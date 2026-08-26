Borbély Balázs szerint az előny őrzése veszélyes lenne a Ferencvárosnak a Trabzonspor ellen

Egyetlen lépés, és a Ferencváros ismét az Európa-liga főtábláján szerepelhet. Óriási dolog lenne, különösen úgy, hogy a zöld-fehérek idén nem aranyérmesként, a Bajnokok Ligája selejtezőjében vághattak neki a nemzetközi kupaszereplésnek, hanem Magyar Kupa-győztesként egyből az Európa-ligában kezdtek. Az elmúlt években megszokhattuk, hogy a főtáblás időszakra a magyar együttesek közül csupán a Fradi marad talpon – nincs ez másképp az idén sem.

De az El-alapszakaszba jutáshoz a Trabzonspor elleni visszavágót még sikerrel kell venni!

Múlt héten Törökországban a lefújást követően nem volt hangos ünneplés a ferencvárosi öltözőben, mindenki pontosan tudta, Kristoffer Zachariassen 17. percben szerzett fejes góljával az FTC ugyan 1–0-ra győzött a Fekete-tenger partján, de a párharc még messze nem dőlt el… Az egygólos előny veszélyes is lehet: könnyen elhitetheti, hogy elegendő azt őrizni. Ha a Ferencváros túl korán húzódik vissza, önként vállalhatja a nyomást, amelyet Trabzonban a második félidőben már megtapasztalt. Kérdés, mi lehet a jó megoldás a török csapat ellen.

„Ha csak arra koncentrálnánk, hogy az előnyünket védjük, bajba kerülnénk – felelte lapunk kérdésére a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője. – Erről sokat beszéltünk a futballistákkal is. Szeretnénk a saját játékunkat játszani, kellő önbizalommal, ha kell, támadólag, ha kell, védekezve. Nem gondolom, hogy az egygólos előny védésére kellene törekednünk. Nem ebben látom a megoldást. Minden mérkőzés más, megvan a maga története… Ez is teljesen más találkozó lesz, mint amit Törökországban játszottuk. Kielemeztük az ellenfél hétvégi bajnoki mérkőzését, abból is rengeteg információt kaptunk, és következtetést vontunk le. Jól dolgoztunk a héten, ezt a motivációt és felfogást a mérkőzésre is át kell vinnünk a pályára.”

Pénteken már sorsolnak is Monacóban Pénteken 13 órától Monacóban tartják meg az Európa-liga és a Konferencialiga ligaszakaszának sorsolását. Ha a Ferencváros kiejti a Trabzonsport, az El-ben, ha alulmarad a török együttessel szemben, a Kl-ben várhatja leendő ellenfeleit. Mindkét sorozatban 36 csapat alkot egyetlen közös tabellát, klasszikus csoportok tehát ezúttal sem lesznek. Az Európa-ligában a résztvevőket UEFA-együtthatójuk alapján négy kalapba osztják, minden klub két-két ellenfelet kap mind a négyből. A nyolc mérkőzésből négyet otthon, négyet idegenben rendeznek. A Konferencialigában hat kalap lesz, a csapatok pedig hat különböző riválissal találkoznak, háromszor hazai pályán, háromszor idegenben. A ceremónián kézzel húzzák ki a klubok nevét, ezt követően számítógépes program jelöli ki az ellenfeleket és a pályaválasztást. Azonos országból érkező csapatok nem kerülhetnek össze, egy klub pedig legfeljebb két riválist kaphat ugyanabból a nemzetből. A ligaszakasz első nyolc helyezettje egyenesen a nyolcaddöntőbe jut, a 9–24. helyen végzők rájátszást vívnak, a többiek kiesnek. A pontos játéknapokat és kezdési időpontokat az UEFA legkésőbb vasárnap hozza nyilvánosságra.

A törököknek Budapesten aligha kell hatvan perc, hogy kockázatot vállaljanak, nincs kizárva, hogy amolyan erődemonstrációként már az első perctől megpróbálják nyomás alá helyezni az FTC-t. Törökországban is jól látszott, hogy a Trabzonspor leginkább a szélről érkező beadásokkal alakíthat ki helyzeteket, melyekkel a több mint két méter magas középcsatárt, Paul Onuachut próbálják megtalálni. A Ferencváros próbált mindenre felkészülni.

„Az első mérkőzésen is megvoltak a lehetőségeink, ott is megpróbáltuk a nyitott területeket kihasználni, és veszélyes kontratámadásokat vezetni. Olyan támadó felfogású csapat ellen, mint a Trabzonspor, ez teljesen normális. Nem gondolom, hogy egygólos hátrányban teljesen ki fognak nyílni. Okosan kell játszanunk, kompakt, jól szervezett védekezésből kell ezúttal is kiindulni, és ezeket a kínálkozó területeket kihasználva gólhelyzeteket kialakítani.”

És akkor Mohamed Szalah…

Az egyiptomi klasszis a Papara Parkban felvillantotta képességeit, de gólt nem szerzett, és nem tudta kirángatni csapatát a ferencvárosi védelem szorításából. Három nappal később már jóval élesebb volt, a Basaksehir ellen duplázott, ezzel nyert 2–1-re csapata. Ő az a típusú támadó, akit nem lehet kilencven percre eltüntetni, de el lehet érni, hogy minél távolabb kapjon labdát a kaputól, és lehetőleg mindig legyen mellette biztosító ember.

A vendégek a hét közben újabb nagy nevet igazoltak, Fabinho hétfőn érkezett meg Trabzonba, és már edzésbe is állt, a Ferencvárosnál aligha bánják, hogy a brazil középpályást az UEFA-nevezés miatt a visszavágón még nem vethetik be a törökök. Megszerzése mégis jelzi, milyen polcról válogat(hat) most a török klub. Fatih Tekkének ugyanakkor van gondja is, az odavágó hosszabbításában kiállított belső védő, Chibuike Nwaiwu eltiltás miatt nem játszhat, márpedig egy olyan mérkőzésen, amelyen a Trabzonspor kénytelen lesz kitámadni, a védelem megbontása különösen érzékeny veszteség lehet.

„Arra számítok, hogy Mohamed Szalah más pozícióban játszik majd, mint ahol az első mérkőzésen – így Borbély Balázs. – Sokkal inkább abban a stílusban futballozik majd a Trabzonspor, mint tette azt a hétvégi, Basaksehir elleni meccsen. Olyan stílusú ellenfélre számítok, mint amelyet a törökországi második félidőben láthattunk. Még jobbnak kell legyünk, mint abban a periódusban voltunk. Egy ilyen kaliberű ellenfél ellen a sikerhez nem elég a taktika, itt karaktert is kell mutatni! A csütörtöki visszavágón karakteres futballistákat akarok a pályán látni, akinek megvan a megfelelő önbizalma, aki bátran vállalja az egy egy elleni szituációkat. Hiszek benne, hogy a mi keretünkben is megvan az a fajta tapasztalat, és minőség, hogy ezt végre tudják hajtani.”

A Ferencváros idei nemzetközi útja arra utal, hogy nem ijed meg a kiélezett helyzetektől, a Twente elleni idegenbeli 2–1 után a Groupama Arénában 2–2-vel jutott tovább, a Górnik Zabrzét 1–0-ra győzte le, majd Lengyelországban 1–1-et játszott. A zöld-fehérekre ezúttal ismét szoros második mérkőzés várhat, nagy kérdés lesz, hogy a Fradi otthoni környezetben ismét megpróbál kezdeményezőleg fellépni, és időről időre emlékezteti a vendégeket arra, hogy nekik is van mitől tartaniuk. Egy hazai gól ugyanis fejben is óriási terhet rakna a török játékosokra. Borbély Balázstól azt is megkérdezték, a Trabzonsport hova helyezi erősségben az idei ellenfeleket figyelembe véve.

„A Vojvodina, a Górnik és a Twente közül utóbbi stílusa áll hozzájuk a legközelebb. Annyi különbséggel, hogy a Trabzonspor magasabb minőséget képvisel.”

Ami pedig a tizenegyesrúgásokat illeti, Borbély nem szeretné a véletlenre bízni.

„A felkészülés kezdete óta mindennap gyakoroljuk a tizenegyesrúgásokat. Nem csak a mostani összecsapás előtt. Előfordulhat, hogy tizenegyespárbajban dől el ezúttal a továbbjutás, de a magam részéről jobban örülnék, ha nem így lenne.”

Bizakodásra adhat okot, hogy a Ferencváros legutóbb az Európa-ligában 2024 októberében, az angol Tottenham Hotspurtól kapott ki hazai pályán (1–2), azóta veretlen a Groupama Arénában. Olyan csapatokat győzött le többek között ezen a színpadon, mint a Nice, a Malmö, az AZ Alkmaar, a Viktoria Plzen, a Rangers, a Ludogorec vagy éppen a Braga, de olyan csapatok sem tudtak Budapesten nyerni, mint a Panathinaikosz vagy éppen a jelenlegi kiírásban a Twente.

Ha ez a sorozat csütörtök este is folytatódik, a Ferencváros az ősszel ismét az Európa-liga főtábláján szerepelhet.

MINIINTERJÚ VÁLASZOL Mariano GÓMEZ, a Ferencváros védője Trabzonban sikerült elérniük, hogy Mohamed Szalah és Paul Onuachu sem tudta eldönteni a mérkőzést. Védőként melyikük ellen nehezebb játszani? A kiszámíthatatlanul mozgó világklasszis vagy a fizikailag szinte megállíthatatlan középcsatár ellen?

Törökországban jól védekeztünk, jó munkát végeztünk. Mindkettőjük ellen nehéz futballozni, gyorsak, erősek, minőségi futballisták. Most újabb kilencven percet kell lehozni kapott gól nélkül ellenük… Keményen dolgoztunk, kielemeztük az első mérkőzést, és próbáltunk fejlődni azokban a dolgokban, ami Trabzonban nem úgy működött, ahogy kellett volna. Ha ez sikerül, idehaza is sikerülhet lehozni kapott gól nélkül a találkozót. A törökországi győzelem után most már önöktől várják a továbbjutást. A játékosok egymás között beszélnek arról, hogy ez pályafutásuk egyik legfontosabb estéje lehet, vagy éppen igyekeznek hétköznapi mérkőzésként kezelni?

Itt már valóban nem lehet hibázni. Egyetlen rossz döntés végzetes lehet! Ha kiesünk, akkor búcsút inthetünk az Európa-ligának. Engem már az is nagyon bánt, hogy nem a Bajnokok Ligájában indulhatunk, a bajnoki cím kicsúszott a kezünkből, így a BL-selejtezők helyett az Európa-liga-kvalifikációban kezdhettünk. Ezért is bele kell adnunk mindent a Trabzonspor ellen, hogy összejöjjön az Európa-liga-főtábla! A hétvégén pihenhetett a csapat – mekkora segítség volt ez a játékosoknak egy ilyen fontos összecsapás előtt?

A múlt hónapban legalább nyolc mérkőzést játszottunk, szóval nagyon jólesett kicsit lazítani. Biztos vagyok benne, hogy mindenki felfrissült mentálisan és fizikailag is. A frissességünkön biztosan nem múlhat a siker. Ön miatt Argentínában is nagyobb figyelem irányul a Ferencvárosra?

A Real Madrid és a Trabzonspor elleni mérkőzéseinket sokan nézték az ismerőseim közül odahaza Dél-Amerikában is. Ennek nagyon örülök, és büszkévé tesz. Reméljük, a közeljövőben még több Európa-liga-meccset figyelhetnek. Fotó: Török Attila

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓ

Csütörtök, 20.30: FERENCVÁROS–Trabzonspor (török) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!