Dupla Tízes: bravúr? Sosem volt még ennyi magyar légiós a Bajnokok Ligájában
A Dupla Tízes a Nemzeti Sport labdarúgással foglalkozó podcastje, amelyben hétről hétre kivesézzük, mi történt a futballvilágban, legyen az hazai vagy nemzetközi történés.
Az adás tartalmából:
– Varga Barnabás duplájával BL-főtáblás az AEK, mire mehet Vitálissal kiegészülve a görög bajnok az elitsorozatban?
– Szoboszlai és Kerkez is kulcsembere lesz a Liverpoolnak, de BL-esélyes Iraola csapata?
– És a többiek: mennyit játszik majd Sallai, Orbán és Gulácsi?
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