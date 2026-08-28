A Bragával és a Crvena zvezdával is találkozik Markgráf Ákos és Németh Hunor csapata a Konferencialiga alapszakaszában
Az alapszakaszban érdekelt 36 csapatot előzetesen hat darab hatos kalapba sorsolták, az elsőben szerepelt az FC Köbenhavn, amely a Debrecent kettős győzelemmel búcsúztatta a selejtezősorozat harmadik fordulójában. A dán együttesben két magyar játékos is szerepel: Markgráf Ákos és Németh Hunor.
A Köbenhavn az alapszakaszban többek között a Bragával és a Crvena zvezdával is találkozik, de gibraltári és grúz csapat is szerepel az ellenfele között. Ugyancsak az első kalapból várta a sorsolást a négyszeres BEK/BL-győztes Ajax, amely például Atalantával és a Getaféval is összecsap majd az alapszakasz során.
Az alapszakasz első fordulóját október 15-én rendezik, a fináléra pedig június 2-án, Isztambulban kerül majd sor. Az alapszakaszban az első nyolc helyezett közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 csapat kiesik.
Az első kalapos csapatok mérkőzései:
A második kalapos csapatok mérkőzései:
A harmadik kalapos csapatok mérkőzései:
A negyedik kalapos csapatok mérkőzései:
Az ötödik kalapos csapatok mérkőzései:
A hatodik kalapos csapatok mérkőzései:
|SORSOLÁS
|MÉRKŐZÉSEK
|Selejtező, 1. forduló
|Június 16.
|Július 9.
Július 16.
|Selejtező, 2. forduló
|Június 17.
|Július 23.
Július 30.
|Selejtező, 3. forduló
|Július 20.
|Augusztus 6.
Augusztus 13.
|Selejtező, playoff
|Augusztus 3.
|Augusztus 20.
Augusztus 27.
|Ligaszakasz
|Augusztus 28.
|Október 15.
Október 22.
November 5.
November 26.
December 10.
December 17.
|Rájátszás
Január 15.
Február 18.
|Nyolcaddöntő
|Február 26.
|Március 11.
Március 18.
|Negyeddöntő
|Február 26.
|Április 8.
Április 15.
|Elődöntő
|Február 26.
|Április 29.
Május 6.
|Döntő
|Június 2., Isztambul, Besiktas Park