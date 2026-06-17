Kézilabda: Takács Maja három fronton is segítette a Győri ETO-t

Eseménydús évadot zárt a Győri ETO KC 17 éves játékosa, Takács Maja. A balkezes játékos a klubja utánpótláskorúak alkotta NB I/B-s csapatában alapember volt az idényben, az együttes a felnőttmásodosztályban a nyolcadik helyen zárt, ezen kívül szerepelt az U20-as bajnoki címet szerző gárdában is. A szezonja legkülönlegesebb pillanata pedig május 15-én jött el, amikor bemutatkozott a klasszisok között a bajnokságban és a Magyar-kupában arany-, a Bajnokok Ligájában pedig ezüstérmet szerző első csapatban: a DKKA elleni győzelem alkalmával hat gólt szerzett.

„Sokat jelent az NB I/B-s játéklehetőség, fiatalként a felnőttek között rengeteget tanulhatunk, a kemény játék miatt pedig mindent bele kell adnunk; teljesen más, mint a korosztályos bajnokságokban szerepelni – mondja az Utánpótlássportnak Takács. – Ráadásul azt is megmutattuk, hogy a legjobbaknak is számolniuk kell velünk, a végül másodikként záró, az NB I-be feljutó egri Eszterházyt például mindkét meccsen megszorongattuk, itthon le is győztük. De említhetem az FTC és a DVSC csapatai elleni presztízscsatákat is, hiszen ők is korosztályos kézilabdázókkal szerepelnek a másodosztályban. Az U20-as bajnoki cím hihetetlen öröm, mindannyian nagyon vágytunk rá, hiszen az elmúlt időszakban volt olyan évad, amikor a négyes döntőbe sem tudtunk bejutni. Ünnepelni viszont már nem sok erőnk maradt, inkább egy nagyot aludtunk a finálé után. Az NB I-es debütálás pedig örökké emlékezetes marad: edzésen már dolgozhattam az első keretünk tagjaival, ám a mai napig nagyon izgulok, ha találkozunk. Igaz, sokat segít az oldódásban, hogy mindenben segítenek, nagyon közvetlenek a fiatalokkal is. Amikor megtudtam, hogy a Dunaújváros ellen bekerülök a keretbe,

már annak is örültem, hogy a kispadról nézhetem a meccset, ehhez képest még a kezdőbe is bekerültem...

Bevallom, remegett a kezem picit, kellett kis idő, hogy átlendüljek ezen, de hihetetlen élmény volt! Iszonyatosan szerencsés vagyok, hogy itt, az ETO-ban kézilabdázhatok, a sztárok mellett. A legfontosabb nekünk, fiataloknak, hogy elhiggyük, odaérhetünk az első csapatba.”

Forrás: Győri ETO KC

Takácsnak ráadásul nem lesz sok pihenője, hiszen július végén kezdődik Romániában az U18-as világbajnokság, amelyen minden bizonnyal ő is fontos szerepet kap majd. Az elmúlt években rendre számítottak rá a nemzeti csapatban, 2024-ben a nyílt serdülő Európa-bajnokságon harmadik lett, tavaly pedig hetedikként zárt az ifjúsági Eb-n.

„Ez lesz az első világbajnokságunk, szerintem a többi lány nevében is beszélhetek, hogy nagyon várjuk a kezdést. Nagy megtiszteltetés a címeres mezt viselni, és

bár már viszonylag régóta tagja vagyok a válogatottnak, sosem kézenfekvő, hogy újra kapok meghívót; ez mindig ott van a fejemben.

Mindent megteszünk majd a felkészülés során, hogy a legjobbunkat hozhassuk majd Romániában.”

(Kiemelt képünkön: Takács Maja a DKKA elleni NB I-es bajnokin Forrás: Győri ETO KC)