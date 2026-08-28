Németh András: Újra fontos játékosnak érzem magam



– Az előző bajnoki idényben két gólt szerzett, a most zajlóban pedig öt forduló alatt hármat. Mi történt?

– Mondhatnám, hogy erre vagyok képes, ha megkapom a bizalmat az edzői stábtól, de az is hozzátartozik, hogy máshogy játszunk, mint az előző idényben, sokat birtokoljuk a labdát, és ebben a rendszerben jobban érvényesülök.

– Mivel érdemelte ki az edzői bizalmát?

– Erre nem tudom a választ, mindenesetre az első perctől kezdve érzem, hogy hisznek bennem. A felkészülés alatt voltak jobb és rosszabb meccseim, minden rendben ment összességében, keményen dolgoztam. A középcsatárok számára szerintem kulcsfontosságú a bizalom, nagyban segít jó döntést hozni a kiélezett helyzetben a kapu előtt.

– Kívülről úgy tűnhetett, mintha a nyáron távozó Hornyák Zsolt vezetőedző nem hitt volna önben – többször is kritizálta a sajtóban a játékát, a hatékonyságát.

– Ezzel nem szeretnék foglalkozni, lezártam magamban a múltat, csak előretekintek. Most fontos játékosnak érzem magam, megkapom a játékperceket, és azt hiszem, élek az eséllyel. A hozzáállásom cseppet sem változott, keményen dolgozom az edzéseken – ha nem tenném oda magamat, nem lennék olyan állapotban, amilyenben vagyok, nem tudnám gólokkal segíteni a csapatot. A szakmai stábtól is pozitív visszajelzéseket kapok, és én is azt érzem, hogy jól játszom, ami a mutatóimon is látszik. Nálam a sorrend úgy néz ki, hogy előbb legyen rendben a teljesítményem, hasznos tagja legyek a csapatnak, és akkor a góljaim és gólpasszaim száma is annyi lesz, amennyit várok magamtól.

– Miért áll első helyen a tabellán a Puskás Akadémia?

– Nem tagadom, olykor apró mozzanatok döntöttek a javunkra, időnként a szerencse is mellénk állt, ugyanakkor világos elképzelésünk van arról, hogyan szeretnénk futballozni. Hiszünk a taktikánkban, amit megpróbálunk minél jobban megvalósítani a pályán. Hétről hétre új elemeket építünk a játékunkba, mindig próbálunk valamin változtatni. Az talán kívülről is látszik, hogy szeretnénk fölényben lenni, eldugni a labdát és abból kialakítani a helyzeteinket. Van, amikor ez jobban működik, máskor kevésbé, azonban hosszabb távon labdabiztos, kezdeményező csapattá szeretnénk válni. Bár a játékoskeretünk átalakult, sok jó képességű, képzett futballistánk van, és a fiatalok is ügyesek, könnyen beilleszkedtek. Jó irányba haladunk.

Már a bajnokság elején megvillant a Puskás Akadémia támadója, Németh András, aki öt forduló során három gólt szerzett (Fotó: Czinege Melinda)

– Tegyük gyorsan hozzá, hogy Babó Levente irányításával, aki a legutóbbi fordulót követően azt mondta, ismeretlen edzőként lépett be a csapat öltözőjébe. Ön mit tudott róla azon kívül, hogy a klub utánpótlásában dolgozott?

– Nem sokat. Korábban sohasem dolgoztunk még együtt.

– És néhány hónap közös munkát követően hogyan jellemezné őt?

– Elszántnak és nyitottnak ismertem meg. Általában fél órával a találkozók előtt érkezem meg az edzőközpontba, és az edző autója mindig ott áll. Edzés után rendre maradok egy-másfél órát, néha kettőt is, de ő mindig utánam indul hazafelé. Folyamatosan dolgozik valamin az edzői szobában, ezt szerintem mindenki értékeli a csapatban. Emberileg könnyen megközelíthető, bármilyen kérdéssel oda lehet menni hozzá. Az edzései pörgősek, sok bennük a játék. Rengeteg a labdatartás, gyakran játszunk tizenegy a tizenegy ellen. Érezni, hogy imádja a futballt, szereti elemezni a különböző játékhelyzeteket.

– Hogyan sikerült maga mellé állítania az öltözőt?

– Azzal, hogy odamegy a játékosokhoz, és beszélget velünk. Kíváncsi arra, hogyan látjuk a pályán zajló eseményeket, érdekli a véleményünk. Ahogyan a többiekkel, velem is hétről hétre leül, és éppen annyit beszélgetünk, amennyire szükségem van: elmondom, hogyan érzem magam, ő elmondja, mit lát rajtam, és átrágjuk, amire éppen szükség van. Nem autokrata személyiség, együtt akar működni a játékosokkal – szerintem elsősorban ezzel nyerte el a csapat bizalmát. Időnként határozott és kemény a fellépése, ugyanakkor lehet vele beszélni, partnerként kezel mindenkit az életkorától és a csapatban betöltött szerepétől függetlenül.

– Mit gondol, megtarthatják az élcsapat státuszukat?

– Ilyen kezdés után természetesen optimisták vagyunk. Ahogyan azt már mondtam az előbb is, az eddigi mérkőzések közül több is apróságokon dőlt el, ám az, hogy a szorult helyzetekből mi jöttünk ki jobban, mentálisan erős csapatra vall. Ami engem illet, továbbra is a saját játékomra és feladataimra összpontosítok, arra, hogy jól futballozzak és hasznos legyek. Ha ez sikerül, hiszem, hogy az eredményesség is együtt jár majd vele, és nem állok le a gólszerzéssel.

NB I

6. FORDULÓ

Augusztus 28., péntek

20.00: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Augusztus 29., szombat

14.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Kispest-Honvéd FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Újpest FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 30., vasárnap

16.30: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

19.00: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)