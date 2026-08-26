Nemzeti Sportrádió

Imolában rendezhetik a szezonzárót – sajtóértesülés

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.08.26. 18:51
Imola még az idén visszatérhet (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Abu-dzabi Nagydíj Imola Formula–1 Katari Nagydíj
Sajtóértesülések szerint a Formula–1 vezetősége szeptember 15-ig hoz végső döntést arról, hol zárul a 2026-os világbajnokság, mivel a Katar Nagydíj mellet az idényzáró Abu-dzabi GP megrendezése is veszélyben forog.

Mint ismert, a közel-keleti konfliktus miatt áprilisban egyáltalán nem versenyzett a Formula–1 mezőnye, mert a Bahreini és a Szaúdi Nagydíjat sem tudták megrendezni. Noha előbbi Grand Prix-t október 2. és 4. között pótolják, a versenynek Malajzia ad otthont, a térségben ugyanis továbbra sem rendeződött a helyzet, így kérdésessé vált az utolsó két futamhétvége, a Katari és az Abu-dzabi GP megtartása is.

Sajtóértesülések szerint a Formula–1 vezetősége szeptember 15-ig hoz végeleges döntést arról, hol zárul a 2026-os világbajnokság. A legfrissebb hírek szerint Imola lehet a beugró, ő rendezheti meg a katari vagy az abu-dzabi hétvégét olyan formában, ahogyan Malajzia ad otthont az októberre ütemezett Bahreini Nagydíjnak. Ez azt jelentené, hogy Olaszországban zárulhat a 2026-os kiírás.

Emellett alakul a vészforgatókönyv a következő idényre is: ugyan még nem jelent meg a hivatalos 2027-es naptártervezet, az eredeti tervek szerint jövőre Bahreinben venné kezdetét a bajnokság, majd Szaúd-Arábia felé venné az irányt a mezőny. Ha addigra sem oldódik meg a háborús helyzet, akkor a The Race forrása szerint Kínában rajtolna a bajnokság, míg a második állomás Japán lenne.

F1
1 órája

Az FIA megosztotta az ADUO-eredményeket: a Red Bull kivételével mindenki fejleszthet – hivatalos

A Mercedes, a Ferrari, az Audi és a Honda is hozzányúlhat a belső égésű motorjához.
  rajt
Március 8. Ausztrál Nagydíj, Melbourne 5.00
Március 15.Kínai Nagydíj, Sanghaj 8.00
Március 29.Japán Nagydíj, Szuzuka 7.00
Április 12.Bahreini Nagydíj, Szahír *17.00 
Április 19.Szaúd-arábiai Nagydíj, Dzsidda*19.00
Május 3. Miami Nagydíj, Miami22.00 
Május 24. Kanadai Nagydíj, Montreal 22.00 
Június 7.Monacói Nagydíj, Monte-Carlo15.00 
Június 14.Katalán Nagydíj, Barcelona 15.00
Június 28.Osztrák Nagydíj, Spielberg15.00 
Július 5.Brit Nagydíj, Silverstone 16.00 
Július 19.Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps15.00
Július 26.Magyar Nagydíj, Mogyoród15.00
Augusztus 23.Holland Nagydíj, Zandvoort15.00
Szeptember 6.Olasz Nagydíj, Monza 15.00 
Szeptember 13.Spanyol Nagydíj, Madrid15.00
Szeptember 26. Azeri Nagydíj, Baki13.00
Október 4.Bahreini Nagydíj, Sepang 
Október 11.Szingapúri Nagydíj, Szingapúr14.00
Október 25. Amerikai Nagydíj, Austin 21.00
November 1.Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros21.00 
November 8.Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo 18.00
November 21. Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas 5.00
November 29. Katari Nagydíj, Loszaíl17.00 
December 6. Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi14.00 
Dőlt betűkkel a sprinthelyszínek.
*: a közel-keleti konfliktus miatt elhalasztották a Bahreini és Szaúd-arábiai Nagydíjat. Előbbi versenyhétvége október 4-én kap új helyet a versenynaptárban, igaz, a rendező ország Malajzia.
A 2026-os VERSENYNAPTÁR

 

F1 Abu-dzabi Nagydíj Imola Formula–1 Katari Nagydíj
Legfrissebb hírek

Az FIA megosztotta az ADUO-eredményeket: a Red Bull kivételével mindenki fejleszthet – hivatalos

F1
1 órája

Száz ember ellen áll ki gokarttal Verstappen Silverstone-ban

F1
Tegnap, 18:19

Stella: Norris világbajnokhoz méltó módon vezet

F1
Tegnap, 14:28

Hamilton megbánta a rádióüzeneteit, amelyek csak azt tükrözik, hogy hisz a Ferrariban

F1
Tegnap, 13:11

„Azért vagyok itt, hogy nyerjek” – Hamilton frusztráltan nyilatkozott a zandvoorti futam után

F1
2026.08.24. 14:08

F1: „Norris az egyik legfényesebb futamgyőzelmét aratta” – sajtóvisszhang

F1
2026.08.24. 11:01

A Mercedes csapatutasítást alkalmazott – Russell szerint helyes döntés született Zandvoortban

F1
2026.08.23. 19:58

Verstappen túl korán gyorsított, autótöréssel búcsúztatta a hazai versenyét – videó

F1
2026.08.23. 18:43