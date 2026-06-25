Kézi: a második meccsüket is megnyerték a magyarok az U20-as női vb-n

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A magyar U20-as női kézilabda-válogatott sima győzelemmel kezdte szerdán a Kínában zajló korosztályos világbajnokságot, a Tajvan elleni 46–10-es siker – valljuk be – leginkább a tornára való ráhangolódás, a fokozatos felpörgés miatt lehetett fontos, a két pont sorsa nem volt kérdés. A csoportkör második fordulójában Tunézia csapata következett a Bohus Beáta szövetségi edző vezette magyar együttesnek, amely egy nappal korábban szoros összecsapásban kapott ki Lengyelországtól 26–22-re.

A magyar válogatottnak sem volt könnyű dolga Tunézia ellen: bár 5–1-gyel kezdtek a lányok, az ellenfél végig látótávolságon belül maradt, a félidő 14–10 volt, nem dőlhettek hátra a nemzeti csapatunk tagjai. A második játékrészben már nyolccal is elhúztak a magyarok, ezt a különbséget felezte meg a hajrára a rivális,

a két pont azonban nem forgott veszélyben, 32–24 lett a vége.

A magyar csapatba visszatért a 2006-os és 2007-es korosztályban az egyik legnagyobb reménységnek tartott, Dániában légióskodó Fazekas Virág, aki az első meccset kihagyta; Tunézia ellen négy gólt szerzett, míg a mérkőzés legeredményesebbje a Győri ETO játékosa, Kriston Kíra lett, hat találattal.

A második győzelmével a magyarok biztosították a helyüket a középdöntőben, a csoportkör harmadik fordulójának (amit szombaton rendeznek) kérdése valószínűleg az lesz a lengyelek ellen, hogy melyik együttes nyeri meg a kvartettet.

U20-as női kézilabda-világbajnokság, Csincsung, Kína

Csoportkör, 2. forduló



Magyarország–Tunézia 32–24 (14–10)



Magyarország: Kriston K. 6, Fazekas V. 4, Pálmai L. 4, Kacsó N. 3, Szeibert A. 3, Fehér L. 2, Teplán K. 2, Vadkerti L. 2, Varga K. 2, Balázs B. 1, Keceli-Mészáros R. 1, Rédecsi P. 1, Seres L. 1, Szár E., Horváth Z. (kapus), Majoros G. (kapus).

A magyar válogatott csoportmérkőzései (magyar idő szerint):



Június 24., szerda, 5:45: Magyarország–Tajvan 46–10



Június 25., csütörtök, 5:45: Magyarország–Tunézia 32–24



Június 27., szombat, 8:00: Magyarország–Lengyelország





A középdöntő mérkőzésnapjai: június 29., 30.



Negyeddöntők: július 2.



Elődöntők, helyosztók: július 3.



Döntő, helyosztók: július 5.





A magyar női juniorválogatott kerete:



Kapusok: Majoros Gréta (DVSC SCHAEFFLER), Szilágyi Diána (FTC-Rail Cargo Hungaria), Horváth Zelda Rebeka (Győri Audi ETO)

Jobbszélsők: Teplán Korina Míra (MOL Esztergom), Balázs Bitia (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Jobbátlövő: Fazekas Virág (Sönderjyske, dán)

Irányítók: Keceli-Mészáros Renáta (Győri Audi ETO), Vadkerti Luca Alda (Szegedi NKE), Rédecsi Polett (Győri Audi ETO), Kriston Kira Daniella (Győri Audi ETO)

Beállók: Seres Liza (NEKA), Varga Katalin (DVSC SCHAEFFLER), Szár Evelin (Eszterházy SC)

Balátlövők: Szeibert Anna Rebeka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Pálmai Liza (Dunakanyar KKFT), Kacsó Noémi Petra (Dunakanyar KKFT)

Balszélsők: Fehér Luca Blanka (Motherson Mosonmagyaróvári KC), Táder Luca (FTC-Rail Cargo Hungaria)



Szövetségi edző: Bohus Beáta

Edző: Laluska Balázs

(Kiemelt képünkön: Kacsó Noémi Forrás: IHF)