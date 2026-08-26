Az FIA megosztotta az ADUO-eredményeket: a Red Bull kivételével mindenki fejleszthet – hivatalos
Mint ismert, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) az idén bevezetett ADUO-rendszer keretén belül a bajnokság során három időszakaszban értékeli a Formula–1-es motorgyártók teljesítményét. Ha adott motorgyártó belső égésű motorjának teljesítménye elmarad, akkor további fejlesztési lehetőséget kap, ráadásul többet használhatja a próbapadot, és meghatározott engedményeket is élvezhet a költséghatár tekintetében a lemaradás mértékétől függően.
Bár a múlt hétvégi Holland Nagydíjjal már a harmadik értékelési szakasz vette kezdetét, a szövetség most először tett közzé hivatalos közleményt az eredményekről. Az első periódusban a Red Bull Forddal közösen épített belső égésű motorja volt a legerősebb, a Mercedes, a Ferrari, az Audi és a Honda eközben fejlesztési lehetőséghez jutott.
A német motorgyártó az idén és jövőre is további egy homologizációs lehetőséget kapott, mivel a hátránya 2 és 4 százalék közé esik, míg a három további gyártó két-két alkalommal fejlesztheti a motorját, lemaradása ugyanis meghaladja a 4 százalékot. Az FIA közlése szerint a második, Monacói és Magyar Nagydíjat felölelő értékelési szakaszban egyik motorgyártó sem kapott további kedvezményeket. A Ferrari és a Honda már felhasznált egy-egy lehetőséget, előbbi Monzában tervezi bevetni az újabb továbbfejlesztett motorját.
Az ADUO-rendszert már több bírálat is érte: a Red Bull már az első értékelési szakasz eredményével sem volt elégedett, és akkor felülvizsgálatot kért a szövetségtől. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff ráadásul a Belga GP után maga is elismerte, hogy a Mercedesé a legerősebb erőforrás, amivel a Red Bullt irányító Laurent Mekies is egyetértett.
A harmadik vizsgálati periódus a Mexikóvárosi Grand Prix-val zárul le, a szövetségnek a szabályok szerint a versenyhétvégét követő két héten belül kell ismertetnie az eredményeket a résztvevőkkel.
|36. HOLLAND NAGYDÍJ
|AUGUSZTUS 21., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Antonelli 1:12.949
|Sprintidőmérő
|1. Russell 1:11.567
|AUGUSZTUS 22., SZOMBAT
|Sprintfutam
|1. Russell, 2. Leclerc, 3. Norris
|Időmérő
|1. Norris 1:11.163
|AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Norris, 2. Antonelli, 3. Russell
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 26., 13.00