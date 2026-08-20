Labdarúgás: a második évadot kezdi a Kiemelt bajnokságban a Budai FC

Azzal a céllal vágtak neki a 2024–2025-ös évadban az U16-os Alap ligának a Budai FC labdarúgói, hogy maradjanak benn az osztályban. Ez nem sikerült, ugyanis megnyerték a bajnokságot, és a következő idényt eggyel magasabb szinten, a Kiemelt ligában, az akadémiák között kezdhették. A klub az I. kerületi Czakó utcai, valamint az újbudai Mérnök utcai sporttelepen tréningezik, és készül arra, hogy a legerősebb hazai korosztályos együttesekkel is felvegye a versenyt.

Az U17-esek legjobbjai között a tizenkét csapatos bajnokságban a 11. helyen zártak Kovács Attila tanítványai, akik ezzel megőrizték élvonalbeli tagságukat. Az edző lényegében jutalomként fogja fel az U19-es évadot a Kiemelt ligában.

„Szeretném, hogy jó szellemiségű futballal lépjünk pályára a szeptember ötödikén rajtoló bajnokságban is.

Bátran és teher nélkül játszhatunk,

ugyanis innen már nem lehet kiesni, tehát nem fenyeget bennünket semmiféle negatív következmény, ha többet kísérletezünk.”

Ecseri Zsombor és Nagy Álmos Bendegúz egyaránt arról számolt be, hogy az utánpótlás-bajnokság első osztályában elsősorban a tempót kellett megszokni, de a társaságnak viszonylag gyorsan sikerült alkalmazkodnia az „akadémiai szinthez”, hiszen kiharcolta a bennmaradást.

A nyári edzőtáborokban is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a labdakihozatalok, a letámadások a lehető leghatékonyabbak legyenek.

„Gyorsítanunk kell az első néhány méterünkön, mind nekem egyénileg, mind csapatszinten, valamint a kis és hosszú játékban is van még hová fejlődnünk” – mondta Nagy.

„Már ötödik hete zajlik a felkészülés, szerintem jól haladunk, ott tartunk, ahol ilyenkor kell. Jól összeállt a csapat, megvannak a megfelelő játékosaink, így

minden adott ahhoz, hogy sikeresen szerepeljünk a bajnokságban

– tette hozzá Ecseri.

Az MLSZ struktúrája szerint a Budai FC az utánpótlással foglalkozó klubok között a harmadik szinten található, ugyanis kiemelt körzetközpont besorolást kapott, amely az állami akadémiák és a tehetségközpontok alatt helyezkedik el. A korlátozottabb anyagi lehetőségek mellett ez azzal is jár, hogy az egyes évjáratok a regionális bajnokságban kezdik meg szereplésüket U14-esként, így például a Budai FC-nek is évekbe telt, mire a legjobbak közé jutott. Ráadásul azzal, hogy a 2008-2009-es csapat az elithez csatlakozott, a klub többi együttese nem került előnyösebb helyzetbe.

Adódik a kérdés, hogy miért éppen a Budai FC-nek sikerült a körzetközpontok közül bejutni a Kiemelt bajnokságba.

A klubban nagyon családias a hangulat, talán ez az egyik legnagyobb erősségünk.

Amellett persze, hogy kitűnő karakterekből áll a csapatunk, akiknek nagyon hálás vagyok, hogy ilyen közös sikerben részem lehet edzőként” – fogalmazott Kovács.



(Kiemelt képünkön: A feljutást ünnepli a Budai FC 2025-ben Forrás: Budai FC