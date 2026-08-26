Ismét Márton Gábor lett az NB II-es Kozármisleny vezetőedzője

A labdarúgóként 21-szeres magyar válogatott Márton Gábor először a 2007–2008-as kiírás tavaszán, Bene Ferenc távozását követően beugró edzőként kapott szerepet Kozármislenyben. A feladatot kiválóan oldotta meg, hiszen a rábízott utolsó hét mérkőzésen veretlen maradt a csapattal (három győzelem, négy döntetlen) és NB II-es újoncként a 7. helyen végzett.

Második alkalommal 2010 nyarán, a bajnoki nyitány előtt ismét Bene Ferencet váltotta, és a bajnokság végén a 8. helyen zárt a gárdával. A következő, 2011–2012-es idény hozta el a nagy sikert, amikor irányításával a Misleny az NB II Nyugati csoportjában a 2. helyen végzett. Ezt követően még fél évet töltött el a klubnál, majd Pécsre szerződött, később aztán dolgozott a Kaposvári Rákóczinál, majd a PMFC NB I-ből történő kizárását követően részt vett a klub újjáépítésében; a megye I-ből az NB III-ba vezette a Pécset.

2019-ben Siófokon dolgozott az NB II-ben, majd egy évvel később a ZTE-t bent tartotta az első osztályban, ezt követően pedig a Videotonhoz, majd az MTK-hoz vezetett az útja.

2023 tavaszán ismét visszatért Kozármislenybe; a csapat ekkor ismét bravúros módon, osztályozóval maradt bent a másodosztályban, s Márton Gábor ezt követően ismét visszakerült a legmagasabb osztályba, a 2023–2024-es és a 2024–2025-ös kiírásban a Zalaegerszegnél dolgozott az élvonalban. Legutóbbi állomáshelye a Szentlőrinc volt, ahol újból „megmentő szerepben” tűnt fel, hiszen idén tavasszal, a 22. fordulóban a kieső helyen álló csapat szakmai igazgatója lett, és irányításával a baranyai alakulat huszáros hajrával benn maradt az NB II-be, de nyáron távozott a klubtól.

„Örömmel térek vissza Kozármislenybe, hiszen már nem először dolgozom itt – ecsetelte a tréner a klubhonlapon. – Remélem, ugyanolyan sikeresek tudunk lenni, mint az elmúlt időszakban, és a munkámmal, tapasztalatommal segíteni tudom a csapatot."

Mártonnak ismét lesz dolga Kozármislenyben, hiszen csapat az első öt bajnokiját elveszítette az NB II-ben, így nulla ponttal az utolsó helyen áll; a csapat korábbi trénere, Czuczi Mátyás a 4. fordulót, a Kazincbarcikától elszenvedett vereséget követően lemondott.