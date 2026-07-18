Russell a nehézségekről: Mintha a Mona Lisát kellene lemásolni

A radikálisan új technikai érában a gumiktól a motorokig minden megváltozott, és a brit pilóta elismerte, nehezére esik megváltoztatni a természetes vezetési stílusát.

„Az a jó, hogy eddig egyetlen olyan nehéz hétvégém sem volt, amely után ne értettem volna az okát – mondta George Russell Belgiumban. – Világosan látszik minden az adatokban, és a megoldás is ott van. Korábban többször láttam más versenyzőknél vagy csapattársaimnál, hogy csak a fejüket vakarják, mert nem értik, hol a tempó. Én viszont pontosan tudom az okát annak, ha nem nyerek vagy nem kerülök pole pozícióba – ott van egyértelműen az adatokban. Szóval nem arról van szó, hogy egyik nap hirtelen elfelejtek vezetni, a következőn pedig újra tudok. Olyan a helyzet, mintha valaki odatenné eléd a Mona Lisát, és megkérne, hogy fesd le te is. Vajon azonnal menne? Nos, talán sok gyakorlással. Újak a motorok, az autók, a gumik, emiatt kénytelen vagyok olyan beállításokat használni, amelyek eddig nem feküdtek a stílusomnak. Úgy kell vezetnem, ahogy korábban sosem – alkalmazkodnom kell. Tudom, mit kéne tennem, de húsz éven át vezettem egy bizonyos stílusban, ami most az esetek felében működik, a másik felében nem. Amikor korábban a legjobb teljesítményt nyújtottam, nem kellett tudatosan cselekednem, nem kellett a vezetésen gondolkodnom. Most viszont azon kell dolgoznom, hogy az új technika is ösztönösen jöjjön, ami nagy kihívás.”