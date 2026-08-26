Imolában rendezhetik a szezonzárót – sajtóértesülés

Mint ismert, a közel-keleti konfliktus miatt áprilisban egyáltalán nem versenyzett a Formula–1 mezőnye, mert a Bahreini és a Szaúdi Nagydíjat sem tudták megrendezni. Noha előbbi Grand Prix-t október 2. és 4. között pótolják, a versenynek Malajzia ad otthont, a térségben ugyanis továbbra sem rendeződött a helyzet, így kérdésessé vált az utolsó két futamhétvége, a Katari és az Abu-dzabi GP megtartása is.

Sajtóértesülések szerint a Formula–1 vezetősége szeptember 15-ig hoz végeleges döntést arról, hol zárul a 2026-os világbajnokság. A legfrissebb hírek szerint Imola lehet a beugró, ő rendezheti meg a katari vagy az abu-dzabi hétvégét olyan formában, ahogyan Malajzia ad otthont az októberre ütemezett Bahreini Nagydíjnak. Ez azt jelentené, hogy Olaszországban zárulhat a 2026-os kiírás.

Emellett alakul a vészforgatókönyv a következő idényre is: ugyan még nem jelent meg a hivatalos 2027-es naptártervezet, az eredeti tervek szerint jövőre Bahreinben venné kezdetét a bajnokság, majd Szaúd-Arábia felé venné az irányt a mezőny. Ha addigra sem oldódik meg a háborús helyzet, akkor a The Race forrása szerint Kínában rajtolna a bajnokság, míg a második állomás Japán lenne.