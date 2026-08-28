„A csalódás is a futball része” – írta Szalah, miután a Trabzont simán kiejtette a Fradi

A találkozó másnapján a törökök legnagyobb sztárja, Mohamed Szalah a közösségi oldalán üzent a Trabzonspor szurkolóinak: „A pályafutásom során semmi sem jött könnyen. A rossz esték és a csalódások a futball részét képezik, és megtanultam, hogyan alakítsam ezeket motivációvá és trófeákká.”

A Liverpool egykori támadója azt is egyértelművé tette, hogy továbbra is elkötelezett a török klub mellett: „A Trabzonspor az én klubom, testben és lélekben is ennek a projektnek vagyok a része. A tegnap este ezen nem változtat.”

Szalah szerint a Trabzonspornál nagyok az elvárások, ő azonban továbbra is hisz abban, hogy a csapat képes lesz megfelelni ezeknek. „Tudom, hogy magasak az elvárások, és őszintén hiszem, hogy képesek vagyunk teljesíteni ezeket. Azért jöttem, hogy nyerjek.”

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ

FERENCVÁROSI TC–TRABZONSPOR (török) 4–0 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 21 011 néző. Vezette: Rade Obrenovic (Jure Praprotnik, Grega Kordez) – szlovénok

FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Yusuf (Varga Z., 70.), Corbu (N. Keita, 83.), Nagy Á. (Arzani, 78.), O'Dowda (Lakatos Cs., 78.) – Zachariassen, Joseph (Lisztes, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs

TRABZONSPOR: André Onana – Eskihellac (K. Pina, a szünetben), Özkacar, Szavics, Lopes Cabral – Malinovszkij, Kabasakal – Szalah (Tufan, 64.), Muci (Busuari, a szünetben), Saviolo (Akaydin, 64.) – Onuachu (Simsir, a szünetben). Vezetőedző: Fatih Tekke

Gólszerző: O'Dowda (19.), Corbu (54.), Yusuf (59. – 11-esből), Lisztes (86.)

Kiállítva: Malinovszkij (12.), Lopes Cabral (57.)

Továbbjutott: a Ferencváros, kettős győzelemmel, 5–0-s összesítéssel

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!