NB II: újabb külföldi játékos hagyta el a DVTK-t; csákvári távozók, barcikai érkező

DVTK

A kiesést követően távozott a koszovói Lirim Kastrati Diósgyőrből. A korábban Újpesten is szereplő jobbhátvéd most télen lett a DVTK labdarúgója, és 6 NB I-es bajnokin, valamint egy kupamérkőzésen viselte a diósgyőri szerelést.

Ismét Diósgyőrben edz a DVTK Labdarúgó Akadémia „növendéke“, Dojcsák Bence, aki az előző idényben Mezőkövesden szerepelt kölcsönben. Amennyiben Takács Péter vezetőedző és Somodi Bence kapusedző úgy dönt, akkor a 2006-os születésű Dojcsák akár a szombati felkészülési mérkőzésen is pályára léphet Mezőkövesden.

Ugyanakkor a diósgyőri szakvezetőség megköszönte Borsos Filip munkáját, a támadó ezen a nyáron biztosan nem lesz a DVTK labdarúgója. Hómann Huba sem edz már Diósgyőrben, mert egy külföldi élvonalbeli csapathoz utazott, vele azonban kapcsolatban marad a diósgyőri klubvezetés.

CSÁKVÁR

Az Aqvital FC Csákvár bejelentette az összes távozóját. Az eddig már ismerteken kívül eldőlt, hogy Gregor Zalán, Herjeczki Kristóf, Perczel András, Szabó Bence, Szalai Péter és Tifán Bence is távozik. Ugyan Farkas Aurél megállapodása még nem járt le, ám vele közös megegyezéssel szerződést bontottak. A csákváriak hétvégén adnak hírt az újonnan érkezőkről.

KAZINCBARCIKA

Juhász Zsombor személyében a Kolorcity Kazincbarcika egy – az ellenfél kapuja előtt is hatékony – védőként és védekező középpályásként is bevethető labdarúgót igazolt az NB III Délkeleti csoportjának bajnokától, a Monortól. A 25 éves játékos Monoron ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival, tehetségére hamar felfigyelt a Budapest Honvéd akadémiája, ahol a korosztályokat végigjárva egészen a második csapatig jutott. 19 évesen kölcsönbe került az akkor a második vonalban szereplő Gyirmóthoz, majd 2021-ben visszatért Monorra. Az elmúlt öt és fél évben 30 gólt szerzett a Monor színeiben, a legutóbbi bajnoki évben 9, előtte 8 alkalommal volt eredményes.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY

A Mezőkövesd Vajda Sándorral és Winter Dániellel hosszabbított. A 34 esztendős balhátvéd, Vajda a 2018-as érkezése óta eddig összesen 192 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a csapat mezében – ebből 149 NB I-es és 43 NB II-es találkozón bizonyított. A 23 éves kapus, Winter Dániel is a következő idényben a Mezőkövesd színeiben folytatja, ő 2024 óta erősíti a csapatot.

SZENTLŐRINC

A baranyaiak a 32 éves csapatkapitánnyal, Poór Patrikkal hosszabbítottak szerződést, a védő 2027 nyaráig írt alá.

AJKA

A 34 éves középpályás, Kenderes Zoltán kilencedik idényét kezdheti meg a bakonyiaknál, ő is egy évvel hosszabbított.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DVTK-NÁL

Érkezett: Babinszky Bence (Kozármisleny), Borvető Áron (Szeged), Dojcsák Bence (Mezőkövesd – kölcsönből vissza), Gálfi Norbert (Soroksár), Molnár Gábor (Kisvárda)

Távozott: Peter Ambrose (nigériai, FC Aberdeen – Skócia, kölcsönből vissza), Babos Bence (Videoton – kölcsönből vissza, onnan Zalaegerszeg), Anderson Esiti (nigériai, ?), Jurek Gábor (MTK – kölcsön után végleg), Aboubakar Keita (elefántcsontparti, Sepsi OSK – Románia), Lamin Colley (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Lirim Kastrati (koszovói, ?), Macsó Máté (DVSC), Pető Milán (Paks – kölcsönből vissza), Ante Roguljic (horvát, Banja Luka – Bosznia-Hercegovina), Sajbán Máté (?), Ivan Saponjics (szerb, ?), Karlo Sentic (horvát, ?), Szamosi Ádám (Budapest Honvéd – kölcsön után végleg), Tuska Bálint (DVSC), Alexander Vallejo (spanyol, ?), Varga Zétény (Ferencváros – kölcsönből vissza)

Távozhatnak: Yohan Croizet-Kollár (francia), Marco Lund (dán)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ AQVITAL FC CSÁKVÁRNÁL

Érkezett: –

Távozott: Bányai Péter (Mezőkövesd – kölcsönből vissza, majd Kecskemét), Baracskai Roland (?), Farkas Aurél (?), Fejős Áron (?), Gregor Zalán (Haladás), Haragos Viktor (Szeged-Csanád GA), Herjeczki Kristóf (Tatabánya), Karacs Dániel (Tatabánya), Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Ominger Bence (?), Perczel András (?), Simon András (?), Szabó Bence (?), Szakály Dénes (?) Szalai Péter (?), Tifán Bence (?), Umathum Ádám (ETO FC Győr)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezett: Juhász Zsombor (Monor), Jazsik Román (ukrajnai, Kisvárda II – kölcsönbe), Koliada Nazar (ukrajnai, Kisvárda II – kölcsönbe), Veprik Tarasz (ukrajnai, Kisvárda II – kölcsönbe), Varjas László (Tiszaújváros)

Távozott: Berecz Zsombor (Gyirmót), Polgár Kristóf (?), Rasheed Sadiq (nigériai, ?), Martin Slogar (horvát, ?), Semir Smajlagic (bosnyák, ?), Meschak Ubochioma (nigériai, ?), Eduvie Ikoba (amerikia, FK Zemun – Szerbia), Mihajlo Meszhi (ukrán, szabadon igazolható), Kacper Radkowski (lengyel, szabadon igazolható), Balázsi Levente (szabadon igazolható), Berecz Zsombor (szabadon igazolható), Deutsch László (szabadon igazolható), Könyves Norbert (szabadon igazolható), Kun Olivér (szabadon igazolható), Sebők Péter (szabadon igazolható), Baranyai Nimród (Újpest – kölcsönből vissza), Juhász Bence (Újpest – kölcsönből vissza), Klausz Milán (MTK – kölcsönből vissza), Major Marcell (Puskás Akadémia– kölcsönből vissza)