Ökölvívó Eb: Kukhta Vladislava bejutott a nyolc közé Szófiában

Kukhta Vladislava negyeddöntőbe jutott a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság hétfői napján.
A női 57 kilósok között Kukhta a görög Panagiota Kuziluval bokszolt a nyolcaddöntőben, a magyar szövetség közösségi oldalának híradása alapján pedig magabiztos produkciót nyújtva jutott tovább, ugyanis a harmadik menetben a bíró megállította az összecsapást.
A hétfői programban még Hankó Kálmán a férfi 70 kilogrammosok negyeddöntőjében, míg Akilov Pilip a 75 kilósok nyolcaddöntőjében lesz érdekelt.
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