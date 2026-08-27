Nemzeti Sportrádió

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El-playoff, visszavágó: FTC–Trabzonspor 1–0

A Trabzon piros lapja után gyorsan vezetést szerzett a Fradi a visszavágón – videók

R. D. P.R. D. P.
2026.08.27. 21:13
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Ruszlan Malinovszkij dühösen vette tudomásul a játékvezető döntését (Fotó: Árvai Károly)
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Trabzonspor El-selejtező Ferencváros
Ferencvárosi szempontból aligha indulhatott volna jobban a Trabzonspor elleni visszavágó az Európa-liga selejtezőjének rájátszásában: Ruszlan Malinovszkij durva taposása miatt már az első negyedórában emberelőnybe kerültek a zöld-fehérek, akik nem sokkal később Callum O'Dowda révén a vezetést is megszerezték.

Ruszlan Malinovszkij (Trabzonspor) kiállítása a 13. percben:

Callum O'Dowda gólja (1–0) a 19. percben:

 

Trabzonspor El-selejtező Ferencváros
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