a futók a forradalom tiszteletére október 23-án, a Hősök terén értek célba.
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