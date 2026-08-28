Mesteredző lett Nyéki Balázs

A Mesteredzői Kollégium javaslatára a MET elnöksége Mesteredzői Díjat adományoz Nyerges Attila kajak-kenu szakedzőnek, a Körös Dragon Sport Egyesület vezetőedzőjének és Nyéki Balázs vízilabda-szakedzőnek, a Ferencvárosi Torna Club vezetőedzőjének.
A FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapata nyerte a Kassán rendezett Ladislav Bottlik emléktornát.
A zöld-fehérek beszámolója szerint Nyéki Balázs bajnok és kupagyőztes együttese 48 óra alatt négy mérkőzésen ugrott medencébe, és mindegyik találkozóját magabiztosan nyerte.
A Bajnokok Ligája előző kiírásának bronzérmese a szlovák válogatottat (19–5), a német Spandau Berlint (24–10), a romániai Nagyváradot (17–11) és a nyolc olimpiai aranyérmest a soraiban tudó szerb bajnok Radnickit (16–11) is simán győzte le.
A Ferencváros tétmérkőzésen a BENU Magyar Kupa negyeddöntőjében mutatkozik be jövő pénteken.
Edzői Életműdíjat kap Kundlya János atlétikai szakedző, Farkas József kézilabda-szakedző, Molnár Zoltán evezős szakedző, Pál Zoltán kajak-kenu edző és Gerendás György vízilabda-szakedző.
Az idei Ormai László-díjasok: Petrov Árpád úszó szakedző és Cseh Sándor vízilabdaedző. Az Év Testnevelőtanár-edzője a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete javaslatára Didás Viktor, a győri Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola nyugdíjas testnevelőtanára, kézilabda-szakedző.
A Mesteredző Kollégium fennállásának 35. évfordulója alkalmából a Magyar Edzők Társasága Aranyjelvénye kitüntetésben részesül Bejekné Förstner Klára és Tóth Ákos.
A MET elnöksége meghallgatta és egyhangúlag támogatta Molnár Zoltán elnök előterjesztését a MET szakmai kamarai átalakulásáról.