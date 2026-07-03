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Trükkök, hogy minél kevesebb súlyt cipeljünk a túrahátizsákban

2026.07.03. 20:02
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túra túrázás túrahátizsák
A túrázás egyik alapszabálya, hogy minél kisebb súlyt vigyünk magunkkal, így gyorsabban haladhatunk és tovább bírjuk szuflával.

Ha csak néhány órás kirándulásra indulunk, nincs nagy jelentősége, mit pakolunk túrahátizsákunkba, ha viszont hosszabb, akár többnapos túrára készülünk, minden deka számít. Nézzünk néhány egyszerű tippet, amelyet felhasználva könnyebbé tehetjük a hátizsákunkat, miközben ugyanúgy magunkkal viszünk mindent, amire szükségünk lehet.

– Műanyag evőeszközök: sokan visznek magukkal fémkanalat és -villát, ha főtt ételt is terveznek enni az út során, pedig tökéletesen elég műanyag evőeszközt csomagolnunk. Könnyebb, az evésre ugyanúgy alkalmas, de vigyázzunk a tárolásnál, mert ha valami nehezet helyezünk rá, könnyen eltörhet. További előnye, hogy olcsó, így nem sajnáljuk, ha elveszne.

– Papírpohár: Sokan visznek magukkal fémbögrét, amelyből forró teát vagy kávét iszogatnak alkalomadtán, de erre is van alternatíva.
 

A vastagabb papírpoharak, amelyekbe gyorséttermekben vagy önkiszolgáló kávézókban töltik az italt, szintén tökéletesen megfelelnek a célnak, ráadásul nagyon olcsón beszerezhetőek.


– Fűszerestasakok: A gyorséttermekben, önkiszolgáló kávézókban szinte mindig találhatunk kikészítve cukrot, édesítőt, sót és borsot kis papírtasakokban. Ha ezekből időnként egyet-egyet elteszünk a legközelebbi túránkhoz, nagyon könnyű kis fűszercsomagot állíthatunk össze.

– Alumínium sörösdobozok: Igen, a benne lévő ital is frissítő lehet, ha nem visszük túlzásba, de magát a sörösdobozt sem kell eldobnunk. A túra előtt érdemes a tetejét otthon szép vízszintesen levágni, a doboz így alkalomadtán ultrakönnyű edényként (pl. tea, leves készítésére) használható.

– Grafitceruza: Könnyebb, mint a toll, késünkkel, bicskánkkal bármikor kihegyezhetjük. Mindig érdemes egyet-kettőt magunknál tartani arra az esetre, ha fel kell valahová írnunk valamit, vagy például papírtérképen jelölni szeretnénk bizonyos helyeket.

– Kávészacskó: Ha van otthon egy-két üres, ne dobjuk ki a szemetesbe, inkább tegyük el túrázáshoz, kiváló szemetes lesz belőle.

 

Vastag, többrétegű fala általában vízálló, nem ereszti ki a szagokat. Ha a teteje visszazárható, annál jobb, ha nem, vigyünk magunkkal egy-két hajcsatot vagy csipeszt, és megoldjuk a problémát.

 

– PET-palackok: Lehet, nem olyan szép, mint egy kulacs, de sokkal könnyebb. Minél nagyobb a szája, annál könnyebb feltölteni egy forrásnál, ha pedig ásványvízzel telit vettünk, két legyet ütöttünk egy csapásra.

 

 

túra túrázás túrahátizsák
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