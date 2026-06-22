Országúti kerékpár: Takács lett az U23-as, Horváth az U19-es bajnok
A múlt hét végén három napon át Tamásiban szerepeltek a hazai korosztályos országúti kerékpársport legjobbjai, ugyanis a Tolnai megyei városban és környékén tartották meg a mezőnyverseny számokban az idei utánpótlás ob-t.
Az U23-as fiúk kezdték a programot, akikre 155 kilométeres táv várt a Tamási, Iregszemcse, Nagykónyi, Tamási, Pincehely, Gyönk, Szakály, Tamási, Iregszemcse, Ozora, Pincehely, Tamási körpályán. Ráadásul az első számú esélyes Feldhoffer Bálint távollétében izgalmas versenyre volt kilátás. A mezőnyből végül
Takács Zsombor (MBH Bank CSB Telecom Fort) bizonyult a legerősebbnek,
aki a velo.hu beszámolója szerint mintegy tizenöt kilométerre a céltól indított, és szólóban ért haza a második Tóth Márkót (Team United Shipping) és a harmadik Helmle Mátyást (Kőbánya Cycling Academy) megelőzve.
„Hatalmas öröm számomra ez a győzelem – értékelt csapata honlapján, Takács Zsombor. –
Ezzel újabb magyar bajnoki mezt szereztem, amely a 2025-ös időfutam címemmel, a téli cyclocross-bajnoki elsőséggel és a különböző szakágakban elért utánpótlássikereimmel együtt már a tizennyolcadik magyar bajnoki diadalom.
Minden szakágban arra törekszem, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsam. A következő célom az időfutamban megszerzett bajnoki címem megvédése, majd az elit ob-n való részvétel. Ott a csapatmunka és Dina Márton trikójának megvédése lesz az elsődleges cél."
A második napon atz U17-es fiúkra, valamint az U19-es lányokra 90 kilométer várt a Tamási, Iregszemcse, Nagykónyi, Tamási, Pincehely, Gyönk, Szakály, Tamási útvonalon.
Az U17-es fiúk versenyét Burgermeister Olivér (Cube Csömör) nyerte magabiztosan, majdnem négy perc előnnyel,
Molnár Ágostont és Illés Bencét (mindketten SMAFC Kerékpár Club) megelőzve.
Az U19-es lányoknál Benedek Virág (Mozdulj Multisport Egyesület) zárt az élen,
és Lambert Luca (DSI Cycling Team) érdemelte ki az ezüst-, míg Zachár Janka (Kőbánya Cycling Team) a bronzérmet.
Az U19-es fiúk 119 kilométert abszolváltak.
Ebben a korosztályban Horváth Máté (KSI-SE) és Fortuna György (MBH Bank Cycling Team Junior) között alakult ki nagy küzdelem az elsőségért,
amelyet végül előbbi kaparintott meg, így az ifjúsági magyar bajnoki trikó Horváthé lett. A harmadik helyre Berencsi Benedek (MBH Bank Cycling Team Junior) futott be.
A zárónap első futamában az U13-as fiúk és lányok versengtek a Pincehely és Gyönk közötti 15,2 kilométeres távon. A legifjabb fiúkorcsoport viadalán Hivessy Márk (BEXS Team) ért be elsőként a célba, maga mögé utasítva Olgyay János (Valles Terressa Club Ciclista) és Istlstekker Benett (Szekszárdi Sportközpont) kettősét. Eközben a lányok futamában Hegedűs Helga (Cube Csömör) ünnepelhetett, mellette Vámos Janka (DVTK Cycling Team) és Takács Charlotte Rose (Team Petrucci) fért még oda a dobogóra.
Az U15-ös lányok között Babics Zita (Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület) nyerte, mögötte Stotcz-Nagy Réka (Bexs Team) és Bodnár Réka (DVTK Cycling Team) volt a további sorrend az első háromban.
Az U15-ös fiúkra, valamint az U17-es lányokra már hosszabb táv, 57,1 kilométer várt a Tamási, Iregszemcse, Nagykónyi, Pincehely, Gyönk útvonalon. A fiúknál Bogner Lőrinc (Kőbánya Cycling Team) örülhetett és ölthette magára a bajnoki mezt, miután a legvégén a hármas sprintben legyőzte András Péter Patrikot (BEXS Team) és Golda Miklós Gábort (Kőbánya Cycling Team). Az U17-es lányoknál szintén kőbányai siker született Kárpáti Mira révén, aki Hegedűs Helénát (BEXS Team) finiselte le az aranyért, míg harmadikként Fésű Blanka (Mozdulj Multisport Egyesület) ért célba.
A mezőnyverseny ob után szerdán Debrecenben következik az időfutam országos bajnokság.
(Kiemelt képen: Takács Zsombor a dobogó tetején az U23-asok között az ob-n Forrás: MBH Bank CSB Telecom Fort)