Labdarúgás: remekül védő fiatal kapusok az NB I 5. fordulójában
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 5. fordulójával folytatjuk a 2006-ban, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Pénteken a Paks–Újpest összecsapással indult a forduló, a hazaiak győztek 2–0-ra. A tolnai csapatban a 19 éves Győrfi Milán 88 percet játszott, a liláknál egy-egy félidőt kapott a 17 éves Ujváry Ferenc és a 20 esztendős Sarkadi Kristóf, továbbá 63 percet szerepelt a 20 éves Fenyő Noah.
Szombaton a Vasas kikapott 1–0-ra a Puskás Akadémiától.
Az angyalföldiek kapuját a 19 éves Engedi Márk védte, a felcsútiakét pedig a vele egyidős Lehoczki Bendegúz – mind a ketten remekeltek.
A Puskásban 45-45 percig volt pályán a 20 éves Kern Martin és a 18 esztendős Varga Zsombor, illetve 30 percig bizonyíthatott a 20 éves Krupa Zsolt.
Az MTK Budapest 2–1-re legyőzte a Nyíregyházát. A fővárosiaknál a 18 éves Zubor Ádám 45, a vele egykorú Nyers Ádám 22 percet játszott. A Spartacusban a 19 éves Molnár Mátyás védett.
Vasárnap a Győr 3–0-ra megverte a Zalaegerszeget. Az ETO-ben végigjátszotta a meccset a 20 éves Umathum Ádám, 72 percet szerepelt a 19 éves Szép Márton, valamint 7 percre állt be az ugyancsak 19 esztendős Décsy Ádám. A ZTE-ben ezúttal nem lépett pályára 2006. január 1. után született magyar labdarúgó.
A Kisvárda és a Debrecen 0–0-s döntetlennel zárt. A hazaiaknál 45 percet játszott a 20 esztendős Ésik Ákos és 29-et a 18 éves Szikszai Hennagyij, aki a rövid idő alatt két sárgát is begyűjtött, ezért kiállították. A DVSC-ben a 19 éves Patai Dávid 90, a vele egyidős Tercza Gergő 63 percet volt pályán.
A 2006-OS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2026–2027-ES ÉVADÁNAK 5. FORDULÓJÁBAN: 1094
Csapatok:
Puskás Akadémia: 90+45+45+30=210
Győri ETO: 90+72+7=169
Debrecen: 90+63=153
Újpest: 45+45+63=153
Vasas: 90
Nyíregyháza: 90
Paks: 88
Kisvárda: 45+29=74
MTK Budapest: 45+22=67
Zalaegerszeg: 0
Ferencváros: halasztott
Kispest-Honvéd: halasztott
Játékosok:
Engedi Márk (Vasas): 90
Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia): 90
Umathum Ádám (Győri ETO): 90
Patai Dávid (Debrecen): 90
Molnár Mátyás (Nyíregyháza): 90
Győrfi Milán (Paks): 88
Szép Márton (Győri ETO): 72
Fenyő Noah (Újpest): 63
Tercza Gergő (Debrecen): 63
Ujváry Ferenc (Újpest): 45
Sarkadi Kristóf (Újpest): 45
Kern Martin (Puskás Akadémia): 45
Varga Zsombor (Puskás Akadémia): 45
Zubor Ádám (MTK Budapest): 45
Ésik Ákos (Kisvárda): 45
Krupa Zsolt (Puskás Akadémia): 30
Szikszai Hennagyij (Kisvárda): 29
Nyers Ádám (MTK Budapest): 22
Décsy Ádám (Győri ETO): 7
(Kiemelt képünkön: A 19 éves Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia) remekelt a Vasas ellen megnyert bajnokin Forrás: Puskás Akadémia)