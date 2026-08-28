Nemzeti Sportrádió

Juhász Dorka bízik a vb-továbbjutásban

FAZEKAS ZOLTÁNFAZEKAS ZOLTÁN
2026.08.28. 14:35
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Juhász Dorka (Fotó: MKOSZ/Girgász Péter)
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Minnesota Lynx Juhász Dorka női kosárlabda női kosárlabda-vb magyar női kosárlabda-válogatott
Pénteken kapcsolódik be a szeptember 4-én kezdődő berlini világbajnokságra készülő női kosárlabda-válogatott közös munkájába Juhász Dorka, a WNBA-s Minnesota Lynx középjátékosa, aki bizakodik az együttes vb-szereplését illetően.

 

– Újra Magyarországon van és végre csatlakozik a válogatotthoz – milyen állapotban, formában érzi magát?
Örülök, hogy pár napra hazajöhettem, ehhez kellett, hogy Minnesotából elengedtek egy meccsről, így tudtam egy rövid időt a családdal eltölteni – mondta a Nemzeti Sportnak Juhász Dorka, a WNBA-s Lynx 26 éves középjátékosa. – Most már úton vagyok a székesfehérvári edzőtáborba, várom, hogy csatlakozzak a többiekhez. Edzésben, meccsben vagyok, de érződik még, hogy a török Galatasaray-nál elszenvedett sérülés miatt sokat kihagytam. Próbálom utolérni magam. 

– Négy napot tud a csapattal dolgozni a keddi Berlinbe indulás előtt, ami nem sok, viszont több, mint a márciusi, isztambuli vb-selejtezőt megelőzően, amikor ott csatlakozott. Mire számít, mennyire van képben a csapat elvégzett munkájáról, új taktikai elemekről?
Teljesen képben vagyok, kapcsolatban voltam a stábbal, a csapattársakkal, követtem a munkájukat. Nyilván ez nem ugyanolyan, mint ha ott lennék, de hozzászoktam, hogy gyakran az utolsó pillanatban esek be. A következő napokban az új taktikai elemeket átbeszéljük, gyakoroljuk, nem lesz gond. 

– A FIBA a szeptember 4-én kezdődő berlini világbajnokság 20 legfigyelemreméltóbb játékosa közé sorolta, ezt hízelgőnek tartja vagy inkább elfogadja, hogy önt taksálják a válogatottból a legtöbbre, hogy mindenki öntől vár valami hasonló extrát, olyat, mint amivel Isztambulban rukkolt elő?
– Megtisztelő írás volt, s az is, hogy bekerültem ebbe a névsorba. Ez főleg az előző évadban nyújtott teljesítményem érdeme, az isztambuli játéknak is. Nem jelent nyomást, tudjuk a válogatott sikerének az okait, ami a csapatmunka és az egység, a csupaszív játék. Örülök, ha így beszélnek rólam, ez jó visszajelzés, de Berlinben a nulláról indulunk, s nekem azóta volt egy komolyabb sérülésem. Ez a lista nem tesz rám terhet, a cél, hogy csapatszinten jók legyünk. 

– Mit gondol a továbbjutási esélyekről? A csoportkörben Franciaország, Nigéria és Dél-Korea lesz a rivális, az első három helyezett folytathatja majd.  
– Bizakodó vagyok, boldog leszek, ha ott leszünk a következő körben, amire szerintem minden esélyünk megvan. 

Juhász Dorka (pirosban) a vb-n is vezére lehet a magyar csapatnak (Fotó: Girgász Péter/MKOSZ)

– Dubei Debóra, Varga Alíz, Dombai Réka és Toman Petra sem lesz ott Berlinben az isztambuli győzők közül – ez milyen hatással lehet az együttesre?
Mindenkinek megvolt a szerepe az isztambuli sikerben, az említett játékosoknak is, de sajnos van ilyen, hogy a sérülések és egyéb okok miatt átalakul a keret. Hiányozni fognak, de szerencsére sok tehetség és jó játékos van Magyarországon. A legjobb 12 játékosból kihozni a legtöbbet, lesznek újak a keretben, más szerepkört kapnak, mint előtte, de én magabiztosan várom a tornát.   

– Beszéljünk az idővonalakról, hiszen Amerikából érkezett haza, játékból, közben Törökországban játszott klubszinten és most Németországban lesz a vb – milyen nehézségeket okoz ez az ön számára?
Az utazás, az időeltolódás, az alkalmazkodás nem egyszerű, de az előző évek során nagyjából sikerült hozzászoknom. Nehéz, de alkalmazkodom, és érettebb is lettem, jobban igazodok az időeltolódásokhoz is, a WNBA-ben ha Keletről Nyugatra megyünk, ott is van nagy időeltolódás, s gyakran két nap alatt játszunk két mérkőzést, ami mentálisan és fizikálisan sem könnyű, de kikerülhetetlen. 

– Hogy néz ki ez a többi, európai, ázsiai, dél-amerikai WNBA-s játékosnál? Mekkora áldozatokkal jár, hogy sokan, köztük ön is, gyakorlatilag egész évben játszanak?
Mindenkinél más, de a legnehezebb, ha holtszezon nélkül nyomja le az évet valaki, ahogy én is tettem már. Megerőltető, sok áldozattal jár, elengedhetetlen, hogy a családtól, a barátoktól sok megértést és türelmet kapjunk. Egyre többen, akik megtehetik, egy frontot választanak, azaz vagy a WNBA-t hagyják ki, vagy Európát, vagy lemondják a válogatottbeli szereplést, ez attól is függ, hogy a karrierjükben hol tartanak. Hosszú távon ez a megerőltető, többfrontos játék nem biztos, hogy kivitelezhető, tavaly én is kihagytam a teljes WNBA-idényt. Karrierépítés szempontjából mégis fontos, s kiskorod óta erre készülsz, ha profi akarsz lenni, szóval el kell fogadni. A jelen helyzet speciális, mivel a WNBA ligaszabályzata nem túl barátságos a válogatott szerepléssel, illetve bármilyen kosárlabda aktivitással, ami a saját évadát érinti, ez a szabályzat eltér a FIBA általános szabályaitól. Így nekünk, akik ilyen szituációban vagyunk, meg kell szereznünk a WNBA-csapatunk beleegyezését és ezen felül ez még automatikus pénzlevonással is társul.

– Döcögősen indult az idénye Minnesotában a sérülése miatt, a visszatérése után sokat játszott, mostanában kevesebbet. 
Nehezen viselem, de tudom, a Galatában elszenvedett sérülésem mekkora hatással van az idényemre, nagy kieséssel járt, sokat kihagytam, ráadásul sokáig pontosan nem tudtam, mennyi időre vesz ki majd a játékból. Sajnos hatással volt ez a beilleszkedésemre is, az meg az edző döntése, hogy ki mennyit játszik. Kevesebbet játszottam az elmúlt hetekben, mint amire számítottam, most ebből kell a maximumot kihozni, nem ez az ideális helyzet, ez tény, de egyénileg mindent megteszek azért, hogy a rendelkezésre álló idő alatt a legjobbamat nyújtsam. Szeretnék bajnoki címet nyerni a csapattal, amely favorit és vezeti a bajnokságot, ezért is küzdünk, küzdök!   

 

 

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