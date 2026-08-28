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Dupla Tízes: bravúr? Sosem volt még ennyi magyar légiós a Bajnokok Ligájában

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.08.28. 19:35
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Bajnokok Ligája podcast Dupla Tízes
A Dupla Tízes a Nemzeti Sport labdarúgással foglalkozó podcastje, amelyben hétről hétre kivesézzük, mi történt a futballvilágban, legyen az hazai vagy nemzetközi történés.

Az adás tartalmából:
– Varga Barnabás duplájával BL-főtáblás az AEK, mire mehet Vitálissal kiegészülve a görög bajnok az elitsorozatban?
– Szoboszlai és Kerkez is kulcsembere lesz a Liverpoolnak, de BL-esélyes Iraola csapata?
– És a többiek: mennyit játszik majd Sallai, Orbán és Gulácsi?

 

Bajnokok Ligája podcast Dupla Tízes
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