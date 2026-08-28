Nemzeti Sportrádió

Pétervári-Molnár C-, Gadányi D-döntős az evezős

2026.08.28. 15:06
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Pétervári-Molnár Bendegúz (Fotó: Árvai Károly)
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Pétervári-Molnár Bendegúz a negyeddöntős futamában negyedik lett, így a C döntőben folytathatja szereplését az amszterdami evezős világbajnokságon.

A magyar egypárevezős, aki szerdán második volt előfutamában, pénteken a negyedik negyeddöntős hatosba került. A négyes pályán evezhetett és végig nagy csatában volt a még elődöntőt érő harmadik helyért a román Mihai Chirutával. Ötszáznál, majd 1000 méternél előtte haladt, 1500-nál viszont már nem, és a célba is a román evezős ért be hamarabb, másfél másodperccel előzte meg Pétervári-Molnárt. A négy futamból az első három folytathatja szereplését az elődöntőben, a többiek az idejük alapján kerültek a C- vagy a D-döntőbe. A magyar egypárevezős 6:51.94 perces eredménnyel C döntős lett és szombat délelőtt száll újra vízre. Ezzel az eredménnyel az első futamból elődöntős lett volna, azok közül pedig, akik kiszorultak a legjobb 12 közül, senki nem előzte meg - a vb eredményközlő oldala szerint.

Női egypárban Gadányi Zoltána nem közvetlenül, hanem idővel jutott szerdán a negyeddöntőbe, ahol a második futamban evezhetett a hatos pályán. A mellé került belga riválisa nem indult el, Gadányi pedig végig az ötödik helyen haladt és 8:02.25 perces eredménnyel ért célba. A továbbjutási szisztéma a férfiakéval megegyező volt. A magyar evezős csak a finn Maiju Kainlaurinál ért el jobb időt, így a D döntőben versenyezhet majd ugyancsak szombat délelőtt.

A vb-n – a nemzetközi szövetség honlapja alapján – 64 nemzet több mint 830 sportolója vesz részt, és 23 versenyszámban – 12 olimpiai, 4 könnyűsúlyú, 2 vegyes és 5 para hajóosztályban – avatnak világbajnokot.

evezés evezős-vb Pétervári-Molnár Bendegúz Gadányi Zoltána
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