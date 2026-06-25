Sportlövészet: Nyitrai Anna trapban 18., több világcsúcs a junior-vb-n

A németországi Suhlban zajló junior sportlövő-világbajnokság utolsó előtti versenynapján koronglövészetben és légpuska vegyes csapatban voltak érdekeltek a magyar fiatalok.

A traplövő Nyitrai Anna nagy reményekkel várhatta fellépését, ugyanis nemrégiben az Olasz Fegyveres Erők nyílt nemzetközi versenyén

120 korongos felnőtt, egyben junior országos csúcsot ért el.

A korábbi egyéni legjobbja 125-ből 116 korong volt. A gödöllőiek reménysége az első nap után Suhlban is az élmezőnyhöz tartozott,

végül 111 koronggal a 18. helyen végzett.

A döntőbe jutáshoz 114 korong kellett legalább. A fiúknál Döbörhegyi Bence 113 koronggal az 52. lett. Mindkét nem küzdelmeiben olasz világbajnoki cím született. A lányoknál Valentina Archetti, a fiúknál Francesco Tanfoglio győzött 28 koronggal, előbbi junior-világcsúcsnak, utóbbi a junior-világrekord beállításának számít. A fiúknál a selejtezőben a brazil Hussein Daruich döntött junior-világrekordot: 125-ből 124 korongot lőtt, majd a döntőben „csupán” a hetedik lett.

Az indiai Kshirsagar, Shaw kettős is junior-világrekorddal nyert légpuska mixben Forrás: ISSF

A légpuskások vegyes csapatversenyében Kálmán Bálint és Ferik Csilla kettőse a 10. (626.3), Vintze Regina és Lévai Csongor párosa a 14. (625.5) lett. A fináléban az indiai Shambhavi Shravan Kshirsagar, Abhinav Shaw duó 505.8 körös junior-világcsúccsal nyert.

A világbajnokságon a magyarok közül a legjobb eredmény továbbra is Nagy Ákos Károly nevéhez fűződik, aki

légpisztollyal a negyedik helyen végzett hétfőn.

Nagy Ákos Károly légpisztollyal a negyedik lett a junior-vb-n Forrás: MSSZ

Az éremtáblázatot India fölényesen vezeti 7 arannyal, 6 ezüsttel és 8 bronzzal az olaszok (5, 2, 2) és a lengyelek (4, 1, 0) előtt.

A záró napon a pisztolyosok 50 méteres számait, valamint a traplövől vegyes csapatversenyét rendezik.

(Kiemelt képünkön: Nyitrai Anna Forrás: MATE-GEAC)