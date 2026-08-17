Vízilabda: a hollandokat is legyőzték az U18-as lányok a vb-n
Az U18-as leány vízilabda-válogatott három góllal nyert a hollandok elleni a tenerifei vb második csoportmeccsén.
Az olaszok legyőzése után a hollandokat is felülmúlta az U18-as leány vízilabda-válogatott a Tenerifén zajló világbajnokság csoportkörében. Csicsáky Vince együttese hétfő délután
13–10-es sikert aratott.
Kedden a görögökkel találkoznak a mieink.
U18-AS LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, TENERIFE
2. csoportmérkőzés
Magyarország–Hollandia 13–10 (4–2, 3–2, 2–3, 4–3)
Gól: Mihók M., Kenéz K. 4-4, Hetzl A. 2, Alaksza K., Tóth F., Péter N.
2. csoportmérkőzés
Magyarország–Hollandia 13–10 (4–2, 3–2, 2–3, 4–3)
Gól: Mihók M., Kenéz K. 4-4, Hetzl A. 2, Alaksza K., Tóth F., Péter N.
(Kiemelt kép forrása: WA)
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