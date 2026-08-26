Imolában rendezhetik a szezonzárót – sajtóértesülés
Mint ismert, a közel-keleti konfliktus miatt áprilisban egyáltalán nem versenyzett a Formula–1 mezőnye, mert a Bahreini és a Szaúdi Nagydíjat sem tudták megrendezni. Noha előbbi Grand Prix-t október 2. és 4. között pótolják, a versenynek Malajzia ad otthont, a térségben ugyanis továbbra sem rendeződött a helyzet, így kérdésessé vált az utolsó két futamhétvége, a Katari és az Abu-dzabi GP megtartása is.
Sajtóértesülések szerint a Formula–1 vezetősége szeptember 15-ig hoz végeleges döntést arról, hol zárul a 2026-os világbajnokság. A legfrissebb hírek szerint Imola lehet a beugró, ő rendezheti meg a katari vagy az abu-dzabi hétvégét olyan formában, ahogyan Malajzia ad otthont az októberre ütemezett Bahreini Nagydíjnak. Ez azt jelentené, hogy Olaszországban zárulhat a 2026-os kiírás.
Emellett alakul a vészforgatókönyv a következő idényre is: ugyan még nem jelent meg a hivatalos 2027-es naptártervezet, az eredeti tervek szerint jövőre Bahreinben venné kezdetét a bajnokság, majd Szaúd-Arábia felé venné az irányt a mezőny. Ha addigra sem oldódik meg a háborús helyzet, akkor a The Race forrása szerint Kínában rajtolna a bajnokság, míg a második állomás Japán lenne.
|rajt
|Március 8.
|Ausztrál Nagydíj, Melbourne
|5.00
|Március 15.
|Kínai Nagydíj, Sanghaj
|8.00
|Március 29.
|Japán Nagydíj, Szuzuka
|7.00
|Április 12.
|Bahreini Nagydíj, Szahír *
|17.00
|Április 19.
|Szaúd-arábiai Nagydíj, Dzsidda*
|19.00
|Május 3.
|Miami Nagydíj, Miami
|22.00
|Május 24.
|Kanadai Nagydíj, Montreal
|22.00
|Június 7.
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|15.00
|Június 14.
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|15.00
|Június 28.
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|15.00
|Július 5.
|Brit Nagydíj, Silverstone
|16.00
|Július 19.
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|15.00
|Július 26.
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|15.00
|Augusztus 23.
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|15.00
|Szeptember 6.
|Olasz Nagydíj, Monza
|15.00
|Szeptember 13.
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|15.00
|Szeptember 26.
|Azeri Nagydíj, Baki
|13.00
|Október 4.
|Bahreini Nagydíj, Sepang
|Október 11.
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|14.00
|Október 25.
|Amerikai Nagydíj, Austin
|21.00
|November 1.
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|21.00
|November 8.
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|18.00
|November 21.
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|5.00
|November 29.
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|17.00
|December 6.
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|14.00
|Dőlt betűkkel a sprinthelyszínek.
*: a közel-keleti konfliktus miatt elhalasztották a Bahreini és Szaúd-arábiai Nagydíjat. Előbbi versenyhétvége október 4-én kap új helyet a versenynaptárban, igaz, a rendező ország Malajzia.