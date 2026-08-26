Tökéletes felvezetés után újabb Brennan-siker a Vueltán

Az ötödik szakaszra Spanyolországba ért a Vuelta mezőnye, a Falset és Roquetes közötti 173.3 kilométeres etap szintrajza a sprintereknek kedvezett, csak ki kellett bírni a katalán dombokat. A nap négyfős szökését viszonylag hamar utolérte a főmezőny, onnantól kezdve egyéni vállalkozók tűntek fel, akik ideig-óráig magányosan tekertek elöl. Így tett Ethan Hayter is, aki megnyerte a részhajrát, ezzel a pontversenyben csökkentette hátrányát Tadej Pogacarral szemben.

Valter Attilának fontos szerepet szánt ezen a szakaszon a Bahrain-Victorious, a magyar kerékpáros gyakran tűnt fel a mezőny elején, a dimbes-dombos terepen az UAE kontrollálta a történéseket. Roquetes felé közelítve kezdtek szerveződni a felvezetőcsoportok, látszott, hogy a Visma nagyon szeretné megnyeretni Matthew Brennannel a szakaszt, de a Cofidis és az Uno-X is előre tört. A fiatal Brennan azonban nagyszerű előkészítést kapott a rutinos Wout van Aerttól és Christophe Laporte-tól, a tökéletes felvezetés után élete első háromhetesén már a második szakaszgyőzelménél tart.

„Nem is rossz ez a munka, biztosan jobb, mint egy irodai műszak – mondta tréfálkozva Brennan. – Egész nap értem dolgoztak a többiek, örülök, hogy a csapat munkáját sikeresen fejeztem be. A két legjobb felvezetőember segített egy ilyen hajrában, az utolsó kanyarban majdnem leszakadtam, de Laporte jól kezelte a helyzetet. Nem mondanám, hogy klasszikus sprinter vagyok, ezen a terepen, az ilyen segítők nagy önbizalmat adnak.”

Valter a főmezőnnyel, Pogacar és Primoz Roglic társaságában a 47. helyen ért be, összetettben hat pozíciót javított, és már a 40.

81. VUELTA A ESPANA

5. szakasz (Falset–Roquetes, 173.3 km): 1. Matthew Brennan (brit, Visma) 3:47:02 óra, 2. Meeus (belga, Red Bull-Bora-Hansgrohe) azonos idővel, 3. Albanese (olasz, EF-Education) a. i., …47. Valter Attila (Bahrain-Victorious) a. i., …50. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) a. i. Az összetett állása: 1. (piros trikóban) Pogacar 11:26:01 óra, 2. Roglic (szlovén, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 3:21 perc hátrány, 3. Mas (spanyol, Movistar) 3:32 p h. A gyorsasági pontverseny állása: 1. Pogacar 82 pont, 2. (zöld trikóban) Brennan 60, 3. Hayter (brit, Soudal Quick-Steo) 57. A hegyi pontverseny állása: 1. Pogacar 23 pont, 2. (pöttyös trikóban) Fortunato (olasz, Astana) 10, 3. Bouwman (holland, Jayco AlUla) 6. A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Oscar Onley (brit, Ineos) 11:29:46 óra, 2. Widar (belga, Lotto-Intermarché) 12 másodperc h., 3. Debruyne (belga, Alpecin) 59 mp h. A csapatverseny állása: 1. UAE 34:27:48 óra, 2. Decathlon 6:20 p h., 3. Visma 10:26 p h.