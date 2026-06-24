Kézilabda: kiütéses győzelemmel kezdtek a magyarok az U20-s női vb-n

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Valljuk be, nem az U20-as női kézilabda-világbajnokság legnehezebb mérkőzése volt kilátásban a csoportkör első fordulójában a 2006-os és 2007-es születésű játékosok alkotta magyar válogatottnak, amely Tajvan csapata ellen kezdte meg a szereplést a Kínában zajló eseményen, a G-csoportban.

Hogy a pulzusunk egy pillanatra megemelkedjen, arról a tajvaniak gondoskodtak, ők szerezték ugyanis a mérkőzés első gólját, a válaszra azonban nem kellett sokat várni, sőt, 8–0-s futással reagáltak a magyar játékosok. A első félidőben már látszódott, hogy a kérdés egyedül az, mekkora különbséggel nyer a Bohus Beáta szövetségi edző vezette csapat, amely a félidőre már tizenhét gólos előnybe került (az első harminc végeredménye 24–7 lett), a másodikban védekezés szempontjából pedig még erre is sikerült rátenni egy lapáttal, a tajvaniak mindössze háromszor találtak be a magyar kapusoknak.

A vége a papírformának megfelelően magabiztos, 46–10-es győzelem lett,

várhatóan azonban Tunézia és Lengyelország ellen is nehezebb dolga lesz a magyaroknak, a csoportkör hátralevő két meccsén.

Az összecsapás legeredményesebb játékosa Kacsó Noémi és Keceli-Mészáros Renáta lett, 7-7 góllal.

U20-as női kézilabda-világbajnokság, Csincsung, Kína

Csoportkör, 1. forduló



Magyarország–Tajvan 46–10 (24–7)



Magyarország: Kacsó N. 7, Keceli-Mészáros R. 7, Balázs B. 6, Pálmai L. 4, Rédecsi P. 4, Szeibert A. 4, Teplán K. 4, Fehér L. 2, Kriston K. 2, Táder L. 2, Vadkerti L. 2, Varga K. 2, Seres L., Szár E., Horváth Z. (kapus), Majoros G. (kapus).

A magyar válogatott csoportmérkőzései (magyar idő szerint):



Június 24., szerda, 5:45: Magyarország–Tajvan 46–10



Június 25., csütörtök, 5:45: Magyarország–Tunézia



Június 27., szombat, 8:00: Magyarország–Lengyelország





A középdöntő mérkőzésnapjai: június 29., 30.



Negyeddöntők: július 2.



Elődöntők, helyosztók: július 3.



Döntő, helyosztók: július 5.





A magyar női juniorválogatott kerete:



Kapusok: Majoros Gréta (DVSC SCHAEFFLER), Szilágyi Diána (FTC-Rail Cargo Hungaria), Horváth Zelda Rebeka (Győri Audi ETO)

Jobbszélsők: Teplán Korina Míra (MOL Esztergom), Balázs Bitia (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Jobbátlövő: Fazekas Virág (Sönderjyske, dán)

Irányítók: Keceli-Mészáros Renáta (Győri Audi ETO), Vadkerti Luca Alda (Szegedi NKE), Rédecsi Polett (Győri Audi ETO), Kriston Kira Daniella (Győri Audi ETO)

Beállók: Seres Liza (NEKA), Varga Katalin (DVSC SCHAEFFLER), Szár Evelin (Eszterházy SC)

Balátlövők: Szeibert Anna Rebeka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Pálmai Liza (Dunakanyar KKFT), Kacsó Noémi Petra (Dunakanyar KKFT)

Balszélsők: Fehér Luca Blanka (Motherson Mosonmagyaróvári KC), Táder Luca (FTC-Rail Cargo Hungaria)



Szövetségi edző: Bohus Beáta

Edző: Laluska Balázs

(Kiemelt képünkön: Keceli-Mészáros Renáta Forrás: IHF, archív)