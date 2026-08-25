Labdarúgás: remekül védő fiatal kapusok az NB I 5. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 5. fordulójával folytatjuk a 2006-ban, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

*A Ferencváros–Kispest-Honvéd mérkőzést decemberre halasztották.

Pénteken a Paks–Újpest összecsapással indult a forduló, a hazaiak győztek 2–0-ra. A tolnai csapatban a 19 éves Győrfi Milán 88 percet játszott, a liláknál egy-egy félidőt kapott a 17 éves Ujváry Ferenc és a 20 esztendős Sarkadi Kristóf, továbbá 63 percet szerepelt a 20 éves Fenyő Noah.

Szombaton a Vasas kikapott 1–0-ra a Puskás Akadémiától.

Az angyalföldiek kapuját a 19 éves Engedi Márk védte, a felcsútiakét pedig a vele egyidős Lehoczki Bendegúz – mind a ketten remekeltek.

A Puskásban 45-45 percig volt pályán a 20 éves Kern Martin és a 18 esztendős Varga Zsombor, illetve 30 percig bizonyíthatott a 20 éves Krupa Zsolt.

Az MTK Budapest 2–1-re legyőzte a Nyíregyházát. A fővárosiaknál a 18 éves Zubor Ádám 45, a vele egykorú Nyers Ádám 22 percet játszott. A Spartacusban a 19 éves Molnár Mátyás védett.

Vasárnap a Győr 3–0-ra megverte a Zalaegerszeget. Az ETO-ben végigjátszotta a meccset a 20 éves Umathum Ádám, 72 percet szerepelt a 19 éves Szép Márton, valamint 7 percre állt be az ugyancsak 19 esztendős Décsy Ádám. A ZTE-ben ezúttal nem lépett pályára 2006. január 1. után született magyar labdarúgó.

A Kisvárda és a Debrecen 0–0-s döntetlennel zárt. A hazaiaknál 45 percet játszott a 20 esztendős Ésik Ákos és 29-et a 18 éves Szikszai Hennagyij, aki a rövid idő alatt két sárgát is begyűjtött, ezért kiállították. A DVSC-ben a 19 éves Patai Dávid 90, a vele egyidős Tercza Gergő 63 percet volt pályán.

*A 3. fordulóból a Győri ETO–Ferencváros, valamint az 5. fordulóból a Ferencváros–Kispest-Honvéd mérkőzést elhalasztották.

A 2006-OS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2026–2027-ES ÉVADÁNAK 5. FORDULÓJÁBAN: 1094

Csapatok:

Puskás Akadémia: 90+45+45+30=210

Győri ETO: 90+72+7=169

Debrecen: 90+63=153

Újpest: 45+45+63=153

Vasas: 90

Nyíregyháza: 90

Paks: 88

Kisvárda: 45+29=74

MTK Budapest: 45+22=67

Zalaegerszeg: 0

Ferencváros: halasztott

Kispest-Honvéd: halasztott



Játékosok:

Engedi Márk (Vasas): 90

Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia): 90

Umathum Ádám (Győri ETO): 90

Patai Dávid (Debrecen): 90

Molnár Mátyás (Nyíregyháza): 90

Győrfi Milán (Paks): 88

Szép Márton (Győri ETO): 72

Fenyő Noah (Újpest): 63

Tercza Gergő (Debrecen): 63

Ujváry Ferenc (Újpest): 45

Sarkadi Kristóf (Újpest): 45

Kern Martin (Puskás Akadémia): 45

Varga Zsombor (Puskás Akadémia): 45

Zubor Ádám (MTK Budapest): 45

Ésik Ákos (Kisvárda): 45

Krupa Zsolt (Puskás Akadémia): 30

Szikszai Hennagyij (Kisvárda): 29

Nyers Ádám (MTK Budapest): 22

Décsy Ádám (Győri ETO): 7

(Kiemelt képünkön: A 19 éves Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia) remekelt a Vasas ellen megnyert bajnokin Forrás: Puskás Akadémia)