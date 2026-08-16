Vízilabda: győzelemmel kezdték a vb-t az U18-as lányok
Az U18-as leány vízilabda-válogatott az olaszok egygólos legyőzésével nyitotta a tenerifei világbajnokságot.
Az olaszok
12–11-es legyőzésével
kezdte a tenerifei világbajnokságot az U18-as leány vízilabda-válogatott.
Csicsáky Vince együttese a kiemelt csoportjában még a hollandokkal és a görögökkel találkozik.
U18-AS LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, TENERIFE
Magyarország–Olaszország 12–11 (4–2, 1–3, 3–3, 4–3)
Gól: Hetzl A., Kenéz K. 3-3, Keszthelyi S., Alaksza K., Tomori G. 2-2
Magyarország–Olaszország 12–11 (4–2, 1–3, 3–3, 4–3)
Gól: Hetzl A., Kenéz K. 3-3, Keszthelyi S., Alaksza K., Tomori G. 2-2
(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)
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