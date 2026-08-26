Németh Anett: Magunknak nehezítettük meg a németek elleni meccset

Ahogyan az eseményt felvezető írásunkban is jeleztük: „ha három meccs után még pont nélkül áll válogatottunk, akkor az abszolút papírforma.” Gyakorlatilag eddig pontosan ez történt az Eb-n, inkább a mutatott játék az, ami elég hullámzó. A lengyelek ellen másfél, illetve a törökök ellen két és fél szett igencsak biztató volt, ehhez képest a német-mérkőzés ennek éppen az ellenkezőjét hozta, de a hullámzás az ilyen fiatal és rutintalanabb csapatokra mindig is jellemző volt.

Aki azonban eddig is hozta a megszokott formáját, az a maga 25 évével a válogatott „korelnökének” számító, negyedik Eb-jén szereplő Németh Anett, aki a három meccsen 53 pontig jutott, s ezzel a teljes Eb csoportkörében a szettenkénti átlagot tekintve 5.89-cel a negyedik helyen áll. Olyanok előzik meg, mint a keddi, horvátok elleni 3:2-es meccsen szerzett 53 pontjával új Eb-rekordot felállító svéd Isabelle Haak, az általunk is sokat emlegetett török-kubai Melissa Vargas, vagy éppen következő ellenfelünk, a lettek legjobbja, Marta Levinska.

„Leszámítva a lengyelek elleni kezdést, az első két mérkőzésen igenis jól játszott a csapat és sikerült megnehezíteni az ellenfelek dolgát is, sajnos a németek ellen ennek pont az ellenkezőjét hoztuk – mondta el lapunk kérdésére az olasz Chieri játékosa. – Persze, benne van az is, hogy egy nap sem telt el még az előző meccs óta. Sajnos többen is vagyunk, akik nehezen alszanak el egy-egy mérkőzés után, így tényleg elég keveset tudtunk rápihenni a németekre, de ez egy ilyen torna, ezt tudtuk előre, úgyhogy nem is akarom erre fogni. Az igazi probléma az volt, hogy túl nagy terhet pakoltunk magunkra azzal, hogy az eddigi meccsek alapján elhittük, hogy esélyesek vagyunk a németek ellen, pedig attól, hogy eddig nem ment olyan jól nekik a játék, még egy nagyon jó csapat. Viszont az, hogy nem úgy ment ellenük az elején a játék, ahogyan szerettük volna, görcsössé tette a csapatot, amiből egész egyszerűen nem tudtunk kilábalni. Szóval igazából magunknak tettük nehézzé a meccset, így pedig esélyünk sem volt.”

Az átló a lengyelek ellen 22-szer, a törökök ellen 15-ször, a német-meccsen pedig 16-szor volt eredményes. Azonban az is érezhető, hogy a riválisok is egyre inkább rá készülnek.

„Természetesen tisztában vagyok vele, hogy megkülönböztetett figyelmet kapok az ellenfelektől, de ez valahol hízelgő is a számomra. Nagyon sok labdát kapok és a társak azt várják, hogy megoldjam ezeket, de hát ez is a dolgom, és ha úgy alakul, akkor nekem kell a hátamon vinnem a csapatot. Persze ez időnként nagyon kimerítő és el is fáradok, de engem ez inspirál is, hogy túljárjak az ellenfelek eszén, úgyhogy ezzel nincs semmi probléma.”

A három évvel ezelőtti Európa-bajnokságon is az jellemezte a válogatottat, hogy amíg a favoritok ellen (Szerbia és Lengyelország) tudott teher nélkül játszva még szettet is nyerni, addig azok ellen, akikkel szemben győzelmi esélyük is volt (Szlovénia és Ukrajna) sima vereségeket szenvedtek. Márpedig, ha van olyan csapat a csoportban, amely ellen éppen a mieink számítanak esélyesnek, akkor az éppen a következő ellenfél, Lettország.

„Ez valóban így van, tudnunk kell kezelni a helyzetet. De azért azt is tegyük hozzá, hogy ez a lett válogatott már nem az, amelyiket két éve 3:0-ra legyőztük az Ezüst Európa-ligában. Rengeteget fejlődtek, és az idei El-ben, meg itt az Eb-n is bizonyították már, hogy mindenkinek meg tudják nehezíteni a dolgát. Most van egy nap pihenőnk, és ezalatt lesz időnk kielemezni a játékukat. Az biztos, hogy kulcskérdés lesz Marta Levinska semlegesítése, de én bízom benne, hogy meg tudjuk ugrani ezt a feladatot és lesz még tétje a szlovének elleni meccsnek is. Az más kérdés, hogy ugyanúgy közel lesz majd egymáshoz a két találkozó, mint a török és a német volt.”

Közvetlenül a keddi mérkőzés után a játékosok megegyeztek abban, hogy szerdán tartanak egy megbeszélést, amin csak ők vesznek részt (a stáb nem), hogy helyre tegyék az eddig történteket. A közelmúltban ezek a „megbeszélések” jól sültek el, hiszen két éve a dánok elleni kínkeserves 3:2-es Eb-selejtező után sikerült legyőzniük 3:0-ra a sokkal magasabban jegyzett belgákat, míg tavaly az Európa-ligában a szlovénoktól elszenvedett 3:0-s vereséget követően a románokat és a görögöket is legyőzték és meg sem álltak a döntőig.

Időközben befejeződött két hátralévő ellenfelünk egymás elleni mérkőzése. A lett válogatott nagy meglepetésre már 2:0-ra is vezetett, amikor a szlovénok magukra találtak, s előbb egyenlítettek, majd 15:12-re a döntő játszmát is megnyerték. Ez az eredmény azt is jelenti, hogy a magyar válogatott két 3:0-s győzelem esetén még akár a csoport harmadik helyét is megszerezheti az esetleges körbeverések miatt. Persze, ez egyelőre csak elméleti esély.

RÖPLABDA, EURÓPA-BAJNOKSÁG, NŐK

A-CSOPORT

Szlovénia–Lettország 3:2 (–23, –19, 15, 13, 12)

A csoport állása: 1. Törökország 9 pont (3 mérkőzés, 9:1 szettarány), 2. Lengyelország 9 (3, 9:1), 3. Németország 6 (3, 6:4), 4. Szlovénia 5 (4, 7:8), 5. Lettország 1 (4, 4:12), 6. MAGYARORSZÁG 0 (3, 0:9)