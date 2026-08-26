Nemzeti Sportrádió

Az FIA megosztotta az ADUO-eredményeket: a Red Bull kivételével mindenki fejleszthet – hivatalos

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.08.26. 18:16
A Red Bull jelen állás szerint a téli szünetben nyúlhat először hozzá a motorjához (Fotó: AFP)
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F1 ADUO-rendszer Honda Red Bull Audi Formula–1 Mercedes FIA Ferrari
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalosan is megerősítette, hogy a Red Bull Powertrains kivételével valamennyi Formula–1-es motorgyártó fejlesztési lehetőséget kapott az ADUO-rendszer első két értékelési szakasza alapján.

Mint ismert, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) az idén bevezetett ADUO-rendszer keretén belül a bajnokság során három időszakaszban értékeli a Formula–1-es motorgyártók teljesítményét. Ha adott motorgyártó belső égésű motorjának teljesítménye elmarad, akkor további fejlesztési lehetőséget kap, ráadásul többet használhatja a próbapadot, és meghatározott engedményeket is élvezhet a költséghatár tekintetében a lemaradás mértékétől függően.

Bár a múlt hétvégi Holland Nagydíjjal már a harmadik értékelési szakasz vette kezdetét, a szövetség most először tett közzé hivatalos közleményt az eredményekről. Az első periódusban a Red Bull Forddal közösen épített belső égésű motorja volt a legerősebb, a Mercedes, a Ferrari, az Audi és a Honda eközben fejlesztési lehetőséghez jutott.

A német motorgyártó az idén és jövőre is további egy homologizációs lehetőséget kapott, mivel a hátránya 2 és 4 százalék közé esik, míg a három további gyártó két-két alkalommal fejlesztheti a motorját, lemaradása ugyanis meghaladja a 4 százalékot. Az FIA közlése szerint a második, Monacói és Magyar Nagydíjat felölelő értékelési szakaszban egyik motorgyártó sem kapott további kedvezményeket. A Ferrari és a Honda már felhasznált egy-egy lehetőséget, előbbi Monzában tervezi bevetni az újabb továbbfejlesztett motorját.

Az ADUO-rendszert már több bírálat is érte: a Red Bull már az első értékelési szakasz eredményével sem volt elégedett, és akkor felülvizsgálatot kért a szövetségtől. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff ráadásul a Belga GP után maga is elismerte, hogy a Mercedesé a legerősebb erőforrás, amivel a Red Bullt irányító Laurent Mekies is egyetértett.

A harmadik vizsgálati periódus a Mexikóvárosi Grand Prix-val zárul le, a szövetségnek a szabályok szerint a versenyhétvégét követő két héten belül kell ismertetnie az eredményeket a résztvevőkkel.

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36. HOLLAND NAGYDÍJ
AUGUSZTUS 21., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Antonelli 1:12.949
Sprintidőmérő1. Russell 1:11.567
AUGUSZTUS 22., SZOMBAT
Sprintfutam1. Russell, 2. Leclerc, 3. Norris
Időmérő1. Norris 1:11.163
AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP
A verseny1. Norris, 2. Antonelli, 3. Russell
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 26., 13.00

 

 

F1 ADUO-rendszer Honda Red Bull Audi Formula–1 Mercedes FIA Ferrari
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