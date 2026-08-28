Juhász Dorka bízik a vb-továbbjutásban

– Újra Magyarországon van és végre csatlakozik a válogatotthoz – milyen állapotban, formában érzi magát?

– Örülök, hogy pár napra hazajöhettem, ehhez kellett, hogy Minnesotából elengedtek egy meccsről, így tudtam egy rövid időt a családdal eltölteni – mondta a Nemzeti Sportnak Juhász Dorka, a WNBA-s Lynx 26 éves középjátékosa. – Most már úton vagyok a székesfehérvári edzőtáborba, várom, hogy csatlakozzak a többiekhez. Edzésben, meccsben vagyok, de érződik még, hogy a török Galatasaray-nál elszenvedett sérülés miatt sokat kihagytam. Próbálom utolérni magam.

– Négy napot tud a csapattal dolgozni a keddi Berlinbe indulás előtt, ami nem sok, viszont több, mint a márciusi, isztambuli vb-selejtezőt megelőzően, amikor ott csatlakozott. Mire számít, mennyire van képben a csapat elvégzett munkájáról, új taktikai elemekről?

– Teljesen képben vagyok, kapcsolatban voltam a stábbal, a csapattársakkal, követtem a munkájukat. Nyilván ez nem ugyanolyan, mint ha ott lennék, de hozzászoktam, hogy gyakran az utolsó pillanatban esek be. A következő napokban az új taktikai elemeket átbeszéljük, gyakoroljuk, nem lesz gond.

– A FIBA a szeptember 4-én kezdődő berlini világbajnokság 20 legfigyelemreméltóbb játékosa közé sorolta, ezt hízelgőnek tartja vagy inkább elfogadja, hogy önt taksálják a válogatottból a legtöbbre, hogy mindenki öntől vár valami hasonló extrát, olyat, mint amivel Isztambulban rukkolt elő?

– Megtisztelő írás volt, s az is, hogy bekerültem ebbe a névsorba. Ez főleg az előző évadban nyújtott teljesítményem érdeme, az isztambuli játéknak is. Nem jelent nyomást, tudjuk a válogatott sikerének az okait, ami a csapatmunka és az egység, a csupaszív játék. Örülök, ha így beszélnek rólam, ez jó visszajelzés, de Berlinben a nulláról indulunk, s nekem azóta volt egy komolyabb sérülésem. Ez a lista nem tesz rám terhet, a cél, hogy csapatszinten jók legyünk.

– Mit gondol a továbbjutási esélyekről? A csoportkörben Franciaország, Nigéria és Dél-Korea lesz a rivális, az első három helyezett folytathatja majd.

– Bizakodó vagyok, boldog leszek, ha ott leszünk a következő körben, amire szerintem minden esélyünk megvan.

Juhász Dorka (pirosban) a vb-n is vezére lehet a magyar csapatnak (Fotó: Girgász Péter/MKOSZ)

– Dubei Debóra, Varga Alíz, Dombai Réka és Toman Petra sem lesz ott Berlinben az isztambuli győzők közül – ez milyen hatással lehet az együttesre?

– Mindenkinek megvolt a szerepe az isztambuli sikerben, az említett játékosoknak is, de sajnos van ilyen, hogy a sérülések és egyéb okok miatt átalakul a keret. Hiányozni fognak, de szerencsére sok tehetség és jó játékos van Magyarországon. A legjobb 12 játékosból kihozni a legtöbbet, lesznek újak a keretben, más szerepkört kapnak, mint előtte, de én magabiztosan várom a tornát.

– Beszéljünk az idővonalakról, hiszen Amerikából érkezett haza, játékból, közben Törökországban játszott klubszinten és most Németországban lesz a vb – milyen nehézségeket okoz ez az ön számára?

– Az utazás, az időeltolódás, az alkalmazkodás nem egyszerű, de az előző évek során nagyjából sikerült hozzászoknom. Nehéz, de alkalmazkodom, és érettebb is lettem, jobban igazodok az időeltolódásokhoz is, a WNBA-ben ha Keletről Nyugatra megyünk, ott is van nagy időeltolódás, s gyakran két nap alatt játszunk két mérkőzést, ami mentálisan és fizikálisan sem könnyű, de kikerülhetetlen.

– Hogy néz ki ez a többi, európai, ázsiai, dél-amerikai WNBA-s játékosnál? Mekkora áldozatokkal jár, hogy sokan, köztük ön is, gyakorlatilag egész évben játszanak?

– Mindenkinél más, de a legnehezebb, ha holtszezon nélkül nyomja le az évet valaki, ahogy én is tettem már. Megerőltető, sok áldozattal jár, elengedhetetlen, hogy a családtól, a barátoktól sok megértést és türelmet kapjunk. Egyre többen, akik megtehetik, egy frontot választanak, azaz vagy a WNBA-t hagyják ki, vagy Európát, vagy lemondják a válogatottbeli szereplést, ez attól is függ, hogy a karrierjükben hol tartanak. Hosszú távon ez a megerőltető, többfrontos játék nem biztos, hogy kivitelezhető, tavaly én is kihagytam a teljes WNBA-idényt. Karrierépítés szempontjából mégis fontos, s kiskorod óta erre készülsz, ha profi akarsz lenni, szóval el kell fogadni. A jelen helyzet speciális, mivel a WNBA ligaszabályzata nem túl barátságos a válogatott szerepléssel, illetve bármilyen kosárlabda aktivitással, ami a saját évadát érinti, ez a szabályzat eltér a FIBA általános szabályaitól. Így nekünk, akik ilyen szituációban vagyunk, meg kell szereznünk a WNBA-csapatunk beleegyezését és ezen felül ez még automatikus pénzlevonással is társul.

– Döcögősen indult az idénye Minnesotában a sérülése miatt, a visszatérése után sokat játszott, mostanában kevesebbet.

– Nehezen viselem, de tudom, a Galatában elszenvedett sérülésem mekkora hatással van az idényemre, nagy kieséssel járt, sokat kihagytam, ráadásul sokáig pontosan nem tudtam, mennyi időre vesz ki majd a játékból. Sajnos hatással volt ez a beilleszkedésemre is, az meg az edző döntése, hogy ki mennyit játszik. Kevesebbet játszottam az elmúlt hetekben, mint amire számítottam, most ebből kell a maximumot kihozni, nem ez az ideális helyzet, ez tény, de egyénileg mindent megteszek azért, hogy a rendelkezésre álló idő alatt a legjobbamat nyújtsam. Szeretnék bajnoki címet nyerni a csapattal, amely favorit és vezeti a bajnokságot, ezért is küzdünk, küzdök!