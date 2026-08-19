Portugál szupertehetséggel erősített a Roma – hivatalos
Az AS Roma hivatalosan bejelentette Rodrigo Mora szerződtetését. A 19 éves portugál támadó középpályás a Portótól érkezett az olasz fővárosba, ahol hosszú távra terveznek vele.
Az átigazolásért a Roma 25 millió eurót fizet, emellett a Porto a labdarúgó jövőbeli értékesítéséből származó bevétel 50 százalékára is jogosult lesz.
Rodrigo Mora a Porto saját nevelésű játékosa, az első csapatban eddig 80 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 16 gólt szerzett. A mindössze 19 éves futballista teljesítményével hamar felhívta magára a figyelmet, most pedig új kihívás vár rá az olasz élvonalban.
A portugál tehetség a Romában a 86-os mezszámot választotta új kalandjához.
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