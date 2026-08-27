A Trabzon piros lapja után gyorsan vezetést szerzett a Fradi a visszavágón – videók

Ferencvárosi szempontból aligha indulhatott volna jobban a Trabzonspor elleni visszavágó az Európa-liga selejtezőjének rájátszásában: Ruszlan Malinovszkij durva taposása miatt már az első negyedórában emberelőnybe kerültek a zöld-fehérek, akik nem sokkal később Callum O'Dowda révén a vezetést is megszerezték.

Ruszlan Malinovszkij (Trabzonspor) kiállítása a 13. percben: Callum O'Dowda gólja (1–0) a 19. percben: