Nemzeti Sportrádió

Október 16-ig lehet nevezni a Kolonics Emlékfutásra

2026.09.17. 16:51
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Fotó: Kovács Péter
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Kolonics György kajak-kenu Kolonics György-emlékfutás
Október 23-án a Kolonics György Alapítvány ismét megrendezi a Kolonics György Emlékfutást. A Népszigeten sorra kerülő eseményen ezúttal is a félmaratoni, a középtáv és a rövidtáv közül lehet választani, a nevezési határidő pedig október 16-a.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség honlapján olvasható felhívás szerint a versenyengedéllyel rendelkezők a Kajak-Kenu Ablakon keresztül, mások pedig online, a bbu.hu oldalon jelentkezhetnek.

A rövidtáv 3.5 kilométer lesz, a középtáv 11.5, a félmaratonit pedig egyéniben és 2-3 fős váltókban lehet teljesíteni.

Az eseményt 2009 óta rendezik meg, s azért a nemzeti ünnepen, mert a 2008-ban elhunyt, kétszeres olimpiai bajnok kenus rendszeresen futott a Bécs–Budapest Ultramaratonon, amelynek utolsó szakaszaként a futók a forradalom tiszteletére október 23-án, a Hősök terén értek célba.

Kolonics György kajak-kenu Kolonics György-emlékfutás
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