„Akkor sem leszek meglepve, ha a Ferencváros támadólag lép fel” – a Trabzonspor edzője a visszavágó előtt

A LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR várójában több tucat török szurkoló várta a különgéppel Budapestre érkező Trabzonsport. A futballisták a tranzitból kilépve éneklő és aláírásra vadászó fanatikusokkal találták magukat szemben, de ez aligha újdonság nekik.

A Groupama Arénában a csapat azonban nem számíthatnak a támogatásukra.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fegyelmi büntetése miatt a török klub ugyanis nem értékesíthetett vendégjegyeket a Ferencváros elleni ütközetre, miután a trabzoni drukkerek 2024-ben a St. Gallen elleni Konferencialiga-találkozón nagy mennyiségű pirotechnikai eszközt használtak, és fáklyákat dobtak a pályára. Csütörtök este így a vendégszektorban is ferencvárosi drukkerek ülnek majd, így teljes telt ház, csupa FTC-szurkoló előtt léphet pályára Borbély Balázs együttese.

„Fizikailag nem lesznek itt velünk Budapesten, de lélekben mögöttünk állnak majd – mondta a szerda esti sajtótájékoztatón Cenk Özkacar, a Trabzonspor védője. – A szurkolóink mindig elképesztő hangulatot képesek teremteni, még az idegenbeli mérkőzéseken is, sajnáljuk, hogy ezúttal nem lehetnek velünk. Ami a mérkőzést illeti, az ellenfélnek nyilvánvalóan az lesz a célja, hogy megőrizze az előnyét, részünkről a lehető legjobb teljesítményre lesz szükség, hogy feltörjük a magyar csapat védelmét. Az első összecsapáson is láthattuk, a Ferencváros mennyire masszívan tud védekezni. Budapesten nekünk védőként is támogatnunk kell a csatárokat, minél többet fel kell lépni az akciókhoz, mert a továbbjutáshoz minimum egy rúgott gólra szükségünk lesz.”

A vendégek különjárata szerda délután landolt a magyar fővárosban, fedélzetén a 21 játékossal. A keretből öten is hiányoztak, Tim Jabol Folcarelli, Arsenyij Batagov és Okay Yokuslu sérülés miatt nem tarthatott a társaival, Chibuike Nwaiwu a Trabzonban kapott piros lapja miatt nem léphet pályára, a frissen szerződtetett Fabinhót pedig nem nevezték a párharcra. A Trabzonspor egygólos hátrányból várja a visszavágót. Fatih Tekke vezetőedző a szerdai sajtótájékoztatón arról is szót ejtett, miként lehet úgy támadóbbá tenni a Trabzonsport, hogy közben ne nyíljon ki túlságosan a ferencvárosi kontrák előtt.

„Az első mérkőzés második félidejében nagyon jól játszottunk – így a 48 esztendős tréner. – Ami az eredményt illeti, a Ferencváros előnyből várhatja a visszavágót, de készen állunk a párharc megfordítására. Egyértelmű célunk, hogy mi legyünk ott az Európa-liga főtábláján.”

A vendégek önbizalmát növelhette, hogy a Trabzonban elveszített első felvonás után a bajnokságban sikerült javítaniuk. A hétvégén 2–1-re legyőzték az Istanbul Basaksehirt, mindkét góljukat Mohamed Szalah szerezte. A vendégek játékát ugyanakkor hiba lenne kizárólag az egyiptomi sztárra leszűkíteni. Paul Onuachu a levegőben jelent állandó veszélyt, Ernest Muci mozgékony játékával bontja meg a védelmet, Ruszlan Malinovszkij pedig távolról és pontrúgásokból is képes váratlan helyzetet teremteni. Fatih Tekke védekező stílusú Ferencvárosra számít, de akkor sem lenne meglepve, ha másként alakulna a meccs forgatókönyve.

„Az első mérkőzésen több bírói hiba is hátráltatott bennünket, nagyon remélem, ezúttal ilyenekkel nem kell megküzdenünk. A Ferencváros alighanem arra törekszik, hogy hazai pályán megőrizze az előnyét, de igazából akkor sem leszek meglepve, ha megpróbálnak meglepni bennünket, és támadólag lépnek fel. A második mérkőzés eredménye két dolgon múlhat, egyfelől a türelmen, másfelől a motiváción. Ellenfelünk is nagyon szeretne ott lenni az Európa-ligában, de nekünk még jobban kell ezt akarni!”

A törökök vezetőedzője szerint előny lehet a magyar ezüstérmesnek, hogy a hétvégén nem játszott bajnoki mérkőzést, így frissebben várhatja a csütörtök esti összecsapást.

„Ez előny lehet neki… Alaposan kielemeztük az első mérkőzést, a középpályásaik játéka kifejezetten tetszett, talán a nevük alapján nem annyira ismertek, de az első mérkőzésen remekül futballoztak. Az ellenfél védekezése pedig elképesztően masszív, Trabzonban sokszor tíz emberrel tömörültek, de végül is elérték a céljukat. A fizikai paramétereket tekintve magasabbak, erősebbek nálunk, ezt is ellensúlyoznunk kell valahogyan.”

Tekke két ferencvárosi labdarúgót emelt ki, méghozzá a zöld-fehérek támadószekciójában látott olyan futballistákat, akiket külön is megjegyzett magának.

„Bamidele Yusuf és Lenny Joseph játéka tetszett nagyon. Mindketten rendkívül aktívak a mezőnyben, elkérik a labdát, és kiveszik a részüket az összjátékból. Nehéz visszavágóra számítok, és akár tényleg azon is múlhat a siker, hogy melyik együttes akarja jobban a győzelmet.”