Nemzeti Sportrádió

A Bragával és a Crvena zvezdával is találkozik Markgráf Ákos és Németh Hunor csapata a Konferencialiga alapszakaszában

T. Z.T. Z.
2026.08.28. 14:18
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Sorsoltak a Konferencialigában is (Fotó: Getty Images)
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sorsolás Konferencialiga-alapszakasz Konferencialiga UEFA
A labdarúgó Bajnokok Ligája és az Európa-liga után a harmadik számú európai kupasorozatban, a Konferencialiga alapszakaszában is megtartották a sorsolást pénteken délután.

Az alapszakaszban érdekelt 36 csapatot előzetesen hat darab hatos kalapba sorsolták, az elsőben szerepelt az FC Köbenhavn, amely a Debrecent kettős győzelemmel búcsúztatta a selejtezősorozat harmadik fordulójában. A dán együttesben két magyar játékos is szerepel: Markgráf Ákos és Németh Hunor.

A Köbenhavn az alapszakaszban többek között a Bragával és a Crvena zvezdával is találkozik, de gibraltári és grúz csapat is szerepel az ellenfele között. Ugyancsak az első kalapból várta a sorsolást a négyszeres BEK/BL-győztes Ajax, amely például Atalantával és a Getaféval is összecsap majd az alapszakasz során. 

Az alapszakasz első fordulóját október 15-én rendezik, a fináléra pedig június 2-án, Isztambulban kerül majd sor. Az alapszakaszban az első nyolc helyezett közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 csapat kiesik.
 Az első kalapos csapatok mérkőzései:

 

A második kalapos csapatok mérkőzései:

 

A harmadik kalapos csapatok mérkőzései:

 

A negyedik kalapos csapatok mérkőzései:

 

Az ötödik kalapos csapatok mérkőzései:

 

A hatodik kalapos csapatok mérkőzései:

 
 SORSOLÁSMÉRKŐZÉSEK
Selejtező, 1. fordulóJúnius 16.Július 9.
Július 16.
Selejtező, 2. fordulóJúnius 17.Július 23.
Július 30.
Selejtező, 3. fordulóJúlius 20.Augusztus 6.
Augusztus 13.
Selejtező, playoffAugusztus 3.Augusztus 20.
Augusztus 27.
LigaszakaszAugusztus 28.Október 15.
Október 22.
November 5.
November 26.
December 10.
December 17.
Rájátszás

Január 15.

Február 18.
Február 25.

NyolcaddöntőFebruár 26.Március 11.
Március 18.
NegyeddöntőFebruár 26.Április 8.
Április 15.
ElődöntőFebruár 26.Április 29.
Május 6.
Döntő Június 2., Isztambul, Besiktas Park
A KONFERENCIALIGA 2026–2027-ES IDÉNYÉNEK KULCSDÁTUMAI

 

 

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