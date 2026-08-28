Nemzeti Sportrádió

Mesteredző lett Nyéki Balázs

2026.08.28. 15:27
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Nyéki Balázs (Fotó: Dömötör Csaba)
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Nyéki Balázs mesteredző Nyerges Attila
A Magyar Edzők Társasága (MET) Mesteredzői Kollégiuma és elnöksége pénteki ülésén döntött a 2026-os edzői díjakról.

A Mesteredzői Kollégium javaslatára a MET elnöksége Mesteredzői Díjat adományoz Nyerges Attila kajak-kenu szakedzőnek, a Körös Dragon Sport Egyesület vezetőedzőjének és Nyéki Balázs vízilabda-szakedzőnek, a Ferencvárosi Torna Club vezetőedzőjének.

A FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapata nyerte a Kassán rendezett Ladislav Bottlik emléktornát.

A zöld-fehérek beszámolója szerint Nyéki Balázs bajnok és kupagyőztes együttese 48 óra alatt négy mérkőzésen ugrott medencébe, és mindegyik találkozóját magabiztosan nyerte.

A Bajnokok Ligája előző kiírásának bronzérmese a szlovák válogatottat (19–5), a német Spandau Berlint (24–10), a romániai Nagyváradot (17–11) és a nyolc olimpiai aranyérmest a soraiban tudó szerb bajnok Radnickit (16–11) is simán győzte le.

A Ferencváros tétmérkőzésen a BENU Magyar Kupa negyeddöntőjében mutatkozik be jövő pénteken.

Tornagyőzelemmel hangolt az idényre a Ferencváros férfi vízilabdacsapata

Edzői Életműdíjat kap Kundlya János atlétikai szakedző, Farkas József kézilabda-szakedző, Molnár Zoltán evezős szakedző, Pál Zoltán kajak-kenu edző és Gerendás György vízilabda-szakedző.

Az idei Ormai László-díjasok: Petrov Árpád úszó szakedző és Cseh Sándor vízilabdaedző. Az Év Testnevelőtanár-edzője a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete javaslatára Didás Viktor, a győri Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola nyugdíjas testnevelőtanára, kézilabda-szakedző.

A Mesteredző Kollégium fennállásának 35. évfordulója alkalmából a Magyar Edzők Társasága Aranyjelvénye kitüntetésben részesül Bejekné Förstner Klára és Tóth Ákos.

A MET elnöksége meghallgatta és egyhangúlag támogatta Molnár Zoltán elnök előterjesztését a MET szakmai kamarai átalakulásáról.

 

Nyéki Balázs mesteredző Nyerges Attila
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