Borbély Balázs szerint az előny őrzése veszélyes lenne a Ferencvárosnak a Trabzonspor ellen
Egyetlen lépés, és a Ferencváros ismét az Európa-liga főtábláján szerepelhet. Óriási dolog lenne, különösen úgy, hogy a zöld-fehérek idén nem aranyérmesként, a Bajnokok Ligája selejtezőjében vághattak neki a nemzetközi kupaszereplésnek, hanem Magyar Kupa-győztesként egyből az Európa-ligában kezdtek. Az elmúlt években megszokhattuk, hogy a főtáblás időszakra a magyar együttesek közül csupán a Fradi marad talpon – nincs ez másképp az idén sem.
De az El-alapszakaszba jutáshoz a Trabzonspor elleni visszavágót még sikerrel kell venni!
Múlt héten Törökországban a lefújást követően nem volt hangos ünneplés a ferencvárosi öltözőben, mindenki pontosan tudta, Kristoffer Zachariassen 17. percben szerzett fejes góljával az FTC ugyan 1–0-ra győzött a Fekete-tenger partján, de a párharc még messze nem dőlt el… Az egygólos előny veszélyes is lehet: könnyen elhitetheti, hogy elegendő azt őrizni. Ha a Ferencváros túl korán húzódik vissza, önként vállalhatja a nyomást, amelyet Trabzonban a második félidőben már megtapasztalt. Kérdés, mi lehet a jó megoldás a török csapat ellen.
„Ha csak arra koncentrálnánk, hogy az előnyünket védjük, bajba kerülnénk – felelte lapunk kérdésére a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője. – Erről sokat beszéltünk a futballistákkal is. Szeretnénk a saját játékunkat játszani, kellő önbizalommal, ha kell, támadólag, ha kell, védekezve. Nem gondolom, hogy az egygólos előny védésére kellene törekednünk. Nem ebben látom a megoldást. Minden mérkőzés más, megvan a maga története… Ez is teljesen más találkozó lesz, mint amit Törökországban játszottuk. Kielemeztük az ellenfél hétvégi bajnoki mérkőzését, abból is rengeteg információt kaptunk, és következtetést vontunk le. Jól dolgoztunk a héten, ezt a motivációt és felfogást a mérkőzésre is át kell vinnünk a pályára.”
|Pénteken már sorsolnak is Monacóban
|Pénteken 13 órától Monacóban tartják meg az Európa-liga és a Konferencialiga ligaszakaszának sorsolását. Ha a Ferencváros kiejti a Trabzonsport, az El-ben, ha alulmarad a török együttessel szemben, a Kl-ben várhatja leendő ellenfeleit. Mindkét sorozatban 36 csapat alkot egyetlen közös tabellát, klasszikus csoportok tehát ezúttal sem lesznek. Az Európa-ligában a résztvevőket UEFA-együtthatójuk alapján négy kalapba osztják, minden klub két-két ellenfelet kap mind a négyből. A nyolc mérkőzésből négyet otthon, négyet idegenben rendeznek. A Konferencialigában hat kalap lesz, a csapatok pedig hat különböző riválissal találkoznak, háromszor hazai pályán, háromszor idegenben. A ceremónián kézzel húzzák ki a klubok nevét, ezt követően számítógépes program jelöli ki az ellenfeleket és a pályaválasztást. Azonos országból érkező csapatok nem kerülhetnek össze, egy klub pedig legfeljebb két riválist kaphat ugyanabból a nemzetből. A ligaszakasz első nyolc helyezettje egyenesen a nyolcaddöntőbe jut, a 9–24. helyen végzők rájátszást vívnak, a többiek kiesnek. A pontos játéknapokat és kezdési időpontokat az UEFA legkésőbb vasárnap hozza nyilvánosságra.
A törököknek Budapesten aligha kell hatvan perc, hogy kockázatot vállaljanak, nincs kizárva, hogy amolyan erődemonstrációként már az első perctől megpróbálják nyomás alá helyezni az FTC-t. Törökországban is jól látszott, hogy a Trabzonspor leginkább a szélről érkező beadásokkal alakíthat ki helyzeteket, melyekkel a több mint két méter magas középcsatárt, Paul Onuachut próbálják megtalálni. A Ferencváros próbált mindenre felkészülni.
„Az első mérkőzésen is megvoltak a lehetőségeink, ott is megpróbáltuk a nyitott területeket kihasználni, és veszélyes kontratámadásokat vezetni. Olyan támadó felfogású csapat ellen, mint a Trabzonspor, ez teljesen normális. Nem gondolom, hogy egygólos hátrányban teljesen ki fognak nyílni. Okosan kell játszanunk, kompakt, jól szervezett védekezésből kell ezúttal is kiindulni, és ezeket a kínálkozó területeket kihasználva gólhelyzeteket kialakítani.”
És akkor Mohamed Szalah…
Az egyiptomi klasszis a Papara Parkban felvillantotta képességeit, de gólt nem szerzett, és nem tudta kirángatni csapatát a ferencvárosi védelem szorításából. Három nappal később már jóval élesebb volt, a Basaksehir ellen duplázott, ezzel nyert 2–1-re csapata. Ő az a típusú támadó, akit nem lehet kilencven percre eltüntetni, de el lehet érni, hogy minél távolabb kapjon labdát a kaputól, és lehetőleg mindig legyen mellette biztosító ember.
A vendégek a hét közben újabb nagy nevet igazoltak, Fabinho hétfőn érkezett meg Trabzonba, és már edzésbe is állt, a Ferencvárosnál aligha bánják, hogy a brazil középpályást az UEFA-nevezés miatt a visszavágón még nem vethetik be a törökök. Megszerzése mégis jelzi, milyen polcról válogat(hat) most a török klub. Fatih Tekkének ugyanakkor van gondja is, az odavágó hosszabbításában kiállított belső védő, Chibuike Nwaiwu eltiltás miatt nem játszhat, márpedig egy olyan mérkőzésen, amelyen a Trabzonspor kénytelen lesz kitámadni, a védelem megbontása különösen érzékeny veszteség lehet.
„Arra számítok, hogy Mohamed Szalah más pozícióban játszik majd, mint ahol az első mérkőzésen – így Borbély Balázs. – Sokkal inkább abban a stílusban futballozik majd a Trabzonspor, mint tette azt a hétvégi, Basaksehir elleni meccsen. Olyan stílusú ellenfélre számítok, mint amelyet a törökországi második félidőben láthattunk. Még jobbnak kell legyünk, mint abban a periódusban voltunk. Egy ilyen kaliberű ellenfél ellen a sikerhez nem elég a taktika, itt karaktert is kell mutatni! A csütörtöki visszavágón karakteres futballistákat akarok a pályán látni, akinek megvan a megfelelő önbizalma, aki bátran vállalja az egy egy elleni szituációkat. Hiszek benne, hogy a mi keretünkben is megvan az a fajta tapasztalat, és minőség, hogy ezt végre tudják hajtani.”
A Ferencváros idei nemzetközi útja arra utal, hogy nem ijed meg a kiélezett helyzetektől, a Twente elleni idegenbeli 2–1 után a Groupama Arénában 2–2-vel jutott tovább, a Górnik Zabrzét 1–0-ra győzte le, majd Lengyelországban 1–1-et játszott. A zöld-fehérekre ezúttal ismét szoros második mérkőzés várhat, nagy kérdés lesz, hogy a Fradi otthoni környezetben ismét megpróbál kezdeményezőleg fellépni, és időről időre emlékezteti a vendégeket arra, hogy nekik is van mitől tartaniuk. Egy hazai gól ugyanis fejben is óriási terhet rakna a török játékosokra. Borbély Balázstól azt is megkérdezték, a Trabzonsport hova helyezi erősségben az idei ellenfeleket figyelembe véve.
„A Vojvodina, a Górnik és a Twente közül utóbbi stílusa áll hozzájuk a legközelebb. Annyi különbséggel, hogy a Trabzonspor magasabb minőséget képvisel.”
Ami pedig a tizenegyesrúgásokat illeti, Borbély nem szeretné a véletlenre bízni.
„A felkészülés kezdete óta mindennap gyakoroljuk a tizenegyesrúgásokat. Nem csak a mostani összecsapás előtt. Előfordulhat, hogy tizenegyespárbajban dől el ezúttal a továbbjutás, de a magam részéről jobban örülnék, ha nem így lenne.”
Bizakodásra adhat okot, hogy a Ferencváros legutóbb az Európa-ligában 2024 októberében, az angol Tottenham Hotspurtól kapott ki hazai pályán (1–2), azóta veretlen a Groupama Arénában. Olyan csapatokat győzött le többek között ezen a színpadon, mint a Nice, a Malmö, az AZ Alkmaar, a Viktoria Plzen, a Rangers, a Ludogorec vagy éppen a Braga, de olyan csapatok sem tudtak Budapesten nyerni, mint a Panathinaikosz vagy éppen a jelenlegi kiírásban a Twente.
Ha ez a sorozat csütörtök este is folytatódik, a Ferencváros az ősszel ismét az Európa-liga főtábláján szerepelhet.
|MINIINTERJÚ
VÁLASZOL Mariano GÓMEZ, a Ferencváros védője
Trabzonban sikerült elérniük, hogy Mohamed Szalah és Paul Onuachu sem tudta eldönteni a mérkőzést. Védőként melyikük ellen nehezebb játszani? A kiszámíthatatlanul mozgó világklasszis vagy a fizikailag szinte megállíthatatlan középcsatár ellen?
A törökországi győzelem után most már önöktől várják a továbbjutást. A játékosok egymás között beszélnek arról, hogy ez pályafutásuk egyik legfontosabb estéje lehet, vagy éppen igyekeznek hétköznapi mérkőzésként kezelni?
A hétvégén pihenhetett a csapat – mekkora segítség volt ez a játékosoknak egy ilyen fontos összecsapás előtt?
Ön miatt Argentínában is nagyobb figyelem irányul a Ferencvárosra?
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ
Csütörtök, 20.30: FERENCVÁROS–Trabzonspor (török) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!