A Bragával és a Crvena zvezdával is találkozik Markgráf Ákos és Németh Hunor csapata a Konferencialiga alapszakaszában

Az alapszakaszban érdekelt 36 csapatot előzetesen hat darab hatos kalapba sorsolták, az elsőben szerepelt az FC Köbenhavn, amely a Debrecent kettős győzelemmel búcsúztatta a selejtezősorozat harmadik fordulójában. A dán együttesben két magyar játékos is szerepel: Markgráf Ákos és Németh Hunor.

A Köbenhavn az alapszakaszban többek között a Bragával és a Crvena zvezdával is találkozik, de gibraltári és grúz csapat is szerepel az ellenfele között. Ugyancsak az első kalapból várta a sorsolást a négyszeres BEK/BL-győztes Ajax, amely például Atalantával és a Getaféval is összecsap majd az alapszakasz során.

Az alapszakasz első fordulóját október 15-én rendezik, a fináléra pedig június 2-án, Isztambulban kerül majd sor. Az alapszakaszban az első nyolc helyezett közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 csapat kiesik.

Az első kalapos csapatok mérkőzései:

A második kalapos csapatok mérkőzései:

A harmadik kalapos csapatok mérkőzései:

A negyedik kalapos csapatok mérkőzései:

Az ötödik kalapos csapatok mérkőzései:

A hatodik kalapos csapatok mérkőzései: