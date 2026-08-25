Minden jel szerint csak a kézilabdát veszti el az új közmédia

Miután eldőlt, hogy a labdarúgó NB I, NB II és a Magyar Kupa mérkőzéseit a 2026–2027-es idényben is az M4 Sport (illetve adott esetben a Duna World/M4 Sport+) tűzi a műsorára, és a bajnokság kezdése óta zavartalanul mennek is a közvetítések, előtérbe került a kérdés, vajon mi a helyzet a többi csapatsportággal. Amelyekben egyelőre nem kezdődtek el a küzdelmek, de a kézilabda például augusztus utolsó vasárnapján már beindul a székesfehérvári férfi és női Szuperkupával.

Ezzel el is érkeztünk az első meglepetéshez: a Magyar Kézilabda-szövetség és az AMC Global Media Central Europe közötti hosszú távú megállapodás következtében már az említett Szuperkupát, majd a K&H női és férfi kézilabdaliga, a női és a férfi Magyar Kupa találkozóit, valamint a magyar szövetség által megrendezett magyarországi válogatott mérkőzéseket a Sport TV csatornáin nézhetik meg az érdeklődők. Emellett minden nemzetközi kupasorozat közvetítési joga ugyancsak marad a Sport TV-nél, beleértve az ifjúsági Bajnokok Ligáját, továbbá a Bundesliga és a Német Kupa meccseit – a német idény a szombati Szuperkupával el is kezdődött.

Megkérdeztük a hazai szövetségeket, milyen álláspontot képviselnek a közvetítésekről. Kezdjük a vízilabdával: Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke azt mondta a Nemzeti Sportnak, hogy a korábbi szerződés lejárt, de már zajlanak a tárgyalások, hogy a következő idényben is az ­MTVA-nál, pontosabban új nevén a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt.-nél maradjanak a vízilabda-közvetítések – mindkét fél szeretné, hogy így legyen. A legtöbb dologban megegyeztek a felek, a részleteken még finomítanak, ám 99 százalék, hogy minden marad a régiben. A megállapodás a férfi és női bajnokikra, valamint a válogatott meccsekre lenne érvényes a következő idényre – a legutóbbi szerződésben az állt, hogy minimum 30 bajnokit kell adnia a tévének, végül több is lett belőle.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége is régi partnere az M4 Sportnak, és úgy tűnik, közös érdek, hogy ez a kapcsolat folytatódjon. Az MKOSZ főtitkára, Bodnár Péter elmondta, hogy a csatornával kötött szerződés szeptemberben jár le, az új kontraktusról pedig megkezdődtek a tárgyalások. A szövetség örömmel venné, ha nem lenne változás, és a továbbiakban is a közmédia sugározná a magyar bajnoki és MK-meccseket, valamint a férfi- és a női válogatott összecsapásait.

A Magyar Jégkorongszövetség részletes választ adott megkeresésünkre, kiemelve, hogy kiegyensúlyozott, jó szakmai kapcsolatban dolgozik a hazai sportmédiával, így a televíziós csatornákkal is. Azokban az esetekben is segíti a csapatok és a lehetséges médiaszereplők közti egyeztetéseket, amikor a közvetítési jogok nem a szövetséghez tartoznak, és támogatja, hogy a magyar jégkorong minél több platformon elérhető legyen. A közvetítési megállapodások ugyanakkor a jogtulajdonosok és a médiaszolgáltatók hatáskörébe tartoznak.

„A férfi szakágban a világbajnokságok magyarországi közvetítési jogait a Sport TV birtokolja, az eredeti jogtulajdonos, a svájci Infront Sports&Mediával kötött hosszú távú megállapodás alapján. A női szakágban a kanadai TSN a világbajnokságok jogtulajdonosa; ezek közvetítési jogaira vele szerződhet érdeklődő magyar sporttelevízió. Minden egyéb, Magyarországon rendezett válogatott‑ és klubesemény esetében a hatályos magyar sporttörvény értelmében a közszolgálati médiaszolgáltató rendelkezik elsőbbségi joggal. Ennek megfelelően a közmédia közvetíti a válogatottak hazai (nem vb‑) mérkőzéseit, az Erste Liga bajnokijait és a Magyar Kupa találkozóit, évente megerősített megállapodás keretében. Az ICEHL esetében a Magyar Jégkorongszövetség szerepe közvetett, mivel a bajnokság mérkőzéseinek nem vagyunk jogtulajdonosai. A Magyar Jégkorongszövetség két modern, a sportág igényeire fejlesztett streamingplatformot is üzemeltet, amelyeken esetenként felnőttválogatott‑mérkőzések is elérhetők. Az Erste Liga TV a magyar–romániai nemzetközi bajnokság teljes mérkőzéskínálatát kínálja meccsjeggyel vagy bérlettel. Az MJSZ TV pedig a teljes magyar utánpótlás‑rendszer mérkőzéseit teszi elérhetővé, akár csapatra szabott bérleti konstrukcióval. Mindkét platform célja, hogy a magyar jégkorong korszerű, felhasználóbarát módon legyen követhető a lehető legszélesebb közönség számára.”

A röplabdázóktól Vatai Gabriella, a Magyar Röplabdaszövetség elnöke vázolta a helyzetet. A közmédiával kötött szerződés augusztusban jár le, ennek megújításáról egészen addig nem volt mód tárgyalni, amíg Pósfai Gábor belügyminiszter júniusban a csapatsportágak szövetségi elnökeinek szervezett találkozón el nem mondta, hogy bizonyos sportágakkal a szerződést folytathatja a köztelevízió, ha a sportágak nyitottak erre. Az biztos, hogy a pénteken elkezdődött női röplabda Európa-bajnokság – amelyen a magyar válogatott is részt vesz – mérkőzései az M4 Sporton láthatóak. A szövetség a saját felületén, a hunvolley.tv-n is közvetít, de tárgyalásokat folytat további lehetőségekről. A női és férfi Bajnokok Ligája közvetítési jogait egyébként a Network4 birtokolja, vagyis az Arena4 és a Match4 csatorna tűzheti a műsorára a találkozókat.

Összeállította: Beke Zsombor, Bobory Balázs, Győri Ferenc, Jakus Barnabás, Papp Bálint, Szeleczki Róbert, Szendrei Zoltán, Vincze Szabolcs