Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: győzelemmel kezdték a vb-t az U18-as lányok

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.08.16. 19:39
null
Címkék
vízilabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az U18-as leány vízilabda-válogatott az olaszok egygólos legyőzésével nyitotta a tenerifei világbajnokságot.

Az olaszok

12–11-es legyőzésével

kezdte a tenerifei világbajnokságot az U18-as leány vízilabda-válogatott.

Csicsáky Vince együttese a kiemelt csoportjában még a hollandokkal és a görögökkel találkozik.

Forrás: MVLSZ
U18-AS LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, TENERIFE
Magyarország–Olaszország 12–11 (4–2, 1–3, 3–3, 4–3)
Gól: Hetzl A., Kenéz K. 3-3, Keszthelyi S., Alaksza K., Tomori G. 2-2

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)

vízilabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kosárlabda: a litvánokat is legyőzte az U16-os leányválogatott az Eb-n

Utánpótlássport
2 órája

Vízilabda: ötödik az Eb-n az U20-as férfiválogatott

Utánpótlássport
3 órája

Csapó Miklós: Csakis pozitív emlékeket kötök a BVSC-s éveimhez

Vízilabda
6 órája

Kajak-kenu: ismét bizonyított a magyar utánpótlás

Utánpótlássport
11 órája

Kosárlabda: javított a németek ellen az U16-os leányválogatott az Eb-n

Utánpótlássport
22 órája

Birkózás: vasárnap startol az U20-as világbajnokság Pozsonyban

Utánpótlássport
Tegnap, 17:38

Vízilabda: az 5. helyért folytatják a magyarok az U20-as férfi Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 14:49

Kosár: a 15. helyet szerezték meg az U16-os fiúk a B-divíziós Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 14:24