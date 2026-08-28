Dupla Tízes: bravúr? Sosem volt még ennyi magyar légiós a Bajnokok Ligájában

Az adás tartalmából:

– Varga Barnabás duplájával BL-főtáblás az AEK, mire mehet Vitálissal kiegészülve a görög bajnok az elitsorozatban?

– Szoboszlai és Kerkez is kulcsembere lesz a Liverpoolnak, de BL-esélyes Iraola csapata?

– És a többiek: mennyit játszik majd Sallai, Orbán és Gulácsi?