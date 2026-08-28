Mesteredző lett Nyéki Balázs

A FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapata nyerte a Kassán rendezett Ladislav Bottlik emléktornát.

A zöld-fehérek beszámolója szerint Nyéki Balázs bajnok és kupagyőztes együttese 48 óra alatt négy mérkőzésen ugrott medencébe, és mindegyik találkozóját magabiztosan nyerte.

A Bajnokok Ligája előző kiírásának bronzérmese a szlovák válogatottat (19–5), a német Spandau Berlint (24–10), a romániai Nagyváradot (17–11) és a nyolc olimpiai aranyérmest a soraiban tudó szerb bajnok Radnickit (16–11) is simán győzte le.

A Ferencváros tétmérkőzésen a BENU Magyar Kupa negyeddöntőjében mutatkozik be jövő pénteken.