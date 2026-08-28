A Paksi FC Fehérvárról igazolt szélsőt – hivatalos



A 22 éves, nagyváradi születésű Simut 2024-ben igazolt a Haladástól Fehérvárra. Az NB I-ben a 2023–2024-es idényben mutatkozott be, az élvonalban 33 meccsen szerepelt. A másodosztályban az előző évadban 21 meccsen egy gólt szerzett és három gólpasszt adott, ebben a szezonban pedig eddig mind az öt NB II-es bajnokin kezdőként játszott a Videotonban.

A védőként és középpályásként, a jobb és a bal oldalon is bevethető játékos a korosztályos magyar válogatottakban, az U19-es és az U21-es csapatban is szerepelt már.

„Nagyon izgatott vagyok, várom a közös munkát a csapattal. Imádom a támadó felfogású futballt, passzol hozzám. Vannak ismerőseim az öltözőben, szerintem könnyen fog menni a beilleszkedés, elhivatott vagyok” – nyilatkozta a paksifc.hu-nak Simut Márió a három évre szóló szerződés aláírását követően.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: Kuzma Hunor (Békéscsaba 1912 Előre), Rácz Gergő (Kispest-Honvéd), Simut Márió (román-magyar, Videoton FC Fehérvár)

Kölcsönbe érkezők: Belényesi Csaba (MTK Budapest)

Kölcsönből visszatérők: Debreceni Ákos (Kecskeméti TE), Győrfi Milán (Kecskeméti TE), Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőri VTK), Szalai József (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: –

Távozók: Hinora Kristóf (MTK Budapest), Pesti Zoltán (Csákvár), Simon Barnabás (FC Ajka), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Tamás Olivér (Haladás), Zeke Márió (Újpest FC)

Kölcsönbe távozók: Galambos János (Szentlőrinc, kooperációs kölcsön), Éger Zsombor (Tiszakécskei LC), Köllő Kende (Videoton FC Fehérvár, ismét kölcsön), Máté Csaba (Szentlőrinc, kooperációs kölcsön), Rideg Bálint (Szentlőrinc)

Kölcsönből visszatér klubjához: Alaxai Áron (Nyíregyháza Spartacus)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ádám Martin (az NB III-as csapathoz került)



