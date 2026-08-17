Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: Petrimán Patrícia már biztosan érmes az U19-es Eb-n

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2026.08.17. 19:00
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ökölvívás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az 51 kilós Petrimán Patrícia elődöntőbe jutott a szerbiai U19-es ökölvívó Európa-bajnokságon.

Hétfőn két magyar fiatalnak szoríthattunk a loznicai U19-es ökölvívó Európa-bajnokságon és mindketten dicséretes, pontozásos győzelmet arattak.

Előbb az 57 kilós Kiss Zsófia múlta felül a román Mullert és jutott a negyeddöntőbe, majd az 51 kilogrammban öklöző Petrimán Patrícia nyert az azeri Huseynova ellen.

Az ő sikere már elődöntőt ért, így biztosan éremmel távozik a kontinensviadalról.

(Kiemelt képünkön jobbra: Petrimán Patrícia Forrás: MÖSZ)

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