Október 16-ig lehet nevezni a Kolonics Emlékfutásra

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség honlapján olvasható felhívás szerint a versenyengedéllyel rendelkezők a Kajak-Kenu Ablakon keresztül, mások pedig online, a bbu.hu oldalon jelentkezhetnek.

A rövidtáv 3.5 kilométer lesz, a középtáv 11.5, a félmaratonit pedig egyéniben és 2-3 fős váltókban lehet teljesíteni.

Az eseményt 2009 óta rendezik meg, s azért a nemzeti ünnepen, mert a 2008-ban elhunyt, kétszeres olimpiai bajnok kenus rendszeresen futott a Bécs–Budapest Ultramaratonon, amelynek utolsó szakaszaként a futók a forradalom tiszteletére október 23-án, a Hősök terén értek célba.