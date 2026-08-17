Ökölvívás: Petrimán Patrícia már biztosan érmes az U19-es Eb-n
Az 51 kilós Petrimán Patrícia elődöntőbe jutott a szerbiai U19-es ökölvívó Európa-bajnokságon.
Hétfőn két magyar fiatalnak szoríthattunk a loznicai U19-es ökölvívó Európa-bajnokságon és mindketten dicséretes, pontozásos győzelmet arattak.
Előbb az 57 kilós Kiss Zsófia múlta felül a román Mullert és jutott a negyeddöntőbe, majd az 51 kilogrammban öklöző Petrimán Patrícia nyert az azeri Huseynova ellen.
Az ő sikere már elődöntőt ért, így biztosan éremmel távozik a kontinensviadalról.
(Kiemelt képünkön jobbra: Petrimán Patrícia Forrás: MÖSZ)
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