Torna: három döntőben érdekeltek a magyarok az ifjúsági Eb-n

A zágrábi ifjúsági torna Európa-bajnokságon egyéni összetettben Akinduro Axel András és Gál Kristóf is bejutott a döntőbe. Gál megismételte ezt, és nyújtón is finalista, azaz a legjobb nyolc között is bemutathatja a gyakorlatát.

Szintén jól teljesített az Akinduro Axel András, Horváth Áron, Kiss Zétény, Gál Kristóf és Gombás Balázs alkotta magyar csapat, amely az előkelő hetedik helyen zárta az Eb-t.

Altorjai Sándor, a magyar delegáció vezetője így értékelt:

„Azt gondolom, nagyon jól tornáztak a fiatalok. Többek között az olasz, a svájci, a német és az ukrán csapat végzett előttünk, ugyanakkor olyan jeles tornásznemzeteket sikerült magunk mögé utasítani, mint a francia, a holland vagy a spanyol. Két versenyzőnk is bejutott az egyéni összetett döntőbe, emellett nyújtón a harmadik helyről várhatjuk a szerenkénti finálét. Ezek mindenképpen biztató eredmények. Összességében elégedettek lehetünk a juniorok teljesítményével, ahogyan a felnőttcsapat szereplésével is. Szerencsére lesz még dolgunk a hétvégén, várjuk a döntőket, és bízunk benne, hogy ott is hasonlóan jól teljesítenek a versenyzőink.”

Mihók Ádám utánpótlás-szövetségi kapitány a csapat egységességét emelte ki:

„Ha a verseny előtt azt mondják, hogy a juniorcsapat bekerül Európa legjobb nyolc együttese közé, két versenyzőnk egyéni összetett döntőbe jut, lesz egy nyújtófinálénk, azt gondolom, elégedett lettem volna. Nehéz verseny volt, akadt rontásunk is, de a csapat végig nagyon összetartó maradt, a srácok segítették és húzták egymást. Most pedig kifejezetten boldog és büszke vagyok a fiúkra. Van mire építkeznünk, látjuk azt is, miben kell fejlődnünk.”

(Kiemelt képünk forrása: MTSZ)