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Szeptember első vasárnapján kerül sor a Családi Mozgásfesztiválra

N. ZS.N. ZS.
2026.08.26. 18:45
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Fotó: Magyar Szabadidősport Szövetség/Hatlaczki Balázs – masport.hu
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Családi Mozgásfesztivál sportnap Puskás Aréna
A Magyar Szabadidősport Szövetség szervezésében a Puskás Arénánál közel 90 mozgásformát lehet megismerni.

A MASPORT az Aktív Magyarország támogatásával szeptember 6-án vasárnap Budapesten, a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál ismét megrendezi a nagyszabású több ezer főt megmozgató díjmentes Családi Mozgásfesztivált. A cél változatlan: vidám, örömteli mozgásra ösztönözni a család minden tagját a felsorakoztatott közel 90 mozgásforma bemutatásával.

A Magyar Szabadidősport Szövetség honlapjának tájékoztatása szerint a Családi Mozgásfesztivál olyan hely, ahol a gyerekek önfeledten szaladnak egyik vidám sportos helyszínről a másikra, a szülők pedig nem a kispadról figyelnek, hanem maguk is részesei lesznek az élménynek.

A rendezvényre kilátogatók részt vehetnek csoportos foglalkozásokon, tesztelhetik az egyensúly képességeiket és a gyorsaságukat futásban, számtalan módon végezhetnek aktivitást a különféle labdákkal, megtudhatják, hogyan fejleszthetik szabályosan a saját testsúllyal az erőnlétet, kipróbálhatják a pulifuttatást és további népi játékokat. Lelassulhatnak lágy mozdulatokkal és a légzés összehangolásával, jólesően száguldhatnak a különböző kerekes és gurulós járműveken, részesei lehetnek a nemzetközi Dadathlon élménynek, mindezt Budapest egyik legszebb stadionjának közvetlen környezetében.

A komplex programon nemcsak örömteli mozgással gazdagodhatnak, hanem egészséges életmód és prevenció jegyében is tájékozódhatnak, hiteles forrásból származó információkat szerezhetnek.

Bővebb információ a szövetség honlapján érhető el.

 

Családi Mozgásfesztivál sportnap Puskás Aréna
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