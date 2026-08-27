Perceken belül két világcsúcs is megdőlt a zürichi Gyémánt Liga-fordulóban – VIDEÓK

A szabadtéri szezon egyik utolsó igazán nagy megméretése (az utolsó a budapesti világdöntő lesz szeptember 11. és 13. között) a hagyományos zürichi viadal volt, ami már szerdán a főpályaudvaron elkezdődött. Az alig 21 éves amerikai rúdugró tehetség, Hana Moll életében először jutott át a 490 centiméter felett.

Csütörtökön már jóval a kétórás fő program előtt megtelt a Letzigrund, ahol minden versenyszámban sztárok sora próbálta meg kihozni magából a maximumot. Így tett Alison dos Santos is, aki nagyon elkezdte a férfi 400 méteres gátfutást. A brazil versenyző a célegyenesbe már nagyjából fél gátnyi előnnyel fordult be a norvég Karsten Warholm előtt. Amikor valaki ennyivel a szám legnagyobb klasszisa előtt jár, akkor abból általában valami nagy eredmény szokott kisülni.

Ez most sem történt másképp! Dos Santos 45.80-nál állította meg az órát, ami új világcsúcs! Warholm öt évvel ezelőtt, a tokiói olimpián felállított rekordját szárnyalta túl 14 századdal. A 26 éves brazil csupán a második ember lett, aki 46 másodpercen belül futott ebben a versenyszámban.

Masai Russell (Fotó: Getty Images)

Masai Russell 2026-os veretlensége immár 10 versenyt számlál, az amerikai az idén korábban már nagyon közel, két századra járt Tobi Amusan 12.12-es világrekordjához képest. A 100 méteres gátfutás olimpiai bajnoka Zürichben „végre” sikerrel járt, nem túlzás, tökéletes futással és technikai kivitelezéssel 12.09 másodperc alatt száguldott végig a pályán.

A sprintkirálynő Melissa Jefferson-Wooden az előző hétvégén Lengyelországban elvette Julien Alfred veretlenségét. A 100 méter olimpiai és világbajnoka négy nappal később újra összecsapott egymással. Alfred kapta el jobban a rajtot, de riválisa hamar mellé ért. 75-80-nál Alfred tört az élre, kettejük között végül csak célfotó döntött, Saint Lucia büszkesége néhány ezredet megőrzött az előnyéből. A 10.70 új egyéni csúcs neki.

Julien Alfred (Fotó: Getty Images)

A szlovák Emma Zapletalová az utolsó előtti gátban megbotlott, ezért az idei hatodik Gyémánt Liga-futamát már nem tudta megnyerni női 400 m gáton. Az amerikai Anna Cockrell a világ idei legjobb eredményével, 52.13-mal diadalmaskodott.

A világcsúcstartó Jaroszlava Mahucsih nagy meglepetésre nem tudta átugrani a két métert, így az ukrán még a „virtuális” dobogóról is leszorult. A győzelem ausztrál riválisáé, Nicola Olyslagersé lett, akinek a 202 centi is sikerült. Az amerikai Jordan Geist figyelemre méltó, 22.53 méteres egyéni csúccsal nyerte meg a férfi súlylökést.

Elképesztő este volt, amelyben a görög Emanuil Karalisz életében először a 620 centit is átugrotta. Armand Duplantis soha nem tapasztalt kihívással szembesült, de elbírta a nyomást, átvitte a 625 centit.

Emanuil Karalisz (Fotó: Getty Images)

Mind a ketten megpróbálták a világcsúcsot jelentő 632 centit, Duplantis elsőre nagyon közel járt hozzá, Karalisznak a második volt a leginkább biztató ugrása. A svéd-amerikai megint megúszta, de görög jó barátja már nagyon szorongatja őt, aki – rögzítsük – első emberként veszített 620 centivel rúdugróversenyt!

Az olimpiai bajnok Keely Hodgkinson az Eb-okozta fáradtság miatt visszalépett, így a brit edzéstársa, Georgia Hunter Bell feladata volt, hogy felvegye a versenyt a svájci Audrey Werróval és a holland Femke Broeders-Bollal. A női 800 méter ismét magas színvonalú versenyt hozott, meglepetésre Broeders-Bol hamar bevágott Werro elé, amivel korábban még nem látott forgatókönyv tárult a szemünk elé.

Audrey Werro (Fotó: Getty Images)

600-nál kicsit össze is értek, a hollandnak egyensúlyoznia kellett, Werro pedig elment mellette. A svájci a célegyenesben talált még egy fokozatot, így a végén már a Jarmila Kratochvílová világcsúcsára beprogramozott zöld fénycsíkot is utolérte. Az 1:53.28 ugyan nem lett meg neki, de 1:53.70-es idejével minden idők harmadik legjobb futását produkálta. A negyedik (1:53.80) és az ötödik (1:53.98) is az övé! Broeders-Bol 1:54.71-gyel minden idők kilencedik legjobbjává vált. Hunter Bell 1:55.03-as ideje is fényes győzelmeket ért volna egy másik érában…

Emmanuel Wanyonyi és Dzsamel Szedzsati csatája a célvonalig tartott a férfiak kétkörös futamában, a kenyai hét századdal jobban dobta magát az utolsó métereken, így az övé lett az első hely. A férfi 1500 méter az olimpiai címvédő Cole Hocker nagy hajrájáról szólt, Jakob Ingebrigtsennek még nincs meg a sebessége az ilyen típusú, utolsó százon eldőlő versenyekhez – a norvég az 5. helyen ért célba.

A Srí Lanka-i Rumesh Tharanga Pathirage utolsóra nagyon beletalált, 92.07 méterrel nyerte meg a gerelyhajítást. Az Indiai szubkontinens legújabb gerelyhajító csillaga az idei év egyik legnagyobb felfedezettje, aki a nyáron korábban már 92.62-t is tudott.

Nagy meglepetés lett volna, ha az este záró számában, kétszázon is világcsúcsot láttunk volna. Usain Bolt 19.19-e nem is volt veszélyben, de azért az amerikai Kenneth Bednareknek nincs oka szégyenkeznie a 19.62-es sprintje miatt… Kung Fu Kenny a világ idei legjobb eredményével búcsúztatta ezt a csodálatos estét, aminél csak kevés színvonalasabbat láttunk, mióta a sportágat követjük.

A Gyémánt Liga-döntőre jövő hét szombaton és vasárnap Brüsszelben kerül sor. Aztán jön a „nagy finálé” Budapesten, ami látva a szupersztárok formáját, kihagyhatatlan programnak ígérkezik a szeptember 11–13-i hétvégén!

GYÉMÁNT LIGA, 14. ÁLLOMÁS, ZÜRICH

A győztesek

FÉRFIAK

200 m (+0.4): 1. Kenneth Bednarek (amerikai) 19.62

400 m: 1. Nakadzsima Juki (japán) 44.62

800 m: 1. Emmanuel Wanyonyi (kenyai) 1:41.76

1500 m: 1. Cole Hocker (amerikai) 3:31.71

3000 m: 1. Parker Wolfe (amerikai) 7:27.43

110 m gát (-0.2): 1. Jason Joseph (svájci) 13.11

400 m gát: 1. Alison dos Santos (brazil) 45.80 – világcsúcs, régi: 45.94, Karsten Warholm (norvég), 2021

Rúd: 1. Armand Duplantis (svéd) 625

Távol: 1. Miltiadisz Tentoglu (görög) 845 (+0.4)

Súly: 1. Jordan Geist (amerikai) 22.53

Gerely: 1. Rumesh Tharanga Pathirage (Srí Lanka-i) 92.07

NŐK

100 m (-0.7): 1. Julien Alfred (saint luciai) 10.70

200 m (-0.6): 1. Fabienne Hoenke (svájci) 22.53

800 m: 1. Audrey Werro (svájci) 1:53.70

1500 m: 1. Ludovica Cavalli (olasz) 4:03.27

100 m gát (0.0): 1. Masai Russell (amerikai) 12.09 – világcsúcs, régi: 12.12, Tobi Amusan (nigériai), 2022

400 m gát: 1. Anna Cockrell (amerikai) 52.13

3000 m akadály: 1. Faith Cherotich (kenyai) 8:55.82

Magas: 1. Nicola Olyslagers (ausztrál) 202

Rúd: 1. Hanna Moll (amerikai) 490